Connectez-vous à HeyGen et commencez à créer des clips musicaux et des films générés par IA en seulement quelques minutes.

Explorez une gamme variée de modèles de cinéma et de clips musicaux conçus pour différents genres et styles artistiques. Que vous réalisiez un clip musical, un court métrage ou une œuvre de narration visuelle, choisissez un modèle qui correspond à votre vision et appliquez instantanément votre kit de marque pour une esthétique unique.

Ajoutez des pistes de dialogue, des avatars et des arrière-plans

Téléchargez votre script ou vos paroles et sélectionnez un avatar IA réaliste (ou créez le vôtre) pour faire office de narrateur, présentateur ou interprète. Améliorez votre vidéo avec des séquences b-roll, des décors dramatiques et des effets visuels qui donnent vie à votre histoire ou à votre musique.