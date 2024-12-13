Convierte boletines y actualizaciones de la comunidad en videos atractivos

Los boletines tradicionales y las actualizaciones de la empresa a menudo pasan desapercibidos o son ignorados, mientras que se ha demostrado que el contenido en video capta la atención e incrementa la participación. HeyGen facilita la transformación de correos electrónicos estáticos en videos dinámicos que es más probable que las audiencias vean, recuerden y sobre los cuales actúen.