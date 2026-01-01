Gestion des sous-espaces de travail

Les sous-espaces de travail sont des environnements distincts au sein d’un même compte HeyGen. Chaque sous-espace de travail peut avoir ses propres membres, autorisations et paramètres, ce qui facilite l’organisation des équipes, des services ou des projets clients sans chevauchement.
Ils sont particulièrement utiles pour :
Selon la configuration, les sous-espaces de travail peuvent soit partager, soit isoler la facturation, les avatars, les clés API et les modèles.
Accéder aux sous-espaces de travail
Depuis votre tableau de bord HeyGen, cliquez sur votre nom et sélectionnez Gérer l’espace de travail.
Dans cette section, vous verrez l’option Sous-espaces de travail.
Créer un nouvel espace de travail secondaire
Pour créer un sous-espace de travail, sélectionnez Créer un sous-espace de travail.
Commencez par :
Inviter des membres et attribuer des rôles
Ensuite, invitez des membres en saisissant leurs adresses e-mail et en leur attribuant des rôles.
Les rôles disponibles incluent :
Configurer les paramètres et les autorisations
Après avoir attribué les rôles, configurez les paramètres du sous-espace de travail.
Si l’option « Gestion de la facturation par l’espace de travail parent » est activée :
Vous pouvez également choisir si l’espace de travail secondaire peut afficher les paramètres de l’API.
Lorsqu’il est activé, l’espace de travail secondaire reçoit sa propre clé API et l’utilisation est suivie de manière indépendante, ce qui facilite le suivi de l’activité par équipe ou par client.
Lorsque tout est configuré, sélectionnez Créer un sous-espace de travail pour terminer la configuration.
Une fois créé, les sièges de l’espace de travail parent sont attribués automatiquement.
Lors de l’invitation de membres, les places sont attribuées en fonction des disponibilités. Si la limite de places est atteinte, un membre existant doit être retiré avant d’en ajouter un nouveau.
Gérer les ressources et l’utilisation
En sélectionnant l’icône en forme d’engrenage à côté de n’importe quel sous-espace de travail, vous pouvez mettre à jour ses paramètres et les ressources qui lui sont allouées.
Les principaux contrôles comprennent :
L’attribution de crédits par sous-espace de travail offre aux administrateurs une meilleure visibilité, un meilleur contrôle des coûts et davantage de flexibilité. Vous pouvez également supprimer un sous-espace de travail depuis ce menu si nécessaire.
Partager des ressources entre les sous-espaces de travail
Le partage des ressources suit un processus uniforme dans l’ensemble de HeyGen.
Pour les avatars, les voix, les kits de marque ou les modèles, ouvrez la bibliothèque de ressources et sélectionnez le menu à trois points sur la ressource. Choisissez Partager, puis sélectionnez le sous-espace de travail avec lequel vous souhaitez la partager.
Une fois partagé, l’élément devient immédiatement disponible dans le sous-espace de travail sélectionné pour la création de vidéos.
Avec les sous-espaces de travail, vous pouvez organiser les équipes, contrôler les accès et développer la création de vidéos sans perdre en visibilité.