Mettez à jour, dimensionnez et traduisez du contenu financier pour tout public

Avec la plateforme pilotée par l'IA de HeyGen, vous pouvez rapidement adapter les conseils financiers, actualiser les scripts et traduire le contenu dans plus de 170 langues et dialectes. Que vous soyez une entreprise de fintech ou un conseiller financier IA, fournissez une éducation financière accessible et actuelle à des audiences mondiales sans coûteuses refontes.