Créez des promotions marketing d'événement de qualité en quelques minutes

Avec HeyGen, créer des promotions marketing de qualité pour des événements est aussi simple que de rédiger un script. Choisissez parmi une gamme de modèles prêts à l'emploi pour rationaliser le processus. Que ce soit pour une conférence, un webinaire ou une rencontre, vous pouvez produire des vidéos captivantes dans plus de 170 langues et dialectes, prêtes à être partagées en un rien de temps.