NOUVEAUHeyGen × ChatGPT

Décrivez-le dans ChatGPT. Produisez-le avec HeyGen.

Transformez n’importe quelle conversation en vidéo professionnelle — avec motion graphics, b-roll et narration visuelle. Aucun montage requis.

Essayez dans ChatGPT
115,887,712Vidéos générées
89,785,672Avatars générés
15,991,140Vidéos traduites
Les plus grandes entreprises du monde font confiance à HeyGen
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Des millions de personnes dans le monde nous font confiance pour donner vie à leurs histoires.

Comment ça marche

Décrivez

Dites à ChatGPT quelle vidéo vous souhaitez — un explicatif, un pitch, un tutoriel — en langage courant.

Générez

Le Video Agent de HeyGen produit une vidéo complète avec avatars, motion graphics, b-roll et narration.

Affinez

Itérez par la conversation. Ajustez le script, changez les visuels, modifiez le ton — le tout sans quitter ChatGPT.

Du prompt à la production

Du script à la vidéo

Rédigez un script dans ChatGPT et obtenez une vidéo entièrement produite en quelques minutes.

De l’idée au pitch

Transformez une idée brute en une vidéo de pitch soignée pour vos investisseurs ou parties prenantes.

Du blog à la vidéo

Transformez du contenu écrit en résumés vidéo captivants.

De la présentation à la vidéo

Convertissez vos diaporamas et plans en présentations vidéo dynamiques.

Du prompt au clip social

Générez des vidéos percutantes pour les réseaux sociaux à partir d’un seul prompt.

De la conversation à l’explicatif

Transformez n’importe quelle conversation ChatGPT en une vidéo explicative claire.

Questions Fréquentes

Qu’est-ce que l’app HeyGen pour ChatGPT ?

L’app native de HeyGen dans ChatGPT vous permet de créer des vidéos générées par IA directement depuis vos conversations. Décrivez ce dont vous avez besoin en langage naturel et obtenez des vidéos professionnelles avec avatars, motion graphics et b-roll — livrées directement dans le chat. Vous pouvez visionner et modifier votre vidéo sans jamais quitter ChatGPT.

Ai-je besoin d’un compte HeyGen ?

Oui, vous aurez besoin d’un compte HeyGen gratuit pour générer des vidéos. Inscrivez-vous sur heygen.com.

Quels types de vidéos puis-je créer ?

Vidéos explicatives, démos produit, clips pour les réseaux sociaux, supports de formation, vidéos de pitch et bien plus — le tout entièrement produit avec des avatars IA, du motion graphics, du b-roll et de la narration.

En quoi est-ce différent de la plateforme principale de HeyGen ?

L’app ChatGPT vous permet de rester dans ChatGPT pour l’idéation et la génération vidéo en un seul flux. Pour le montage avancé, le branding personnalisé et la collaboration en équipe, utilisez HeyGen directement sur heygen.com.

Est-ce gratuit ?

L’app ChatGPT est gratuite à l’essai. La génération de vidéos utilise les crédits de votre compte HeyGen. Les nouveaux comptes reçoivent des crédits gratuits pour démarrer.

Vos vidéos commencent là où vos prompts s’arrêtent

Créez des vidéos professionnelles directement depuis ChatGPT

Essayez dans ChatGPT
  • Aucune compétence en montage requise
  • Qualité professionnelle
  • Gratuit à l’essai
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