Une communication opportune et transparente est cruciale pour les équipes de direction. Que ce soit pour fournir des mises à jour de l'entreprise, s'adresser aux actionnaires ou guider les employés à travers des changements, HeyGen permet aux dirigeants de créer des vidéos de leadership de haute qualité efficacement sans nécessiter une équipe de production.

Avantages et valeur

Rationalisez les mises à jour de communication des dirigeants avec la vidéo IA

Produisez rapidement des mises à jour claires et concises pour le PDG et la direction

La communication en leadership nécessite rapidité et clarté. La production vidéo traditionnelle peut être coûteuse et lente, rendant difficile le partage de mises à jour en temps opportun. HeyGen simplifie le processus, permettant aux cadres de réaliser des vidéos de leadership professionnelles et conformes à la marque en quelques minutes.

Améliorez l'engagement avec des avatars IA raffinés et réalistes des dirigeants

Utilisez des avatars IA réalistes, y compris les vôtres, pour présenter des vidéos de leadership de manière soignée et crédible. Ajoutez des sous-titres, des graphiques animés et des éléments de marque pour rendre les messages du PDG, les mises à jour aux actionnaires et les communications de crise plus captivants et accessibles.

Personnalisez et traduisez les mises à jour de leadership pour chaque employé

Mettez rapidement à jour la messagerie, modifiez les scripts et personnalisez les vidéos de leadership dans plus de 170 langues et dialectes avec HeyGen. Adaptez les vidéos pour les employés, les investisseurs ou le public sans avoir besoin de refaire des prises ou de coûteuses modifications de production.

Témoignages clients

Découvrez comment les équipes de communication diffusent les mises à jour de la direction

AndreasAndreas

«HeyGen a révolutionné la manière dont nous créons du contenu vidéo et a aidé à utiliser la vidéo comme forme de communication. Cela a rendu la communication beaucoup plus accessible et bien plus personnelle.»

Andreas Henschel, Group Lead in Corporate Communication and Head of Language Services at Würth Group,Wurth

Comment créer
des mises à jour de leadership avec HeyGen

Connectez-vous à HeyGen et commencez à créer des vidéos de mises à jour de leadership générées par IA de manière professionnelle en seulement quelques minutes.

Découvrez une variété de modèles prêts à l'emploi conçus pour les messages de la direction, les mises à jour de l'entreprise, les initiatives stratégiques et les changements organisationnels. Choisissez un modèle qui correspond à votre message de leadership et appliquez instantanément votre kit de marque pour une apparence professionnelle et soignée.

Téléchargez votre script de mise à jour de leadership et choisissez un avatar IA réaliste (ou créez le vôtre) pour délivrer le message de manière claire, captivante et autoritaire. Intégrez des visuels pertinents, les jalons de l'entreprise et les points de discussion clés pour renforcer votre message.

Utilisez l'éditeur intuitif de glisser-déposer de HeyGen pour ajuster le texte, les palettes de couleurs, les polices et les mises en page. Ajoutez le logo de votre entreprise, les éléments de marque ou les sous-titres à l'écran pour garantir l'accessibilité et la clarté.

Rendez vos mises à jour de leadership plus captivantes avec des animations, des infographies et des transitions subtiles issues de la bibliothèque d'actifs HeyGen. Mettez en évidence les points clés, les objectifs à venir ou les réalisations de l'entreprise avec des repères visuels pour tenir les employés et les parties prenantes informés.

Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans le format de votre choix et diffusez-la par e-mail, sur des plateformes de communication internes, lors de réunions publiques ou sur les réseaux sociaux pour garantir que votre message atteigne le bon public.

FAQ

HeyGen est une plateforme de génération de vidéos IA qui aide les cadres et les dirigeants à créer des vidéos de leadership professionnelles pour les employés, les actionnaires et les parties prenantes. Elle simplifie la communication du leadership sans nécessiter une équipe complète de production vidéo.

HeyGen élimine le besoin de tournages vidéo en direct, d'équipes de production coûteuses et de longs délais de montage. Les avatars IA peuvent transmettre des messages de manière professionnelle et cohérente, garantissant des vidéos de leadership opportunes et efficaces.

Oui ! HeyGen permet la personnalisation d'avatar pour s'aligner sur le ton de votre marque et l'identité de leadership. Les leaders peuvent sélectionner des avatars, ajuster l'apparence et scénariser des vidéos de leadership personnalisées pour tout public.

Absolument. HeyGen permet aux dirigeants de créer et de diffuser rapidement des vidéos de communication de crise, garantissant la transparence et la clarté en périodes difficiles.

Avec HeyGen, la mise à jour des vidéos de leadership est rapide et facile. Modifiez le script, ajustez les visuels et générez une nouvelle version en quelques minutes, sans avoir besoin de refaire des prises ou de longues post-productions.

Oui, les vidéos HeyGen peuvent être optimisées pour les portails internes, les présentations aux investisseurs, les communications par courriel, les sites web et les médias sociaux afin d'atteindre le bon public.

HeyGen permet aux cadres de créer des vidéos de mise à jour sur le leadership professionnel en seulement quelques heures, selon la complexité du contenu et les besoins de personnalisation.

Pas du tout. L'interface intuitive de HeyGen rend la création de vidéos simple pour les dirigeants d'entreprise, les équipes RH et les communicateurs d'entreprise sans nécessiter d'expertise technique.

HeyGen est idéal pour les mises à jour des PDG, les briefings des investisseurs, les réunions générales des employés, les communications de crise, les changements organisationnels et les messages de vision stratégique—partout où une communication claire et engageante de la part des dirigeants est nécessaire.

Inscrivez-vous sur HeyGen, découvrez ses outils vidéo alimentés par l'IA et commencez dès aujourd'hui à créer des mises à jour de leadership impactantes pour les employés, les investisseurs et les parties prenantes.

