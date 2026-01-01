L’app native de HeyGen dans ChatGPT vous permet de créer des vidéos générées par IA directement depuis vos conversations. Décrivez ce dont vous avez besoin en langage naturel et obtenez des vidéos professionnelles avec avatars, motion graphics et b-roll — livrées directement dans le chat. Vous pouvez visionner et modifier votre vidéo sans jamais quitter ChatGPT.