Adapter et localiser le contenu d'apprentissage de l'IA pour chaque langue

La plateforme pilotée par l'IA de HeyGen vous permet d'adapter des leçons, de réviser des scripts et de traduire des vidéos en plusieurs langues en quelques minutes. Offrez une expérience d'apprentissage de la langue personnalisée par l'IA à des étudiants du monde entier. Sans les coûts élevés de reprises ou la post-production compliquée.