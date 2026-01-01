Accueil Académie Scripts Comment ajouter votre script à votre vidéo

Un script bien rédigé est la base de toute excellente vidéo. Il apporte de la structure, clarifie votre message et garantit que l’histoire se déroule naturellement pour votre audience. Dans HeyGen, écrire un script est aussi simple que de démarrer un nouveau projet. Vous pouvez partir de zéro ou appliquer un modèle pour prendre de l’avance. Une fois vos mots placés sur la timeline, ils alimentent immédiatement la narration et les sous-titres, en façonnant le rythme et la manière dont votre vidéo est délivrée.

Affiner un script fait partie du processus créatif. Vous pouvez modifier le texte au fur et à mesure, en ajustant le langage et les formulations pour rendre votre histoire plus captivante. Pour que la narration sonne naturellement, vous pouvez insérer des pauses aux moments clés, peaufiner la prononciation des mots ou acronymes difficiles, et utiliser la ponctuation pour contrôler le rythme et le ton. Même de petits détails, comme écrire les nombres ou les dates en toutes lettres, améliorent la clarté, de sorte que la narration paraisse précise et professionnelle.

Lorsque votre script est prêt, il devient le plan directeur qui guide le reste de la vidéo. De la narration et des sous-titres au rythme et à la fluidité, tout découle du script. L’ajout d’avatars, de visuels et de musique donne ensuite vie à vos mots, transformant une histoire écrite en une vidéo complète.