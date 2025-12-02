Traduire une vidéo italienne en anglais

HeyGen AI est spécialement conçu pour la traduction vidéo, et pas seulement pour la conversion de texte.

Transcription automatique en italienLa parole italienne est convertie en une transcription lisible que vous pouvez consulter et modifier.

Génération de sous-titres en anglaisCréez des sous-titres anglais synchronisés avec votre vidéo et exportables aux formats SRT ou VTT.

Traduction de voix off en anglaisGénérez un audio en anglais qui respecte le minutage original, afin de rendre les vidéos plus faciles à regarder sans avoir à lire les sous-titres.

Contenu modifiable avant l’exportation

Ajustez le texte, le timing ou la formulation avant de finaliser votre vidéo traduite.

Options d’exportation multiplesTéléchargez la vidéo traduite ou les fichiers de sous-titres pour les publier sur différentes plateformes.