HeyGen x n8n
HeyGen y n8n convierten la producción de vídeo en un paso más dentro de cualquier flujo de trabajo, activado por un evento del CRM, el envío de un formulario, un horario programado o un agente de IA, sin necesidad de crear una integración personalizada ni abrir un editor de vídeo.
Tus flujos de trabajo, ahora generando vídeo
La producción de vídeo suele quedar completamente fuera de tu stack de automatización. Los datos pasan por n8n y luego alguien toma manualmente ese resultado y lo convierte en un vídeo. Ese traspaso es el cuello de botella.
Con el nodo de HeyGen, ese paso desaparece. Añade un nodo de HeyGen en cualquier punto de tu flujo de trabajo de n8n. Pásale un guion escrito directamente, obtenido de un nodo anterior o generado por un nodo de IA, junto con la configuración de tu avatar y voz. El nodo llama a la API de HeyGen, comprueba hasta que se complete y envía la URL del vídeo renderizado al siguiente paso: un mensaje de Slack, una carga en Google Drive o donde sea que deba ir.
Abre el panel de Nodos y busca HeyGen
Inicia sesión en tu instancia de n8n, abre cualquier flujo de trabajo en el editor y haz clic en + en la parte superior derecha para abrir el panel de nodos. Busca HeyGen y selecciona el nodo verificado de HeyGen para añadirlo a tu lienzo.
Completa la configuración de credenciales del propietario de la instancia
Los nodos verificados requieren una configuración única por parte del propietario de una instancia de n8n. El propietario añade tu clave de API de HeyGen — que se encuentra en heygen.com/settings/api — al almacén de credenciales de la instancia. Una vez guardado, el nodo está disponible para todos los usuarios sin necesidad de más configuración.
Configura el nodo con tu avatar, guion y voz
En la configuración del nodo de HeyGen, selecciona el ID de tu avatar y la voz de la biblioteca de tu cuenta de HeyGen, elige un idioma y conecta el guion de entrada, ya sea escribiéndolo directamente o mapeándolo desde la salida de un nodo anterior, como un nodo de OpenAI o de Google Sheets.
Añade un nodo de Espera y luego enruta la salida de vídeo
Los vídeos de HeyGen tardan un momento en procesarse. Añade un nodo Wait después de HeyGen para consultar el estado de finalización y, a continuación, dirige la salida video_url hacia cualquiera de las más de 1.000 aplicaciones conectadas de n8n.
Entradas y salidas de nodos de HeyGen
Cada entrada al nodo de HeyGen puede escribirse directamente o asignarse dinámicamente desde cualquier nodo anterior: una fila de hoja de cálculo, una respuesta de IA, un campo de formulario o una carga útil de webhook.
avatar_id
El ID del avatar que se va a usar. Encuentra los IDs de avatar en la biblioteca de tu cuenta de HeyGen o mediante la operación del nodo Get Avatars.
guion
El texto que el avatar pronunciará. Puede escribirse directamente o asignarse desde un nodo anterior (por ejemplo, una salida de OpenAI, una celda de Sheets o un campo del cuerpo de un webhook).
voice_id
La voz que utiliza el avatar. Recupera los ID de voz disponibles usando la operación Get Voices o referencia una voz guardada de tu cuenta.
idioma
Código de idioma para la narración (por ejemplo, en, es, ja). De forma predeterminada es inglés. Admite más de 175 idiomas y dialectos.
dimensión
Relación de aspecto de salida. Usa horizontal, vertical o cuadrado según la plataforma de destino.
fondo
Un color hexadecimal o una URL de imagen para usar como fondo del vídeo. Asígnalo desde un nodo de marca o desde una celda de Sheets para variar los fondos de cada vídeo.
Qué automatizan los equipos con HeyGen en n8n
Cualquier flujo de trabajo que genere un guion a partir de un disparador del CRM, un formulario, un horario o un agente de IA ahora puede generar un vídeo al final.
Noticias y contenidos automatizados
Extrae contenido de un feed RSS o boletín, pásalo a un nodo de OpenAI para redactar un guion, genera un vídeo con avatar de HeyGen y publícalo en TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts de forma totalmente automatizada y programada.
Vídeo de alcance personalizado a gran escala
Activa un flujo de trabajo a partir de un evento del CRM o de un nuevo lead, utiliza un nodo de IA para redactar un guion personalizado para cada prospecto, genera un vídeo con avatar de HeyGen y envíalo por correo electrónico o LinkedIn sin ninguna grabación manual.
Informes y resúmenes automatizados
Extrae métricas de Google Sheets, una base de datos o una herramienta de analítica, redacta un resumen con un nodo de IA, genera un vídeo informativo de HeyGen y publícalo en Slack o envíalo por correo electrónico a las partes interesadas cada semana, sin tocar una cámara.
Contenido de formación e incorporación
Activa un flujo de trabajo cuando un nuevo usuario se registre o se una un miembro del equipo, genera un vídeo de incorporación personalizado con HeyGen y envíalo a su bandeja de entrada, aumentando la producción de L&D sin necesidad de más capacidad del equipo de L&D.
Flujos de contenido multilingües
Traduce un guion con un nodo de idioma, envía cada variante a un nodo de HeyGen con la voz correspondiente y genera vídeos de avatar localizados para cada mercado en la misma ejecución del flujo de trabajo, sin volver a grabar nada.
