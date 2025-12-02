Traduire des vidéos de
l’italien vers l’anglais

Transformez des vidéos italiennes en un anglais clair et naturel en seulement quelques étapes. HeyGen AI vous aide à traduire la parole italienne en sous-titres ou voix off en anglais, afin que vos vidéos soient faciles à comprendre pour les publics anglophones.

Vous pouvez traduire de courts extraits, de longues vidéos ou des vidéos YouTube complètes sans avoir à engager de traducteurs ni à utiliser des outils de montage complexes. Tout se fait en ligne, directement dans votre navigateur.

Plébiscité par plus de 1 000 000 de développeurs et d’entreprises de premier plan.

Traduire une vidéo italienne en anglais

Convertissez sans effort n’importe quelle vidéo italienne en un anglais clair et naturel grâce à HeyGen AI. La traduction préserve le ton, le rythme et le contexte tout en fournissant des sous-titres ou des voix off en anglais parfaitement précis. C’est idéal pour les créateurs, les enseignants et les entreprises qui souhaitent toucher un public anglophone sans avoir recours à la traduction manuelle, aux studios d’enregistrement ou à des processus de montage complexes.

Téléchargez votre vidéo pour une traduction hyper-réaliste avec synchronisation labiale naturelle

Téléchargez votre vidéo
Step 1:Téléchargez votre vidéo
Générer une transcription en italien
Step 2:Générer une transcription en italien
Traduire en anglais
Step 3:Traduire en anglais
Vérifier et exporter
Step 4:Vérifier et exporter
Avantages

Traduisez vos vidéos italiennes plus rapidement et avec plus de précision

Atteindre un public anglophone commence souvent par la langue. Traduire des vidéos italiennes en anglais aide votre contenu à mieux performer sur les différentes plateformes, améliore l’accessibilité et rend votre message plus clair pour un public international.

HeyGen AI utilise un flux de travail de traduction cohérent pour de nombreuses langues, ce qui facilite la gestion de contenus vidéo multilingues à grande échelle. Si vous travaillez également avec d’autres langues européennes, le même processus s’applique à la traduction vidéo du français vers l’anglais, permettant aux équipes de maintenir la qualité et la cohérence sur l’ensemble des marchés.


Bonnes pratiques pour la traduction vidéo de l’italien vers l’anglais

Pour obtenir les meilleurs résultats de traduction, commencez avec un enregistrement audio italien clair. Un son propre aide le système à reconnaître la parole avec précision avant la traduction.

Relire la transcription italienne avant l’exportation peut améliorer la clarté, en particulier pour les noms, les termes techniques ou le vocabulaire spécifique à un secteur.

Choisissez les sous-titres si votre audience regarde souvent les vidéos sans le son, et la voix off si vous voulez que les spectateurs se concentrent pleinement sur les visuels. De nombreuses équipes utilisent les deux pour les contenus de formation et d’apprentissage.

Interface de personnalisation d’avatar IA montrant différentes poses photo d’une femme, une sélection de langue avec l’allemand et l’anglais, ainsi que des options de ton de voix comme Décontracté et Énergique.

Des fonctionnalités qui simplifient la traduction

HeyGen AI est spécialement conçu pour la traduction vidéo, et pas seulement pour la conversion de texte.

Transcription automatique en italienLa parole italienne est convertie en une transcription lisible que vous pouvez consulter et modifier.

Génération de sous-titres en anglaisCréez des sous-titres anglais synchronisés avec votre vidéo et exportables aux formats SRT ou VTT.

Traduction de voix off en anglaisGénérez un audio en anglais qui respecte le minutage original, afin de rendre les vidéos plus faciles à regarder sans avoir à lire les sous-titres.

Contenu modifiable avant l’exportation
Ajustez le texte, le timing ou la formulation avant de finaliser votre vidéo traduite.

Options d’exportation multiplesTéléchargez la vidéo traduite ou les fichiers de sous-titres pour les publier sur différentes plateformes.

Cas d’utilisation courants

HeyGen AI répond à un large éventail de besoins concrets.

Les créateurs traduisent des vidéos YouTube italiennes pour toucher un public anglophone. Les entreprises localisent des vidéos marketing, des démonstrations de produits et des contenus d’onboarding. Les formateurs convertissent des cours en italien en supports pédagogiques accessibles en anglais. Les équipes partagent des vidéos internes entre différentes régions sans barrière de langue.

Comment ça marche

Comment traduire votre vidéo en italien vers l’anglais en 4 étapes simples

Traduire une vidéo italienne en anglais avec HeyGen AI est simple.

Étape 1

Téléchargez votre vidéo

Téléchargez un fichier vidéo comme MP4 ou MOV, ou importez un lien vidéo compatible.

Trois portraits d’avatars générés par IA (deux femmes, un homme) avec un bouton « Créer un nouvel avatar » en dessous.
Étape 2

Générer la transcription en italien

HeyGen convertit automatiquement l’italien parlé en texte.


Étape 3

Traduire en anglais

Choisissez l’anglais comme langue cible et sélectionnez les sous-titres, la voix off ou les deux.

Étape 4

Vérifier et exporter

Prévisualisez le résultat, apportez des modifications si nécessaire, puis exportez la vidéo finale ou les fichiers de sous-titres.

Qu’est-ce qui rend HeyGen meilleur ?

L’impact est évident. Les entreprises obtiennent de vrais résultats avec le traducteur vidéo de HeyGen. En traduisant vos vidéos instantanément, vous pouvez économiser à la fois du temps et de l’argent tout en développant facilement votre portée à l’international.

Facile

réduction des coûts de traduction vidéo

Gratuit

marchés localisés instantanément

Puissant

par vidéo au lieu de semaines ou de mois

Foire aux questions

Comment puis-je traduire une vidéo italienne en anglais en ligne ?

Vous pouvez téléverser votre vidéo en italien sur HeyGen AI, choisir l’anglais comme langue cible, puis générer des sous-titres ou des voix off directement dans votre navigateur, sans configuration technique.


La traduction vidéo de l’italien vers l’anglais est-elle suffisamment précise pour un usage professionnel ?

La précision dépend de la qualité de l’audio, mais HeyGen utilise des modèles avancés de reconnaissance vocale et de traduction conçus pour préserver le sens, le contexte et la fluidité naturelle de l’anglais.


Puis-je traduire des vidéos YouTube en italien en sous-titres anglais ?

Oui, vous pouvez téléverser ou lier des vidéos YouTube et générer des sous-titres en anglais qui restent synchronisés avec le minutage original de la vidéo.


HeyGen prend-il en charge d’autres traductions de langues complexes ?

Oui. Le même flux de travail est utilisé pour des langues dont la structure est très différente, comme la traduction de vidéos du japonais vers l’anglais, qui repose elle aussi fortement sur le contexte et le timing.


Puis-je modifier les sous-titres ou les traductions avant l’exportation ?

Oui, vous pouvez relire et modifier les transcriptions ou les sous-titres afin d’améliorer la clarté, le ton ou la terminologie avant la publication.


Cet outil de traduction prend-il en charge les formats MP4, MOV et autres ?

Oui. La plupart des formats, y compris MP4, MOV, AVI et WebM, sont pris en charge. Cela vous permet de téléverser pratiquement n’importe quelle vidéo italienne et de générer des sous-titres ou un doublage en espagnol précis, sans avoir besoin d’outils de conversion séparés ni de travail de préparation supplémentaire.


Quels formats vidéo sont pris en charge pour la traduction de l’italien vers l’anglais ?

HeyGen prend en charge les formats courants comme MP4 et MOV, ainsi que les vidéos importées à partir de liens compatibles.


Est-ce utile pour des contenus de formation, d’entreprise ou de communication internationale ?

Oui. De nombreuses équipes traduisent des vidéos d’onboarding, des démonstrations produit et des cours en italien vers l’anglais pour toucher un public plus large. Si vous prévoyez de développer une production multilingue à grande échelle, vous pouvez créer un compte ici, ce qui facilite une collaboration plus fluide et accélère les processus de localisation.


Traduisez des vidéos en plus de 175 langues

Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.

hi flagTranslate template pageTranslate

