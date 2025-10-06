Ang integrasyon ng HeyGen at Sora 2 ay nagbibigay sa mga creator, guro, negosyante, at mga negosyo ng kakayahang gumawa ng cinematic na B-roll, mga eksena, at mga biswal direkta sa loob ng kanilang workflow. Pinapabilis, pinapahusay ang pagkamalikhain, at pinapalakas ng integrasyong ito ang storytelling nang hindi nagdadagdag ng dagdag na mga hakbang.
Nalikhang pagkamalikhain
Maaari kang gumawa ng B-roll, mga eksena, at mga visual kaagad gamit lang ang isang simpleng prompt. Pinalalawak nito ang saklaw ng pagkamalikhain ng bawat video project at hinahayaan kang magmula sa isang ideya hanggang sa mga kasamang visual sa loob lamang ng ilang segundo gamit ang built-in na AI B-roll generator ng HeyGen.
Walang patid sa daloy ng trabaho
Walang paglipat-lipat ng app, walang pag-e-export, at walang kailangang karagdagang tools. Lahat ay nangyayari sa loob ng HeyGen, kung saan na mismo lumilikha ang mga user. Pinapadali nito ang workflow habang ginagawa pang mas dynamic ang bawat video.
De-kalidad na mga biswal at disenyo ng layout
Gumamit ng mga built‑in na visual o mag-upload ng sarili mong mga screenshot, recording, o brand assets. Pinananatili ng HeyGen ang malilinis na layout, madaling basahing pagkakalagay ng teksto, at pare-parehong agwat para manatiling nakatutok ang mga manonood sa instruksyon imbes na sa magulong visuals. Bawat eksena ay na-optimize para sa kalinawan at mas epektibong pagkatuto., normal
Halaga sa komunikasyon
Maaari kang magdagdag ng linaw gamit ang mga kontekstuwal na visual na sumusuporta sa iyong mensahe. Dahil dito, mas epektibo at mas may dating ang komunikasyon. Kasabay nito, nababawasan mo ang oras ng produksyon nang hindi isinusuko ang pagiging malikhain.
Pinapagana ng OpenAI Sora 2
Ang OpenAI Sora 2 ay ang advanced na modelo para sa pagbuo ng video at audio na nagpapatakbo sa mga bagong storytelling feature ng HeyGen. Nagbibigay ito ng makatotohanang kalidad, eksaktong physics, natural na diyalogo, at mataas na kontrol sa mga multi-shot na sequence. Namumukod-tangi ang Sora 2 sa paglikha ng realistiko, anime-style, at cinematic na AI visuals na may naka-synchronize na sound effects.
Sa HeyGen, direktang magagamit mo na ang kapangyarihang iyon sa loob mismo ng iyong workflow at sa bagong Sora 2 desktop app para sa mga advanced na user.
Paano gumawa ng mga Sora na video gamit ang AI
Ang paggawa ng mga video gamit ang AI ay mabilis at simple. Sa HeyGen, maaari mong gawing isang kumpletong tutorial na video ang mga nakasulat na hakbang gamit ang isang guided workflow na dinisenyo para sa bilis at madaling pag-update.
Piliin ang iyong audience, platform, at layunin sa pagkatuto. Tukuyin kung ano ang dapat maunawaan o magawa ng manonood pagkatapos manood.
I-paste ang iyong mga hakbang o magsulat ng maikling paglalarawan. Awtomatikong gagawa ang HeyGen ng isang kumpletong tutorial na video.
I-edit ang teksto, baguhin ang mga istilo ng voiceover, ayusin ang mga visual, o isalin ang video sa iba pang mga wika.
I-download ang iyong tutorial na video at i-publish ito kahit saan. I-update ito anumang oras sa pamamagitan ng pag-edit ng text at muling pag-generate nito.
Ito ang integrasyon ng Sora 2 video model ng OpenAI sa HeyGen, na nagbibigay-daan sa agarang pagbuo ng B-roll, mga eksena, at mga visual sa loob ng platform. Sa limitadong panahon, maaari kang gumawa ng kahit ilang video nang walang Sora watermark.
OpenAI Sora is a next generation AI model for video and audio generation. The Sora app uses this technology to create, remix, and share AI generated videos with realism, physics accuracy, and native sound.
Nag-aalok ang Sora 2 ng makatotohanang kalidad, tumpak na pisika, natural na diyalogo, at kontrol sa mga multi-shot na sequence.
Hindi. Lahat ay nangyayari sa loob ng HeyGen nang hindi kailangang magpalit ng app o mag-export ng mga file. Ang Sora 2 desktop app ay perpekto para sa mga creator na gusto ng makapangyarihang AI video generator na may naka-synchronize na audio.
Oo. Dahil nakabatay sa script ang workflow, maaari mong i-edit ang isang hakbang, palitan ang isang eksena, o i-update ang mga termino at mabilis na i-render muli. Mainam ito para sa mga team na mabilis kumilos at nangangailangan ng mga napapanahong tutorial nang hindi muling nagre-record sa tuwing may pagbabago sa UI o polisiya.
Mananatili sa iyo ang mga karapatan sa content na ginagawa mo, kabilang ang mga script at mga na-export na video. Depende sa plano mo at sa mga setting ng workspace ang seguridad at mga kontrol sa access. Para sa sensitibong training, sundin ang internal na mga patakaran at limitahan ang access sa mga team lang na talagang nangangailangan ng mga asset.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.