Vídeos de Marca - Caso de Uso
Omite la producción y crea vídeos de marca al instante
Tu marca es más que un logotipo; es una narrativa. Destacarse en un paisaje digital abarrotado puede ser un desafío. Con HeyGen, puedes crear videos de marca de calidad de estudio, bobinas de presentación y contenido narrativo en minutos. No se necesita equipo de producción.
Beneficios y valor
Vídeos de marca con calidad de estudio sin necesidad de un estudio
Construye confianza y credibilidad con una narración convincente
La gente anhela narrativas cautivadoras, no contenido estático. Según nuestro Informe de Sentimiento de IA 2025, el 54.2% señala que el video premium de IA mejora la confianza. Utiliza HeyGen para desarrollar narrativas de video de marca convincentes que humanicen tu negocio, resalten tus valores fundamentales y establezcan credibilidad sin necesidad de un presupuesto de superproducción.
Captura la atención global y aumenta el reconocimiento de marca
Conectar con audiencias globales es esencial para cualquier marca moderna. Con HeyGen, puedes crear y traducir tus videos de marca en más de 170 idiomas y dialectos, aumentando el reconocimiento de la marca y asegurando que tu mensaje tenga resonancia en cualquier parte del mundo.
Impulsa acciones y aumenta las conversiones con el reconocimiento de marca
Un video de marca bien elaborado hace más que crear conciencia; inspira a la acción. Desde tráfico web y registros hasta compras e iniciativas de reclutamiento, HeyGen te ayuda a producir videos que convierten el compromiso en resultados comerciales medibles.
Historias de clientes
Descubre cómo las marcas líderes utilizan el vídeo para aumentar su visibilidad
Cómo
crear videos de marca con HeyGen
Empieza en minutos: no se necesita edición profesional ni un gran equipo de producción para crear vídeos de marca impresionantes.
Elige entre diseños preestablecidos pensados para bobinas de presentación, narración de marca y campañas de marketing. O comienza con un lienzo en blanco y utiliza tu kit de marca para mantener la consistencia.
Sube tus mensajes y elige entre más de 700 avatares de IA realistas para dar vida a tu video de marca. Para una sensación auténtica, genera un gemelo digital de tu CEO o miembros del equipo.
Ajusta fácilmente el texto, las fuentes y los colores utilizando la interfaz intuitiva de arrastrar y soltar de HeyGen. Inserta logotipos, animaciones, testimonios y elementos de marca para obtener un resultado pulido.
Utiliza doblaje y sincronización labial potenciados por IA para convertir tu vídeo de marca en más de 170 idiomas y dialectos, ayudándote a conectar con audiencias de todo el mundo.
Cuando tu video de marca esté listo, expórtalo en tu formato ideal y distribúyelo a través de las redes sociales, sitios web, embudos de correo electrónico o redes publicitarias para maximizar el conocimiento y la participación.
Preguntas frecuentes
HeyGen es una plataforma de creación de videos impulsada por IA que te permite producir contenido narrativo profesional y bobinas de presentación sin grandes presupuestos o ciclos de producción largos. Avatares de IA, diseños personalizables y traducciones instantáneas aseguran que puedas publicar un video de marca de alta calidad en solo minutos.
HeyGen es perfecto para crear:
- Vídeos promocionales – Vídeos de alta energía que presentan tu marca de manera dinámica
- Narrativa de marca – Comparte la misión, visión y valores de tu empresa
- Vídeos de lanzamiento de productos – Anuncia nuevas ofertas con contenido de video atractivo
- Historias de éxito de clientes – Destacar testimonios y estudios de caso
- Vídeos de marca empleadora – Atrae al mejor talento mostrando la cultura de tu empresa
La producción tradicional puede ser costosa y llevar mucho tiempo. El enfoque impulsado por la IA de HeyGen elimina la necesidad de equipos de filmación, actores y postproducción, ayudándote a crear vídeos de marca de forma rápida y económica.
¡Sí! Puedes añadir el logotipo de tu marca, colores, fuentes y elementos visuales para mantener tus vídeos acordes con la identidad de tu marca.
¡Por supuesto! La tecnología de traducción y sincronización labial impulsada por IA de HeyGen admite más de 170 idiomas y dialectos, facilitando la creación de videos de marca para una audiencia global.
¡No! HeyGen está diseñado para mercadólogos, creativos y líderes empresariales, no para editores de video profesionales. La plataforma es intuitiva y fácil de usar, con un editor simple de arrastrar y soltar para personalizar tus videos.
Expórtalo en múltiples formatos y compártelo a través de plataformas de redes sociales, tu sitio web, campañas de correo electrónico, canales publicitarios o comunicaciones internas.
¡Sí! Elige entre más de 700 avatares de IA realistas o crea tu propio gemelo digital para transmitir tu mensaje de una manera personalizada y atractiva.
Puedes finalizar un vídeo de marca en minutos, en comparación con semanas o meses utilizando métodos tradicionales.
Los visuales dinámicos de HeyGen y los videos de marca de alta calidad capturan la atención, ayudándote a elevar la visibilidad de la marca, fortalecer la credibilidad y generar un compromiso impulsado por la conversión.