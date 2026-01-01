HeyGen x n8n
HeyGen et n8n font de la production vidéo une étape de n’importe quel flux de travail, déclenchée par un événement CRM, une soumission de formulaire, un planning ou un agent IA, sans avoir à créer d’intégration personnalisée ni à ouvrir un éditeur vidéo.
Vos workflows, désormais générateurs de vidéo
La production vidéo se trouve généralement complètement en dehors de votre pile d’automatisation. Les données circulent dans n8n, puis quelqu’un récupère manuellement ces résultats pour en faire une vidéo. Ce passage de relais est le véritable goulot d’étranglement.
Avec le nœud HeyGen, cette étape disparaît. Ajoutez un nœud HeyGen à n’importe quel endroit de votre workflow n8n. Transmettez‑lui un script saisi directement, récupéré depuis un nœud précédent ou généré par un nœud d’IA, ainsi que vos paramètres d’avatar et de voix. Le nœud appelle l’API HeyGen, vérifie l’avancement jusqu’à la fin du rendu, puis fournit l’URL de la vidéo générée à l’étape suivante : un message Slack, un envoi vers Google Drive, ou tout autre destination nécessaire.
Ouvrez le panneau Nodes et recherchez HeyGen
Connectez-vous à votre instance n8n, ouvrez n’importe quel workflow dans l’éditeur, puis cliquez sur + en haut à droite pour ouvrir le panneau Nodes. Recherchez HeyGen et sélectionnez le nœud HeyGen vérifié pour l’ajouter à votre canevas.
Terminer la configuration des identifiants du propriétaire de l’instance
Les nœuds vérifiés nécessitent une configuration unique par le propriétaire d’une instance n8n. Le propriétaire ajoute votre clé API HeyGen — disponible sur heygen.com/settings/api — au magasin d’identifiants de l’instance. Une fois enregistrée, le nœud est disponible pour tous les utilisateurs sans configuration supplémentaire.
Configurez le nœud avec votre avatar, votre script et votre voix
Dans les paramètres du nœud HeyGen, sélectionnez l’ID de votre avatar et la voix depuis la bibliothèque de votre compte HeyGen, choisissez une langue, puis connectez le script en le saisissant directement ou en le reliant à la sortie d’un nœud précédent, comme un nœud OpenAI ou Google Sheets.
Ajoutez un nœud d’attente, puis orientez la sortie vidéo
Les vidéos HeyGen mettent un moment à être générées. Ajoutez un nœud Wait après HeyGen pour interroger l’état d’avancement, puis dirigez la sortie video_url vers n’importe quelle des plus de 1 000 applications connectées à n8n.
Entrées et sorties de nœuds HeyGen
Chaque entrée du nœud HeyGen peut être saisie directement ou mappée dynamiquement à partir de n’importe quel nœud en amont : une ligne de feuille de calcul, une réponse d’IA, un champ de formulaire ou une charge utile de webhook.
avatar_id
L’ID de l’avatar à utiliser. Trouvez les IDs d’avatar dans la bibliothèque de votre compte HeyGen ou via l’opération de nœud Get Avatars.
script
Le texte que l’avatar prononcera. Il peut être saisi directement ou provenir d’un nœud en amont (par exemple, un résultat OpenAI, une cellule Sheets ou un champ de corps de requête webhook).
voice_id
La voix utilisée par l’avatar. Récupérez les identifiants de voix disponibles à l’aide de l’opération Get Voices, ou utilisez une voix enregistrée dans votre compte.
langue
Code de langue pour la narration (par ex. en, es, ja). Anglais par défaut. Prend en charge plus de 175 langues et dialectes.
dimension
Format d’image de sortie. Utilisez paysage, portrait ou carré selon la plateforme de destination.
arrière-plan
Une couleur hexadécimale ou une URL d’image à utiliser comme arrière-plan de la vidéo. Mappez ce champ depuis un nœud de branding ou une cellule Sheets pour faire varier les arrière-plans selon chaque vidéo.
Ce que les équipes automatisent avec HeyGen dans n8n
Tout flux de travail qui génère un script à partir d’un déclencheur CRM, d’un formulaire, d’un planning ou d’un agent IA peut désormais produire une vidéo à son terme.
Actualités et contenus automatisés
Récupérez le contenu d’un flux RSS ou d’une newsletter, envoyez-le à un nœud OpenAI pour rédiger un script, générez une vidéo avec un avatar HeyGen, puis publiez-la sur TikTok, Instagram Reels ou YouTube Shorts, entièrement en mode mains libres et selon un calendrier prédéfini.
Vidéo de prospection personnalisée à grande échelle
Déclenchez un workflow à partir d’un événement CRM ou d’un nouveau lead, utilisez un nœud d’IA pour rédiger un script personnalisé pour chaque prospect, générez une vidéo d’avatar HeyGen, puis envoyez-la par e-mail ou sur LinkedIn, sans aucun enregistrement manuel.
Briefings et rapports automatisés
Récupérez des métriques depuis Google Sheets, une base de données ou un outil d’analytique, rédigez un résumé avec un nœud d’IA, générez une vidéo de briefing HeyGen, puis publiez-la chaque semaine sur Slack ou envoyez-la par e‑mail aux parties prenantes, sans jamais toucher à une caméra.
Contenus de formation et d’intégration
Déclenchez un workflow lorsqu’un nouvel utilisateur s’inscrit ou qu’un membre rejoint l’équipe, générez une vidéo d’onboarding personnalisée avec HeyGen et envoyez-la directement dans leur boîte de réception, afin de faire évoluer la production L&D sans augmenter la charge de l’équipe L&D.
Pipelines de contenu multilingue
Traduisez un script à l’aide d’un nœud de langue, envoyez chaque variante à un nœud HeyGen avec la voix correspondante et produisez des vidéos d’avatar localisées pour chaque marché au cours d’un même workflow, sans rien réenregistrer.
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