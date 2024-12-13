Marketing événementiel - Cas d'utilisation
Envoyez facilement des invitations pour des événements marketing, des comptes rendus et des suivis
Faites en sorte que chaque point de contact du marketing événementiel compte. La solution vidéo IA de HeyGen vous aide à augmenter la participation, à vous connecter avec les participants et à prolonger la valeur de vos événements.
Avantages et valeur
Résolvez les plus grands défis du marketing événementiel avec la vidéo IA
Créez des promotions marketing d'événement de qualité en quelques minutes
Avec HeyGen, créer des promotions marketing de qualité pour des événements est aussi simple que de rédiger un script. Choisissez parmi une gamme de modèles prêts à l'emploi pour rationaliser le processus. Que ce soit pour une conférence, un webinaire ou une rencontre, vous pouvez produire des vidéos captivantes dans plus de 170 langues et dialectes, prêtes à être partagées en un rien de temps.
Personnalisez les invitations et les relances avec des vidéos menées par un intervenant IA
HeyGen rend facile l'envoi de vidéos personnalisées mettant en vedette les intervenants de l'événement (ou plutôt leurs avatars numériques réalistes) à vos participants. Remerciez les inscrits, partagez les détails de l'événement et offrez un aperçu pour susciter l'enthousiasme. Vous créerez une expérience mémorable et captivante qui rendra les gens enthousiastes à propos de votre événement.
Maximisez l'impact marketing avec des résumés vidéo après l'événement
Transformez les données des participants en actions. Utilisez HeyGen pour créer rapidement des résumés d'événements personnalisés, les points clés et des suivis qui maintiennent votre public engagé et stimulent les conversions bien après la fin de l'événement.
«Nous avons fait des tests avec d'autres entreprises et HeyGen était toujours en tête pour la qualité. Nous avons été très transparents avec leur équipe dès le début car nous étions dans une situation à haut risque et à forte récompense où nous faisions cela pour la première fois et nous leur faisions vraiment confiance et cela a entièrement porté ses fruits. »
Comment créer
des vidéos de marketing d'événement avec HeyGen
Ouvrez le créateur de vidéos promotionnelles HeyGen et commencez à créer des vidéos pour promouvoir, inviter ou récapituler votre événement - aucune compétence en caméra ou en montage nécessaire.
Parcourez la bibliothèque de créateur de vidéos promotionnelles de HeyGen, qui propose des modèles personnalisables conçus pour le marketing événementiel. Des promotions avant l'événement aux invitations personnalisées et récapitulatifs post-événement, vous trouverez un modèle qui correspond à vos objectifs. Appliquez rapidement votre kit de marque pour une apparence soignée.
Rendez vos vidéos vraiment uniques en créant des avatars numériques de vous-même ou des intervenants d'événements. Il suffit de télécharger un enregistrement vidéo de deux minutes, et le créateur de vidéos promotionnelles HeyGen générera une version IA réaliste de l'intervenant, prête à délivrer des messages personnalisés dans n'importe quelle vidéo.
Rédigez ou téléchargez votre script et laissez le créateur de vidéos promotionnelles HeyGen utiliser des avatars IA pour transmettre le message avec des expressions naturelles et captivantes. Améliorez votre vidéo avec des visuels supplémentaires tels que des logos d'événements, des séquences b-roll ou des aperçus de ce que les participants peuvent attendre.
Téléchargez votre liste de participants via un fichier CSV ou connectez le créateur de vidéos promotionnelles HeyGen à votre CRM ou plateforme d'inscription à l'événement. Générez automatiquement des vidéos individualisées pour différents segments d'audience, économisant du temps tout en conservant une connexion personnelle.
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans le format de votre choix ou intégrez le créateur de vidéos promotionnelles HeyGen à vos outils d'automatisation marketing pour créer, personnaliser et envoyer les vidéos automatiquement.
FAQ
HeyGen stimule une plus grande participation en vous aidant à créer des vidéos promotionnelles et des invitations personnalisées et captivantes qui attirent l'attention. Distinguez-vous dans les boîtes de réception surchargées et sur les canaux numériques avec des vidéos de qualité professionnelle adaptées à votre public, encourageant davantage d'inscriptions et augmentant la participation.
Oui ! HeyGen facilite l'envoi d'invitations vidéo personnalisées et de suivis. Créez des messages sur mesure mettant en vedette les intervenants de l'événement ou leurs avatars numériques pour remercier les participants, partager des aperçus exclusifs ou mettre en lumière les détails des sessions. Une approche personnalisée suscite l'enthousiasme et maintient l'engagement de votre public.
Vous pouvez créer des vidéos promotionnelles d'événements éblouissantes en seulement quelques minutes en utilisant notre créateur de vidéos promotionnelles. Tapez simplement votre script, choisissez parmi les modèles prêts à l'emploi de HeyGen, et personnalisez selon vos besoins. Aucune expérience en design ou en montage n'est nécessaire, rendant le processus rapide et sans stress.
Absolument ! HeyGen vous aide à fournir des vidéos personnalisées après un événement, y compris des récapitulatifs, les points clés et des messages de remerciement. Personnalisez vos suivis pour différents segments de participants afin de maintenir votre audience engagée et stimuler les conversions bien après l'événement.
HeyGen est parfait pour promouvoir et personnaliser des conférences, webinaires, rencontres, ateliers et plus encore. De la promotion avant l'événement aux résumés après l'événement, HeyGen rend votre marketing percutant à chaque étape.
Oui ! HeyGen prend en charge plus de 170 langues et dialectes, vous permettant de localiser des vidéos d'événements pour un public mondial. Que ce soit pour des invitations, des promotions ou des suivis, votre message résonnera à travers les langues et les cultures.
HeyGen élimine le besoin d'une production vidéo coûteuse et de grandes équipes créatives. Grâce aux outils et modèles pilotés par l'IA, vous pouvez rapidement créer des vidéos de haute qualité sans vous ruiner, vous permettant ainsi de concentrer vos ressources sur la maximisation du succès de l'événement.
Oui, HeyGen s'intègre parfaitement aux plateformes d'email, aux outils de médias sociaux et aux systèmes de gestion d'événements. Intégrez facilement vos vidéos dans les campagnes pour rationaliser votre flux de travail de marketing événementiel.
HeyGen se distingue en rendant le marketing vidéo personnalisé simple et accessible. Au lieu de compter sur des matériaux génériques, vous pouvez créer des vidéos adaptées à des segments spécifiques, inclure des avatars de présentateurs et proposer un contenu captivant qui différenciera votre événement.
Getting started is easy. Sign up for HeyGen, browse the templates designed for events, and start creating personalized videos to promote your next conference, webinar, or meetup. With HeyGen, you’ll deliver more engaging campaigns that drive real results.