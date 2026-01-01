Gestion des sous-espaces de travail

Les sous-espaces de travail sont des environnements distincts au sein d’un même compte HeyGen. Chaque sous-espace de travail peut avoir ses propres membres, autorisations et paramètres, ce qui facilite l’organisation des équipes, des services ou des projets clients sans chevauchement.

Ils sont particulièrement utiles pour :

Agences gérant plusieurs clients

Équipes d’entreprise avec différents services

Contrôle des accès et des autorisations

Gestion de la facturation et des abonnements

Suivi de l’utilisation de l’API

Maintenir les ressources séparées entre les équipes

Selon la configuration, les sous-espaces de travail peuvent soit partager, soit isoler la facturation, les avatars, les clés API et les modèles.

Accéder aux sous-espaces de travail

Depuis votre tableau de bord HeyGen, cliquez sur votre nom et sélectionnez Gérer l’espace de travail.

Dans cette section, vous verrez l’option Sous-espaces de travail.

Créer un nouvel espace de travail secondaire

Pour créer un sous-espace de travail, sélectionnez Créer un sous-espace de travail.

Commencez par :

Nommer le sous-espace de travail

Ajouter une image (facultatif) pour aider à distinguer visuellement les équipes ou les clients

Inviter des membres et attribuer des rôles

Ensuite, invitez des membres en saisissant leurs adresses e-mail et en leur attribuant des rôles.

Les rôles disponibles incluent :

Super Admin – Autorisations complètes, y compris la gestion des utilisateurs, des accès et des achats

– Autorisations complètes, y compris la gestion des utilisateurs, des accès et des achats Développeur – Peut créer du contenu et accéder à l’API

– Peut créer du contenu et accéder à l’API Créateur – Peut créer des avatars, des vidéos et des voix

– Peut créer des avatars, des vidéos et des voix Lecteur – Peut consulter le contenu mais ne peut pas apporter de modifications

Configurer les paramètres et les autorisations

Après avoir attribué les rôles, configurez les paramètres du sous-espace de travail.

Si l’option « Gestion de la facturation par l’espace de travail parent » est activée :

L’espace de travail secondaire gère son propre abonnement

Il n’utilise pas le quota ni les emplacements d’avatar de l’espace de travail parent

Le propriétaire du sous-espace de travail peut créer des sous-espaces de travail supplémentaires

Vous pouvez également choisir si l’espace de travail secondaire peut afficher les paramètres de l’API.

Lorsqu’il est activé, l’espace de travail secondaire reçoit sa propre clé API et l’utilisation est suivie de manière indépendante, ce qui facilite le suivi de l’activité par équipe ou par client.

Lorsque tout est configuré, sélectionnez Créer un sous-espace de travail pour terminer la configuration.

Une fois créé, les sièges de l’espace de travail parent sont attribués automatiquement.

Lors de l’invitation de membres, les places sont attribuées en fonction des disponibilités. Si la limite de places est atteinte, un membre existant doit être retiré avant d’en ajouter un nouveau.

Gérer les ressources et l’utilisation

En sélectionnant l’icône en forme d’engrenage à côté de n’importe quel sous-espace de travail, vous pouvez mettre à jour ses paramètres et les ressources qui lui sont allouées.

Les principaux contrôles comprennent :

Emplacements d’avatar – Limiter le nombre d’avatars que chaque sous-espace de travail peut créer

– Limiter le nombre d’avatars que chaque sous-espace de travail peut créer Crédits génératifs – Utilisés pour les frais d’avatar, la génération de vidéos, la création d’images et les traductions

– Utilisés pour les frais d’avatar, la génération de vidéos, la création d’images et les traductions Crédits API – Utilisés pour les automatisations, les intégrations et les workflows basés sur l’API

L’attribution de crédits par sous-espace de travail offre aux administrateurs une meilleure visibilité, un meilleur contrôle des coûts et davantage de flexibilité. Vous pouvez également supprimer un sous-espace de travail depuis ce menu si nécessaire.

Partager des ressources entre les sous-espaces de travail

Le partage des ressources suit un processus uniforme dans l’ensemble de HeyGen.

Pour les avatars, les voix, les kits de marque ou les modèles, ouvrez la bibliothèque de ressources et sélectionnez le menu à trois points sur la ressource. Choisissez Partager, puis sélectionnez le sous-espace de travail avec lequel vous souhaitez la partager.

Une fois partagé, l’élément devient immédiatement disponible dans le sous-espace de travail sélectionné pour la création de vidéos.

Avec les sous-espaces de travail, vous pouvez organiser les équipes, contrôler les accès et développer la création de vidéos sans perdre en visibilité.