Boletines y Comunidad - Caso de Uso
Convierte boletines y actualizaciones de la comunidad en videos atractivos
La gente no siempre lee correos electrónicos largos, pero sí ven videos. Ya sea que estés compartiendo actualizaciones de la empresa, perspectivas de la industria o resúmenes de contenido, HeyGen facilita la transformación de boletines estáticos en videos atractivos que mantienen a tu audiencia informada e interesada.
Beneficios y valor
Actualizaciones visualmente atractivas que tu audiencia realmente verá
Ahorra tiempo creando actualizaciones en minutos
Crear un boletín tradicional puede llevar mucho tiempo. Producir un boletín en vídeo no tiene por qué ser así. HeyGen te ayuda a crear vídeos desde cero. Simplemente añade un guion y convierte tu contenido escrito en vídeos profesionales con avatares impulsados por inteligencia artificial. No se requiere filmación ni edición.
Aumenta la participación convirtiendo texto en vídeo
Las actualizaciones basadas en texto y los correos electrónicos largos a menudo pasan desapercibidos, pero el video capta la atención. Con la función de conversión de activos a video de HeyGen, puedes transformar documentos basados en texto plano en actualizaciones de video visualmente atractivas, ayudando a tu audiencia a mantenerse informada y entretenida.
Personaliza y escala actualizaciones sin esfuerzo
Ya estés hablando con empresas globales, comunidades específicas o tus seguidores en redes sociales, HeyGen te ayuda a personalizar actualizaciones de video para diferentes audiencias. Puedes localizar al instante en múltiples idiomas, asegurándote de conectar con más personas de manera más efectiva.
Cómo crear
boletines informativos y actualizaciones de la comunidad con HeyGen
Comienza a crear boletines informativos de vídeo y actualizaciones comunitarias de calidad profesional en minutos, sin necesidad de un equipo de producción de vídeo o habilidades de edición.
Elige entre plantillas de IA personalizables diseñadas para actualizaciones de la empresa, resúmenes de contenido y noticias del sector. ¿Necesitas control total? Comienza con un lienzo en blanco y aplica tu kit de marca para una experiencia de video coherente y acorde a tu marca.
Sube tu texto o actualiza el guion y elige entre más de 700 avatares de IA con apariencia realista para narrar tu vídeo. ¿Prefieres un toque personal? Genera tu propio gemelo digital para una experiencia de audiencia más auténtica y memorable.
Utiliza el intuitivo editor de arrastrar y soltar de HeyGen para modificar texto, fuentes y colores en tu vídeo generado por IA. Incorpora logotipos, titulares, gráficos o clips de contenido destacado para reforzar los mensajes principales manteniendo la unidad de la marca.
Traduzca y sincronice los labios de su boletín de video o actualización comunitaria a varios idiomas en segundos mediante la localización impulsada por IA, para que sus actualizaciones lleguen a una audiencia mundial, sin el exceso de producción adicional.
Cuando tu boletín de vídeo o actualización de la comunidad esté completo, expórtalo en el formato que hayas elegido para compartirlo sin problemas a través de correo electrónico, redes sociales, plataformas comunitarias, portales internos o YouTube, dondequiera que a tu audiencia le guste mantenerse al día.
Preguntas frecuentes
HeyGen es una plataforma de creación de videos impulsada por IA que ayuda a las empresas a producir formación en video corporativo atractiva y escalable sin necesidad de un equipo de producción. Permite crear capacitaciones de cumplimiento, desarrollo de liderazgo, tutoriales de software y programas de DEI de manera rápida y eficiente.
Los boletines tradicionales y las actualizaciones de la empresa a menudo pasan desapercibidos o son ignorados, mientras que se ha demostrado que el contenido en video capta la atención e incrementa la participación. HeyGen facilita la transformación de correos electrónicos estáticos en videos dinámicos que es más probable que las audiencias vean, recuerden y sobre los cuales actúen.
HeyGen es perfecto para crear una variedad de vídeos de boletines informativos y actualizaciones de la comunidad, incluyendo:
- Anuncios de la empresa – actualizaciones de liderazgo, revisiones trimestrales, enfoque en los empleados
- Resúmenes de contenido: resumen de publicaciones de blogs, informes del sector o lo más destacado en redes sociales
- Noticias de la industria y tendencias – desglosando perspectivas del mercado y tendencias emergentes para su audiencia
- Actualizaciones de la comunidad: involucrar a los miembros con eventos próximos, hitos o contenido exclusivo
Con HeyGen, puedes crear un boletín de video completamente producido y de alta calidad en minutos. Simplemente elige una plantilla, añade tu guion, selecciona un avatar IA y personaliza tus visuales, sin necesidad de filmar, hacer locuciones o postproducción.
¡Sí! HeyGen te permite personalizar vídeos con los colores, fuentes, logotipos y elementos visuales de tu marca, asegurando que cada actualización esté en consonancia con la identidad y el mensaje de tu empresa.
Por supuesto. HeyGen facilita la personalización de contenido en vídeo para diferentes regiones, equipos o segmentos de audiencia. Puedes ajustar rápidamente el mensaje, cambiar las imágenes y crear múltiples versiones de la misma actualización para garantizar su relevancia.
Los vídeos de HeyGen se pueden exportar en múltiples formatos y compartir a través de:
- Boletines por correo electrónico (incrustar o enlazar directamente)
- Plataformas de redes sociales (LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, etc.)
- Plataformas comunitarias (Slack, Discord, foros privados)
- Canales de comunicación interna (intranet de la empresa, portales de RRHH, actualizaciones de equipo)
Sí. Las funciones de traducción automática y sincronización labial de HeyGen te ayudan a llegar a una audiencia global con un esfuerzo mínimo adicional.
HeyGen elimina la necesidad de filmación costosa, edición y trabajo de voz en off, permitiendo a empresas y creadores producir actualizaciones de video de calidad profesional a una fracción del costo y tiempo.
Actualizar el contenido de vídeo con HeyGen es sencillo: solo tienes que editar el guion, actualizar las imágenes y regenerar el vídeo en minutos. Sin necesidad de volver a grabar, sin ediciones complejas, solo actualizaciones frescas cuando las necesites.