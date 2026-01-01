HeyGen x n8n

La production vidéo se trouve généralement complètement en dehors de votre pile d’automatisation. Les données circulent dans n8n, puis quelqu’un récupère manuellement ces résultats pour en faire une vidéo. Ce passage de relais est le véritable goulot d’étranglement.

Avec le nœud HeyGen, cette étape disparaît. Ajoutez un nœud HeyGen à n’importe quel endroit de votre workflow n8n. Transmettez‑lui un script saisi directement, récupéré depuis un nœud précédent ou généré par un nœud d’IA, ainsi que vos paramètres d’avatar et de voix. Le nœud appelle l’API HeyGen, vérifie l’avancement jusqu’à la fin du rendu, puis fournit l’URL de la vidéo générée à l’étape suivante : un message Slack, un envoi vers Google Drive, ou tout autre destination nécessaire.