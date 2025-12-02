HeyGen AI está diseñado específicamente para la traducción de vídeo, no solo para la conversión de texto.

Transcripción automática en italianoLa voz en italiano se convierte en una transcripción legible que puedes revisar y editar.

Generación de subtítulos en inglésCrea subtítulos en inglés que se mantengan sincronizados con tu vídeo y que puedan exportarse como archivos SRT o VTT.

Doblaje en inglésGenera audio en inglés que respete el tiempo original, para que los vídeos sean más fáciles de ver sin necesidad de leer subtítulos.

Contenido editable antes de la exportaciónAjusta el texto, el tiempo o la redacción antes de finalizar tu vídeo traducido.

Múltiples opciones de exportaciónDescarga el vídeo traducido o los archivos de subtítulos para publicarlos en distintas plataformas.