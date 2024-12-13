Marketing de Eventos - Caso de Uso
Envía invitaciones de marketing de eventos, resúmenes y seguimientos con facilidad
Haz que cada punto de contacto en la mercadotecnia de eventos cuente. La solución de video con IA de HeyGen te ayuda a impulsar la asistencia, conectar con los participantes y ampliar el valor de tus eventos.
Beneficios y valor
Resuelve los mayores desafíos del marketing de eventos con videos IA
Crea promociones de marketing de eventos de calidad en minutos
Con HeyGen, crear promociones de marketing para eventos de calidad es tan sencillo como escribir un guion. Elige entre una variedad de plantillas predefinidas para agilizar el proceso. Ya sea una conferencia, seminario web o encuentro, puedes producir vídeos llamativos en más de 170 localidades y dialectos, listos para compartir en poco tiempo.
Personaliza invitaciones y seguimientos con vídeos dirigidos por un locutor IA
HeyGen facilita el envío de videos personalizados con los ponentes del evento (bueno, sus avatares digitales realistas) a los asistentes. Agradece a los inscritos, comparte detalles del evento y ofrece un adelanto para generar emoción. Crearás una experiencia memorable y atractiva que entusiasmará a la gente por tu evento.
Maximiza el impacto del marketing con resúmenes en vídeo post-evento
Convierte los datos de los asistentes en acción. Utiliza HeyGen para crear rápidamente resúmenes personalizados del evento, puntos destacados y seguimientos que mantengan a tu audiencia involucrada e impulsen conversiones mucho tiempo después de que finalice el evento.
“Realizamos pruebas con otras empresas y HeyGen siempre estuvo a la cabeza en cuanto a calidad. Fuimos muy transparentes con su equipo desde el principio porque estábamos en una situación de alto riesgo y alta recompensa, ya que era la primera vez que hacíamos esto y confiamos plenamente en ellos, y realmente valió la pena por completo.”
Cómo crear
vídeos de marketing de eventos con HeyGen
Abre el creador de vídeos promocionales de HeyGen y comienza a crear vídeos para promocionar, invitar o resumir tu evento - no se necesitan habilidades de cámara o edición.
Explora la biblioteca de creador de vídeos promocionales de HeyGen con plantillas personalizables diseñadas para la mercadotecnia de eventos. Desde promociones previas al evento hasta invitaciones personalizadas y resúmenes posteriores al evento, encontrarás una plantilla que se ajuste a tus objetivos. Aplica rápidamente tu kit de marca para un aspecto pulido.
Haz que tus vídeos sean verdaderamente únicos creando avatares digitales de ti mismo o de los ponentes de eventos. Simplemente sube una grabación de vídeo de dos minutos, y el creador de vídeos promocionales de HeyGen generará una versión AI realista del ponente, listo para entregar mensajes personalizados en cualquier vídeo.
Escribe o sube tu guion y deja que el creador de videos promocionales de HeyGen utilice avatares IA para transmitir el mensaje con expresiones naturales y atractivas. Mejora tu video con visuales adicionales como logotipos de eventos, metraje de relleno o avances de lo que los asistentes pueden esperar.
Sube tu lista de asistentes mediante un archivo CSV o conecta el creador de vídeos promocionales de HeyGen con tu CRM o plataforma de registro de eventos. Genera vídeos personalizados para diferentes segmentos de audiencia de forma automática, ahorrando tiempo mientras mantienes una conexión personal.
Una vez que tu video esté completo, expórtalo en el formato que prefieras o integra el creador de videos promocionales de HeyGen con tus herramientas de automatización de marketing para crear, personalizar y enviar los videos automáticamente.
Preguntas frecuentes
HeyGen impulsa una mayor asistencia ayudándote a crear promociones e invitaciones en video personalizadas y atractivas que captan la atención. Destácate en bandejas de entrada saturadas y canales digitales con videos de calidad profesional adaptados a tu audiencia, fomentando más registros y aumentando la participación.
¡Sí! HeyGen facilita el envío de invitaciones y seguimientos personalizados en vídeo. Crea mensajes a medida con los ponentes del evento o sus avatares digitales para agradecer a los asistentes, compartir avances exclusivos o resaltar detalles de las sesiones. El alcance personalizado genera emoción y mantiene a tu audiencia involucrada.
Puedes crear impresionantes vídeos promocionales de eventos en solo minutos utilizando nuestro creador de vídeos promocionales. Simplemente escribe tu guion, elige entre las plantillas listas para usar de HeyGen y personaliza según sea necesario. No se requiere experiencia en diseño o edición, lo que hace que el proceso sea rápido y libre de estrés.
¡Por supuesto! HeyGen te ayuda a entregar videos personalizados después del evento, incluyendo resúmenes, puntos clave y mensajes de agradecimiento. Personaliza tus seguimientos para diferentes segmentos de asistentes para mantener a tu audiencia comprometida e impulsar conversiones mucho tiempo después del evento.
HeyGen es perfecto para promocionar y personalizar conferencias, seminarios web, encuentros, talleres y más. Desde la promoción previa al evento hasta los resúmenes posteriores al evento, HeyGen hace que tu marketing sea impactante en cada etapa.
¡Sí! HeyGen admite más de 170 configuraciones regionales y dialectos, permitiéndote localizar vídeos de eventos para audiencias globales. Ya sean invitaciones, promociones o seguimientos, tu mensaje resonará a través de idiomas y culturas.
HeyGen elimina la necesidad de una producción de video costosa y grandes equipos creativos. Con herramientas y plantillas impulsadas por IA, puedes crear rápidamente videos de alta calidad sin gastar una fortuna, permitiéndote enfocar tus recursos en maximizar el éxito del evento.
Sí, HeyGen se integra sin problemas con plataformas de correo electrónico, herramientas de redes sociales y sistemas de gestión de eventos. Incorpora fácilmente tus vídeos en campañas para agilizar tu flujo de trabajo de marketing de eventos.
HeyGen se destaca por hacer que el marketing de video personalizado sea simple y accesible. En lugar de depender de materiales genéricos, puedes crear videos que estén adaptados a segmentos específicos, incluir avatares de ponentes y ofrecer contenido atractivo que diferencie tu evento.
Empezar es fácil. Regístrate en HeyGen, explora las plantillas diseñadas para eventos y comienza a crear videos personalizados para promocionar tu próxima conferencia, seminario web o encuentro. Con HeyGen, ofrecerás campañas más atractivas que generan resultados reales.