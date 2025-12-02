Traduire des vidéos de
néerlandais en anglais

Traduisez des vidéos néerlandaises en un anglais clair et naturel avec HeyGen AI. Importez votre vidéo, laissez le système comprendre le néerlandais parlé, puis transformez-la en sous-titres anglais ou en une vidéo traduite que vous pouvez utiliser partout.

Cela fonctionne très bien pour les vidéos YouTube, les cours en ligne, les interviews, les clips marketing et les contenus de formation interne. Tout s’exécute directement dans votre navigateur, sans aucun logiciel à installer.


  • Aucune carte de crédit
  • Plus de 1 000 avatars
  • Annulez à tout moment
-Vidéos générées
-Avatars générés
-Vidéos traduites
Journée de travail
Coursera
Miro
Principal
Intel
Komatsu
Journée de travail
Coursera
Miro
Principal
Intel
Komatsu
Journée de travail
Coursera
Miro
Principal
Intel
Komatsu
Plébiscité par plus de 1 000 000 de développeurs et d’entreprises de premier plan.

Traduction vidéo du néerlandais vers l’anglais simplifiée

HeyGen AI est conçu pour la vidéo, pas seulement pour le texte. Il écoute l’audio néerlandais de votre vidéo, convertit cette parole en transcription, puis la traduit en anglais tout en conservant le sens et le rythme d’origine. Comme la langue parlée ne se traduit pas mot à mot, cette approche permet d’obtenir un résultat en anglais naturel et facile à suivre, que les spectateurs lisent des sous-titres ou utilisent le script traduit.

Traduire une Vidéo

Téléchargez votre vidéo pour une traduction hyper-réaliste avec synchronisation labiale naturelle

Déposez les fichiers ici

Ou collez un lien YouTube :
Traduire en :
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour accéder à l'expérience complète
Téléchargez votre vidéo
Step 1:Téléchargez votre vidéo
Générer une transcription en néerlandais
Step 2:Générer une transcription en néerlandais
Traduire en anglais
Step 3:Traduire en anglais
Vérifier et exporter
Step 4:Vérifier et exporter
Avantages

Traduction vidéo néerlandais-anglais assistée par IA

HeyGen AI est spécialement conçu pour la vidéo. Il écoute l’audio en néerlandais, le convertit en texte, puis traduit ce texte en anglais naturel tout en préservant fidèlement le sens original.

Comme la langue parlée ne se traduit pas proprement mot à mot, cette approche permet à la version finale en anglais d’être fluide et facile à suivre. Le même système prend également en charge d’autres paires de langues, notamment la traduction vidéo de l’allemand vers l’anglais

Traduisez des vidéos néerlandaises pour un public international

Les créateurs, les enseignants et les équipes utilisent HeyGen AI pour traduire des vidéos néerlandaises en anglais sans ralentir leur flux de travail. Que vous partagiez du contenu éducatif ou que vous publiiez des contenus pour un public plus large, la traduction de vidéos permet de rendre votre message accessible.

Cette approche fonctionne bien pour :

Vidéos de formation et d’apprentissage

Démonstrations marketing et produits

Entretiens et présentations

Contenu pour les réseaux sociaux et YouTube

Interface de personnalisation d’avatar IA montrant différentes poses photo d’une femme, la sélection de la langue et des options de ton de voix comme Décontracté et Énergique.

Traduire une vidéo néerlandaise en anglais en ligne

HeyGen AI vous permet de traduire des vidéos néerlandaises en ligne sans installer de logiciel. Vous pouvez prévisualiser les traductions pour vérifier leur qualité avant l’exportation.

Les aperçus gratuits sont utiles pour les clips courts. Les vidéos plus longues et les exports complets nécessitent un compte afin de garantir des performances fiables et des résultats cohérents.

Certains utilisateurs essaient des outils de base comme Google Traduction, mais ces outils sont conçus uniquement pour le texte. La traduction vidéo nécessite la reconnaissance vocale, la gestion du timing et la prise en compte du contexte, c’est pourquoi un outil dédié à la traduction de vidéos fonctionne mieux.

Interface de personnalisation d’avatar IA montrant différentes poses photo d’une femme, une sélection de langue avec l’allemand et l’anglais, ainsi que des options de ton de voix comme Décontracté et Énergique.

Fonctionnalités de la traduction vidéo néerlandaise de HeyGen

À partir d’une seule vidéo en néerlandais, HeyGen AI vous permet de créer plusieurs versions en anglais adaptées à vos besoins.

Vous pouvez :

Générez des transcriptions anglaises précises

Créer des sous-titres et des légendes en anglais

Téléchargez les fichiers de sous-titres au format SRT ou VTT

Réutilisez le texte traduit pour des voix off ou d’autres contenus

Interface de personnalisation d’avatar IA montrant différentes poses photo d’une femme, une sélection de langue avec l’allemand et l’anglais, ainsi que des options de ton de voix comme Décontracté et Énergique.
Comment ça marche

Comment traduire votre vidéo : traduire une vidéo néerlandaise en anglais en 4 étapes simples

Commencez avec une vidéo contenant une parole néerlandaise claire. Un meilleur son améliore la précision.

Étape 1

Téléchargez votre vidéo

Importez votre fichier MP4, MOV ou audio. Le système détecte automatiquement la piste audio néerlandaise.

Trois portraits d’avatars générés par IA (deux femmes, un homme) avec un bouton « Créer un nouvel avatar » en dessous.
Étape 2

Générer une transcription en néerlandais

Créez une transcription ou des sous-titres à l’aide d’un traitement automatique rapide ou d’options relues par des humains.


Trois portraits d’avatars générés par IA (deux femmes, un homme) avec un bouton « Créer un nouvel avatar » en dessous.
Étape 3

Traduire le néerlandais en anglais

La transcription est traduite en anglais tout en conservant une structure de phrase et un sens cohérents.

Trois portraits d’avatars générés par IA (deux femmes, un homme) avec un bouton « Créer un nouvel avatar » en dessous.
Étape 4

Vérifier et exporter

Vérifiez le timing, la synchronisation labiale, les sous-titres et la narration. Apportez de petites modifications, puis exportez votre vidéo en espagnol ou téléchargez les fichiers SRT ou VTT.

Trois portraits d’avatars générés par IA (deux femmes, un homme) avec un bouton « Créer un nouvel avatar » en dessous.

Qu’est-ce qui rend HeyGen meilleur ?

L’impact est évident. Les entreprises obtiennent de vrais résultats avec le traducteur vidéo de HeyGen. En traduisant vos vidéos instantanément, vous pouvez économiser à la fois du temps et de l’argent tout en développant facilement votre portée à l’international.

Facile

réduction des coûts de traduction vidéo

Gratuit

marchés localisés instantanément

Puissant

par vidéo plutôt qu’en semaines ou en mois

Foire aux questions

Comment puis-je traduire une vidéo du néerlandais vers l’anglais ?

Importez votre vidéo, choisissez le néerlandais comme langue source et l’anglais comme langue cible, puis lancez la traduction. Une fois terminé, vous pourrez relire et exporter les sous-titres ou utiliser le script traduit.



Puis-je traduire automatiquement une vidéo en néerlandais vers l’anglais ?

Oui. HeyGen AI convertit automatiquement le néerlandais parlé en anglais grâce à la reconnaissance vocale et à la traduction. Vous pouvez modifier la traduction avant l’exportation si nécessaire.



Puis-je traduire gratuitement en ligne une vidéo néerlandaise en anglais ?

Vous pouvez prévisualiser les traductions en ligne pour en vérifier la qualité. Les exports complets et les vidéos plus longues nécessitent une connexion afin de garantir des résultats fiables.



Est-ce que cela crée des sous-titres en anglais ou une traduction audio ?

Vous pouvez exporter des sous-titres et des légendes en anglais. Le texte traduit peut également être utilisé pour créer des voix off en anglais ou d’autres versions localisées.



Quelle est la précision de la traduction vidéo du néerlandais vers l’anglais ?

La précision dépend de la clarté de l’audio et du style de parole. Les vidéos avec une voix bien distincte donnent généralement de meilleurs résultats, et vous pouvez vérifier les traductions avant l’exportation.



Puis-je traduire des vidéos YouTube en néerlandais vers l’anglais ?

Oui. Vous pouvez téléverser votre vidéo ou utiliser des liens pris en charge pour traduire du contenu YouTube. Pour les workflows centrés sur YouTube, le Traducteur de vidéos YouTube est conçu pour prendre en charge la publication de sous-titres et de légendes.


Est-ce que c’est mieux que Google Traduction pour les vidéos ?

Google Traduction fonctionne bien pour les textes courts, mais la traduction de vidéos nécessite la reconnaissance vocale et la gestion du timing. HeyGen AI est spécialement conçu pour la vidéo, ce qui donne des résultats plus adaptés à un usage réel.



Puis-je traduire d’autres langues vers l’anglais avec le même outil ?

Oui. Le même flux de travail prend en charge de nombreuses paires de langues. Par exemple, vous pouvez également traduire des vidéos espagnoles en anglais en utilisant un processus similaire


Traduisez des vidéos en plus de 175 langues

Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.

hi flagTranslate template pageTranslate

Commencez à créer avec HeyGen

Transformez vos idées en vidéos professionnelles grâce à l’IA.

CTA background