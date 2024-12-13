Proporcionar actualizaciones claras de liderazgo a empleados y accionistas

La comunicación oportuna y transparente es crítica para los equipos de liderazgo. Ya sea para proporcionar actualizaciones de la empresa, dirigirse a los accionistas o guiar a los empleados a través de cambios, HeyGen permite a los líderes crear videos de liderazgo de alta calidad de manera eficiente sin la necesidad de un equipo de producción.