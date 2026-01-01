Ventajas

Traduce vídeos en indonesio (bahasa) al portugués, de forma práctica

Expandirse a los mercados de habla portuguesa no requiere volver a grabar tu contenido. Un solo vídeo bien traducido puede llegar a un público completamente nuevo.

Con este flujo de trabajo de traducción de videos del indonesio (bahasa) al portugués, puedes:

Convierte el indonesio hablado (bahasa) en una transcripción en portugués con marcas de tiempo

Genera subtítulos en portugués correctamente sincronizados

Añade una voz en off en portugués para una localización más sólida

Exporta archivos listos para YouTube, portales de formación y redes sociales