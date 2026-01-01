Descríbelo en ChatGPT. Prodúcelo con HeyGen.
Convierte cualquier conversación en vídeo de calidad profesional — con motion graphics, b-roll y narrativa visual. Sin necesidad de edición.
Cómo funciona
Describe
Dile a ChatGPT qué vídeo necesitas — un explicativo, un pitch, un tutorial — en lenguaje natural.
Genera
El Video Agent de HeyGen produce un vídeo completo con avatares, motion graphics, b-roll y narración.
Refina
Itera a través de la conversación. Ajusta el guion, cambia los visuales, modifica el tono — todo sin salir de ChatGPT.
Del prompt a la producción
Del guion al vídeo
Escribe un guion en ChatGPT y obtén un vídeo completamente producido en minutos.
De la idea al pitch
Convierte una idea inicial en un vídeo de pitch profesional para inversores o stakeholders.
Del blog al vídeo
Transforma contenido escrito en resúmenes de vídeo atractivos.
De la presentación al vídeo
Convierte diapositivas y esquemas en presentaciones de vídeo dinámicas.
Del prompt al clip social
Genera vídeos para redes sociales que captan la atención a partir de un solo prompt.
De la conversación al explicativo
Convierte cualquier conversación de ChatGPT en un vídeo explicativo claro.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es la app de HeyGen para ChatGPT?
La app nativa de HeyGen dentro de ChatGPT te permite crear vídeos generados por IA directamente desde tus conversaciones. Describe lo que necesitas en lenguaje natural y obtén vídeos de calidad profesional con avatares, motion graphics y b-roll — entregados directamente en el chat. Puedes revisar y editar tu vídeo sin salir de ChatGPT.
¿Necesito una cuenta de HeyGen?
Sí, necesitarás una cuenta gratuita de HeyGen para generar vídeos. Regístrate en heygen.com.
¿Qué tipo de vídeos puedo crear?
Vídeos explicativos, demos de producto, clips para redes sociales, materiales de formación, vídeos de pitch y mucho más — todos completamente producidos con avatares de IA, motion graphics, b-roll y narración.
¿En qué se diferencia de la plataforma principal de HeyGen?
La app para ChatGPT te permite permanecer en ChatGPT para la ideación y la generación de vídeo en un solo flujo. Para edición avanzada, branding personalizado y colaboración en equipo, usa HeyGen directamente en heygen.com.
¿Es gratuito?
La app para ChatGPT es gratuita para probar. La generación de vídeo utiliza los créditos de tu cuenta de HeyGen. Las cuentas nuevas reciben créditos gratuitos para empezar.
