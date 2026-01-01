Mit HeyGen wird die Videoproduktion drastisch beschleunigt, was direkt zu Kosteneinsparungen führt. Anstatt sich auf langsame Schnittprozesse oder langwierige Abstimmungen mit Produktionsteams zu verlassen, können Nutzer mithilfe von Vorlagen und intuitiven Tools in wenigen Minuten Videos erstellen. Aktualisierungen sind schnell und einfach – ein Skript ändern, die Sprache wechseln oder das Branding anpassen bedeutet nicht, mit unserem AI video maker wieder ganz von vorne anfangen zu müssen. Diese Effizienz reduziert abrechenbare Stunden und minimiert Verzögerungen, sodass Teams flexibel und budgetbewusst bleiben.