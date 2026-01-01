Batch Video Creator App para sa Mga Personalized na Video
Gawing daan-daang natatangi at personalisadong video ang isang spreadsheet gamit ang batch video creator ng HeyGen. Mag-upload ng CSV na may mga pangalan, mensahe, at custom na variable, tapos awtomatikong gumawa ng makinis at propesyonal na mga video para sa bawat row. Walang kailangang camera, editing software, o recording sessions. Kung kailangan mo ng personalized na outreach, onboarding content, o malakihang komunikasyon, si HeyGen na ang bahala sa production.
Mga tampok ng batch video creator
CSV-powered na personalisasyon na engine
Mag-upload ng spreadsheet na may mga column para sa pangalan, titulo, kumpanya, custom na mensahe, o anumang variable na kailangan ng campaign mo. Babasahin ng batch video creator ang bawat row at awtomatikong ilalagay ang data sa video template mo, para makagawa ng natatanging output para sa bawat entry. Parang isa-isang ginawa ang bawat video dahil umaangkop ang script, on-screen text, at narration sa partikular na row data. Sa workflow na ito, makakagawa ka ng 500 personalized na video gamit ang parehong effort na kailangan para gumawa ng isa lang, at gagawin nitong ang iyong text to video na workflow ay maging isang scalable na production pipeline na pumapalit sa mga linggo ng mano-manong pagre-record.
Awtomatikong pag-render ng boses at biswal
Bawat video sa iyong batch ay nirender na may naka-synchronize na narasyon, on-screen elements, at transitions na awtomatikong inaasikaso ng rendering engine ng HeyGen. Pumili mula sa 300+ na boses sa higit sa 175+ na wika at awtomatikong ilalapat ng system ang napili mong boses sa bawat personalized na bersyon ng script. Pagsamahin ito sa mga kakayahan ng AI video generator para makagawa ng studio-grade na output para sa bawat tatanggap. Hindi mo na kailangang mag-record muli ng narasyon o mano-manong mag-adjust ng timing. Inaayos ng platform ang pacing ng audio, visual sync, at export formatting para matiyak na ang bawat video ay pumapasa sa propesyonal na pamantayan nang hindi na kailangan ng post-production.
Template-based na batch workflow
I-design ang iyong video nang isang beses gamit ang template system ng HeyGen, tapos hayaan ang batch engine na kopyahin at i-customize ito sa buong dataset mo. I-set ang layout, branding, background, music, at presenter style sa iisang template, at awtomatikong ia-apply ng batch video creator ang mga setting na iyon sa bawat row sa iyong CSV. Tinitiyak ng approach na ito ang pagkakapare-pareho ng brand sa daan-daang output habang pinapayagan pa rin ang per-video na customization gamit ang mga variable sa iyong spreadsheet.script to videona production ay puwedeng mag-convert ng anumang finalized na template tungo sa isang batch-ready na asset sa loob lang ng ilang minuto.
Multilingual na batch generation
Gumawa ng mga personalized na video sa iba’t ibang wika sa iisang batch run. Mag-assign ng language codes sa iyong CSV at awtomatikong gagawin ng HeyGen ang bawat video na may tamang wika ng narasyon, AI lip sync, at lokal na angkop na delivery. Kapag pinagsama sa AI voice cloning, nananatiling pare-pareho ang boses ng iyong brand sa buong batch output kahit sumasaklaw ito sa mahigit 175 na wika at diyalekto. Tinatanggal nito ang pangangailangang magpatakbo ng magkakahiwalay na campaign para sa bawat rehiyon at pinaiikli sa isang batch operation ang trabahong aabutin ng ilang buwan sa tradisyunal na localization.
Nasusukat na pag-export at distribusyon
Kapag tapos na ang batch, puwede mong i-download ang lahat ng video nang paisa-isa o bilang isang bulk export na handa nang ipamahagi. Bawat file ay may malinaw na label at nakaayos ayon sa iyong mga CSV identifier, kaya madali mong maitapat ang mga video sa mga tatanggap o ma‑upload sa iyong CRM, email platform, o LMS. Ang batch video creator ay gumagawa ng mga MP4 file na may HD quality, naka‑optimize para sa anumang channel. I‑integrate ito sa HeyGen API para awtomatikong gumana ang buong proseso mula sa pag‑upload ng spreadsheet hanggang sa delivery, na ikinokonekta ang iyong AI video editor na workflow direkta sa iyong distribution stack nang hindi na kailangang mag‑asikaso nang mano‑mano ng mga file.
Mga gamit
Personalized na sales outreach sa malakihang antas
Need to send unique video messages to hundreds of prospects? Recording individual videos for each lead is impossible at volume. With the batch video creator, upload your prospect list, personalize each video with the recipient's name, company, and relevant details, and generate an entire campaign of product video messages ready to embed in sales emails.
Onboarding at pagsasanay ng empleyado
Need to welcome and train new hires across departments and locations? Filming individual welcome videos for each team or role wastes resources. With batch video creation, load your new hire data into a CSV, customize each training video with role-specific instructions and personal greetings, and deliver polished onboarding content the same day.
Mga follow-up para sa event at webinar
Need to send personalized recap videos to attendees after a conference or webinar? Manually editing each follow-up is not feasible at scale. With the batch video creator, import your attendee list, reference their session interests or questions in each video, and produce hundreds of tailored AI video explainer follow-ups in one run.
Pag-abot para sa customer success at renewal
Need to engage existing customers with personalized renewal or upsell messages? Generic email templates get ignored. With batch video creation, pull customer data from your CRM into a CSV, generate unique marketing videos addressing each account by name with relevant usage stats or offers, and deliver them directly to inboxes.
Na-localize na mga rollout ng kampanya
Need to launch a campaign across multiple regions simultaneously? Producing separate video assets for each market takes months. With the batch video creator, add language and region columns to your spreadsheet and generate localized video variants for every market in a single batch, leveraging HeyGen's video translator to maintain natural delivery in each language.
Panloob na komunikasyon at mga update
Need to distribute company updates personalized to each team or department? All-hands recordings feel impersonal and lack relevance. With batch video creation, load department data into your CSV, tailor each intro video with team-specific metrics or announcements, and deliver targeted messages that resonate with each group.
Paano ito gumagana
Gumawa ng mga personalisadong batch na video sa apat na hakbang—mula sa spreadsheet hanggang sa daan-daang tapos at handang i-share na mga video.
Ihanda ang iyong CSV
Ayusin ang iyong personalization data sa isang spreadsheet na may mga kolum para sa bawat variable: pangalan, mensahe, titulo, o anumang custom na field.
Gumawa ng iyong template
Magdisenyo ng isang video template na may mga placeholder variable na naka-map sa mga column ng iyong CSV. Itakda ang visuals, boses, at branding.
I-upload at i-generate
I-upload ang iyong CSV sa batch video creator. Awtomatikong ipoproseso ng HeyGen ang bawat row at gagawa ng natatangi at personalized na video para sa bawat isa.
I-download at ipamahagi
Suriin ang iyong mga natapos na video, i-download ang mga ito nang paisa-isa o maramihan, at ipamahagi sa pamamagitan ng email, CRM, LMS, o anumang channel.
Mga Madalas Itanong
Ano ang batch video creator at paano ito gumagana kasama ang HeyGen?
Ang batch video creator ay nagbibigay-daan sa iyo na gumawa ng maraming personalized na video nang sabay-sabay mula sa iisang template at isang data file. Sa HeyGen, mag-a-upload ka ng CSV spreadsheet na naglalaman ng mga variable mo, ita-tapat ang mga ito sa mga placeholder sa video template, at awtomatikong gagawa ang platform ng natatanging video para sa bawat row. Tumatakbo ang buong proseso nang awtomatiko, kaya makakatanggap ka ng daan-daan na tapos na na mga video nang hindi mo kailangang mag-record o mag-edit ng bawat isa nang paisa-isa.
Ilang personalized na video ang maaari kong gawin sa isang batch?
Kayang magproseso ng HeyGen ng daan-daang video sa isang batch. Ang eksaktong limit ay nakadepende sa plan tier mo, pero ang mga paid plan ay dinisenyo para sa high-volume na produksyon. Kung kailangan mo man ng 50 sales outreach videos o 500 onboarding welcome videos, sabay-sabay ipoproseso ng batch video creator ang mga ito para manatiling ilang minuto lang, hindi araw, ang oras ng pag-deliver.
Anong mga data ang maaari kong isama sa aking CSV para sa personalization?
Puwede mong ilagay sa CSV ang kahit anong text-based na variable: pangalan ng tatanggap, pangalan ng kumpanya, job title, custom na mensahe, product reference, language code, o anumang field na mahalaga sa campaign mo. Bawat column ay nagiging variable na maaari mong ipasok sa video script, on-screen text, o narration. Wala itong fixed na schema, kaya ikaw ang nagde-design ng lalim ng personalization para tumugma sa use case mo.
Magmumukha bang personal o parang mass-produced ang mga video na gagawin nang maramihan?
Bawat video ay nirerecord nang hiwalay, may sarili nitong narration, on-screen text, at variable data, kaya nakikita ng bawat recipient ang content na talagang nakatuon sa kanila. Ang AI spokesperson ay binabanggit ang kanilang pangalan, tinutukoy ang kanilang kumpanya, at naghahatid ng mensaheng nakaayon sa kanilang sitwasyon. Ang kalalabasan ay parang isang one‑to‑one na video, hindi lang mass email na pinalitan lang ang logo.
Pwede ko bang gamitin ang sarili kong boses o custom na presenter sa batch videos?
Oo. Maaari mong i-clone ang boses mo mula sa isang maikling audio sample at gamitin ito sa lahat ng video sa batch, para bawat personalized na mensahe ay parang galing talaga sa’yo. Maaari ka ring gumamit ng custom presenter na ginawa mula sa isang larawan gamit ang AI photo avatar na teknolohiya, kaya hindi mo na kailangang magpakita sa camera — pati na rin ang kahit sinong hired na aktor — sa alinman sa mga video.
Paano ako makakagawa ng batch na mga video sa iba’t ibang wika?
Magdagdag ng language column sa iyong CSV at itakda ang target na wika para sa bawat row. Gumagawa ang HeyGen ng bawat video na may tamang wika ng narasyon at eksaktong lip-sync. Kapag pinagsama sa AI dubbing, maaari kang gumawa ng isang batch lang na sumasaklaw sa mahigit 175 na wika, para makapaghatid ng localized na content sa bawat rehiyon nang hindi kailangang magpatakbo ng magkakahiwalay na production cycles.
Maaari ko bang i-integrate ang batch video creator sa aking CRM o email platform?
Nagbibigay ang HeyGen ng API na nagkokonekta sa iyong batch workflow sa mga panlabas na tool tulad ng CRM, email platforms, at marketing automation systems. Maaari mong i-trigger ang batch generation nang programmatically, i-map ang mga video output sa contact records, at mag-embed ng personalized na video links direkta sa iyong outreach sequences. Ginagawa nitong isang ganap na awtomatikong pipeline ang batch video creator — mula sa data source hanggang sa inbox ng tatanggap.
Libre bang subukan ang batch video creator ng HeyGen?
Nag-aalok ang HeyGen ng libreng plano na hindi nangangailangan ng credit card, kung saan maaari mong subukan ang platform at gumawa ng mga video. Available ang Batch Mode sa mga bayad na plano na nagsisimula sa $24 bawat buwan, na nagbubukas ng mas mataas na volume limits, voice cloning, at access sa kumpletong library ng mga presenter at templates. Maaari mong subukan ang pangunahing workflow sa libreng tier bago ka mag-scale up.
Paano naiiba ang batch video creation kumpara sa pagre-record ng mga indibidwal na video?
Ang pagre-record ng mga indibidwal na personalized na video ay nangangailangan ng isang presenter, isang script para sa bawat tatanggap, oras ng pagfi-film, at pag-edit para sa bawat isang output. Sa 100 video, puwede itong umabot ng ilang linggo ng trabaho. Pinapabilis ito ng batch video creator sa loob lang ng ilang minuto: isang template, isang CSV upload, at awtomatikong nirere-render ng HeyGen ang bawat variation. Iniulat ng mga customer na nakakatipid sila ng hanggang 70% sa production costs at nakakatipid ng ilang linggo ng oras sa bawat campaign.
Anong file format at kalidad ang ginagamit sa pag-export ng batch videos?
Ang bawat video sa iyong batch ay ie-export bilang MP4 file na may HD na kalidad, handang i-embed sa mga email, i-upload sa iyong LMS, o i-publish sa anumang platform. Ang mga file ay may label gamit ang mga identifier mula sa iyong CSV para madali mong maitugma ang bawat video sa nakalaang tatanggap nito nang hindi na kailangang mag-manual na mag-sort o mag-rename.
