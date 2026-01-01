Generación de contexto : Convierte los segmentos de audio entrantes en características, los combina con el texto o la configuración de la escena y prepara los tensores de ruido objetivo.

: Convierte los segmentos de audio entrantes en características, los combina con el texto o la configuración de la escena y prepara los tensores de ruido objetivo. Audio a vídeo : Ejecuta un proceso de difusión de varios pasos para producir latentes de baja resolución. Esta etapa condiciona el fragmento actual en los fotogramas de límite del fragmento anterior para mantener la continuidad del movimiento.

: Ejecuta un proceso de difusión de varios pasos para producir latentes de baja resolución. Esta etapa condiciona el fragmento actual en los fotogramas de límite del fragmento anterior para mantener la continuidad del movimiento. Súper resolución : Amplía los latentes de movimiento a resolución completa en un solo paso, priorizando el detalle espacial del rostro.

: Amplía los latentes de movimiento a resolución completa en un solo paso, priorizando el detalle espacial del rostro. VAE Decode-and-Publish: decodifica los latentes de alta resolución en fotogramas RGB y los envía directamente al codificador de salida (H.264 / AAC) para su almacenamiento inmediato o reproducción en directo.

Continuidad de límites y coherencia entre fragmentos

Generar vídeo en segmentos diferenciados introduce posibles discontinuidades en los límites. El framework mitiga este problema utilizando dos clasificaciones de fragmentos distintas:

Fragmentos N : segmentos que generan la línea temporal principal del avatar.

: segmentos que generan la línea temporal principal del avatar. I Chunks (Interpolación): segmentos diseñados para suavizar las transiciones entre N Chunks secuenciales.

La secuencia de ejecución se estructura de la siguiente manera:

N0 -> N1 -> I0 -> N2 -> I1 -> N3 -> I2 -> ...

Un fragmento I se genera solo después de que se hayan completado los fragmentos N que lo preceden y lo siguen. Utiliza el fotograma final del fragmento N anterior y un fotograma temprano del fragmento N actual como fotogramas de anclaje para calcular el movimiento de transición. Tras la generación, se descartan las predicciones de anclaje redundantes, dejando únicamente la transición suavemente interpolada. Este mecanismo limita la ventana de contexto necesaria a la vez que preserva la coherencia temporal.

Memoria constante a lo largo de la duración

Una canalización de vídeo convencional acumula latentes, fotogramas decodificados y contexto de atención durante la ejecución, lo que provoca que el consumo de memoria de la GPU aumente de forma lineal con la duración del vídeo.

Para permitir una generación abierta, este framework mantiene un estado rodante estricto. El sistema conserva únicamente el condicionamiento de referencia estático y un conjunto mínimo de tensores ancla necesarios para las transiciones entre fragmentos. Todos los recursos intermedios —incluidas las características de audio, los tensores de ruido, las activaciones internas y los fotogramas RGB sin procesar— se eliminan de la memoria inmediatamente después de que un fragmento se haya decodificado y escrito.

Como resultado, el perfil máximo de memoria de la GPU se mantiene constante tanto si se genera un clip corto como una secuencia prolongada; el uso de recursos escala con el tamaño de bloque definido en lugar de con la duración total de la sesión.

Fases de carga y descarga dentro de la canalización

Cada solicitud se ejecuta en un nodo con 8 GPU. Usamos FSDP para fragmentar los parámetros de los modelos grandes entre las GPU. Cada rango posee solo una fracción de los pesos, reúne los parámetros que necesita para un cálculo y luego los libera de nuevo. Esto es lo que permite que varios modelos grandes —el DiT base, el DiT de superresolución, el codificador de texto, el codificador de audio y el VAE— quepan en un solo nodo.

Hay una contrapartida. FSDP introduce sobrecarga de comunicación durante la inferencia porque es necesario reunir los parámetros durante las pasadas hacia adelante. Utilizamos una combinación de técnicas para ocultar esa sobrecarga y mantener los modelos ubicados en el mismo nodo fuera de la GPU cuando no se están usando:

Prefetching hacia adelante . El AllGather de los parámetros del siguiente bloque se lanza con antelación y se solapa con el cálculo del bloque actual, ocultando la latencia de recopilación en la ruta crítica.

. El AllGather de los parámetros del siguiente bloque se lanza con antelación y se solapa con el cálculo del bloque actual, ocultando la latencia de recopilación en la ruta crítica. Desfragmentación perezosa por bloque desde la CPU . Cuando un modelo se recupera de la memoria de CPU fijada, no preparamos por adelantado el conjunto completo de pesos. Cada bloque del transformador se desfragmenta (copia de host a dispositivo + AllGather) justo antes de su pasada hacia adelante, de modo que la transferencia H2D del bloque n+1 se solapa con el cómputo del bloque n.

. Cuando un modelo se recupera de la memoria de CPU fijada, no preparamos por adelantado el conjunto completo de pesos. Cada bloque del transformador se desfragmenta (copia de host a dispositivo + AllGather) justo antes de su pasada hacia adelante, de modo que la transferencia H2D del bloque n+1 se solapa con el cómputo del bloque n. Descarga en CPU fijada entre etapas . Los parámetros de un modelo que no se está ejecutando en ese momento se mantienen en memoria de CPU fijada, de modo que los modelos ubicados en el mismo servidor (DiT base, DiT de superresolución, codificador de texto, codificador de audio, VAE) no tengan que mantener todos sus pesos en la GPU al mismo tiempo. La memoria fijada es lo que hace que las copias H2D sean lo suficientemente rápidas como para solaparse con el cómputo.

. Los parámetros de un modelo que no se está ejecutando en ese momento se mantienen en memoria de CPU fijada, de modo que los modelos ubicados en el mismo servidor (DiT base, DiT de superresolución, codificador de texto, codificador de audio, VAE) no tengan que mantener todos sus pesos en la GPU al mismo tiempo. La memoria fijada es lo que hace que las copias H2D sean lo suficientemente rápidas como para solaparse con el cómputo. Ubicación de procesos optimizada para NUMA. Cada proceso se fija al mismo nodo NUMA que su GPU asignada, de modo que las transferencias CPU↔GPU se realizan al ancho de banda completo de PCIe/NVLink sin cruzar el interconector entre sockets.

Cambio de modelo en menos de 10 ms entre etapas

El beneficio práctico de las técnicas anteriores es que pasar la GPU del modelo de una etapa al de la siguiente — por ejemplo, de A2V DiT → Super-Resolution DiT, o de SR DiT → decodificador VAE — resulta prácticamente gratuito. Como el modelo saliente se descarga de forma asíncrona y el primer bloque del modelo entrante se desfragmenta justo a tiempo, tanto la copia H2D como el AllGather quedan ocultos tras el cómputo que ya se está ejecutando. De extremo a extremo, la sobrecarga observable por cada cambio de modelo es inferior a 10 ms, muy por debajo del presupuesto de un solo fotograma a nuestras tasas de fotogramas objetivo. En la práctica, esto es lo que permite que el bucle de la canalización de streaming (Context Gen → A2V → SR → VAE Decode-and-Publish) recorra varios modelos grandes por fragmento sin que el propio cambio de modelo se convierta nunca en el cuello de botella.

Publicación en streaming en tiempo real

Para que el modelo sea lo suficientemente rápido como para transmitir en tiempo real, hemos realizado muchas optimizaciones de inferencia; consulta https://www.heygen.com/research/avatar-v-inference para obtener más detalles sobre esta parte.

Una vez que la canalización emite el vídeo fragmento a fragmento en tiempo real, la entrega por streaming se convierte en una extensión natural de la inferencia en lugar de un paso de posprocesamiento independiente.

Para la ruta en tiempo real de tipo emisión, publicamos los fotogramas generados en Amazon Kinesis Video Streams (KVS). KVS suele mencionarse en el contexto de cámaras, dispositivos IoT y contenido multimedia subido. En nuestro caso, la «cámara» es la propia canalización de inferencia: los fotogramas son creados por el modelo, codificados de inmediato y enviados a KVS como una transmisión en directo.

El escritor de salida recibe fotogramas RGB decodificados desde el VAE en streaming y los envía a una canalización de GStreamer. El vídeo se codifica en H.264 y el audio en AAC, y después ambas pistas se envían a kvssink, el sumidero productor de KVS. A partir de ahí, los espectadores pueden reproducir la sesión como una transmisión en directo mientras todavía se está generando.

Resultados y aprendizajes

El framework transformó la generación de Avatar IV y Avatar V de un renderizado de escenas fijas a una generación en streaming abierta. El resultado más importante es sencillo: eliminamos los límites de duración de escena para Avatar IV y Avatar V. Para la generación en tiempo real de Avatar IV, hemos logrado un tiempo hasta el primer fotograma de menos de 5 segundos y una generación de más de 27 fotogramas por segundo para vídeos de Avatar IV en 720p, más rápido que la reproducción en tiempo real.