Nachrichtenartikel - Anwendungsfall
Erstellen Sie Geschichten mit modernen Arbeitsabläufen in der Geschwindigkeit von Eilmeldungen
Im wettbewerbsintensiven Bereich der Produktion von Nachrichtenvideos können traditionelle Methoden langsam und ressourcenintensiv sein. HeyGen revolutioniert dies, indem es ermöglicht, schnell hochwertige, professionelle Videos zu erstellen, sodass Sie sowohl Geschwindigkeit als auch Genauigkeit beibehalten können. Entdecken Sie das Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit, das für den modernen Journalismus unerlässlich ist.
Vorteile und Wert
Journalisten für höherwertige Aufgaben und Berichterstattung freistellen
Stellen Sie relevanten Inhalt für jedes Publikum zu jeder Zeit bereit
Geschwindigkeit ist ein entscheidendes Element im Journalismus. HeyGens KI-Nachrichtenvideomacher ermöglicht es Medienunternehmen, unabhängigen Journalisten, Wetterkanälen und Content-Erstellern, sofort polierte Eilmeldungsvideos zu erstellen. Verwandeln Sie geschriebene Nachrichten in fesselnde Videoreportagen mit KI-Avataren, dynamischen Visualisierungen und klarer Erzählung.
Aktivieren Sie eine 24/7-Nachrichtenproduktion mit lebensechten KI-Avataren
Verbessern Sie das Storytelling mit KI-gesteuerten Avataren, die Nachrichten in einem professionellen Ton präsentieren, einschließlich digitaler Avatare Ihrer Lieblingsnachrichtensprecher. Verwenden Sie Motion Graphics, Untertitel und visuelle Elemente auf dem Bildschirm, um komplexe Nachrichten verständlich und ansprechend für ein breites Publikum zu machen. Dieser Ansatz berücksichtigt die ethischen Überlegungen von KI im Journalismus.
Reichweite und Engagement durch lokalisierte Nachrichten steigern
Aktualisieren Sie mühelos Skripte, ändern Sie die Visualisierung und lokalisieren Sie Ihre bestehenden Videos schnell mit den Nachrichtenvideoproduktions-KI-Werkzeugen von HeyGen. Berichten Sie über weltweite Eilmeldungen, indem Sie Videos in mehreren Sprachen erstellen, ohne kostspielige Sprachaufnahmen, Neudrehs oder umfangreiche Bearbeitungen. Entdecken Sie die Auswirkungen der Lokalisierung in Nachrichten und erkunden Sie mehrsprachigen Journalismus.
Kundenerfahrungen
Entdecken Sie, wie Nachrichtenorganisationen Inhalte skalieren
STUDIO 47 erstellt Inhalte 80% schneller, um das Handbuch für Journalismus neu zu schreiben
Erfahren Sie, wie STUDIO 47 HeyGen nutzt, um den ganzen Tag über Inhalte zu erstellen. Sie bieten auch mehr Sprachen an und reduzieren die Produktionskosten um 60%. Dies hilft ihnen, ihre Berichterstattung über aktuelle Nachrichten zu steigern.
"HeyGen has fundamentally changed how STUDIO 47 produces breaking news. By integrating AI avatars into our newsroom, we redefined regional journalism, making it scalable, cost-efficient, and future-proof."
Wie man
Erstelle Nachrichtenartikel mit HeyGen
Melden Sie sich bei HeyGen an und beginnen Sie in nur wenigen Minuten mit der Erstellung Ihrer personalisierten Nachrichtenvideos mit den neuesten Nachrichten.
Melden Sie sich bei HeyGen an und beginnen Sie in nur wenigen Minuten mit der Erstellung Ihrer personalisierten Nachrichtenvideos mit den neuesten Nachrichten.
Entdecken Sie eine große Auswahl an sendefertigen Vorlagen. Ob Wetterberichte, investigativer Journalismus oder Eilmeldungen, wählen Sie eine Vorlage, die zu Ihrer Geschichte passt. Wenden Sie sofort Ihr Marken-Kit an, um ein einheitliches Branding zu gewährleisten.
Entdecken Sie eine große Auswahl an sendefertigen Vorlagen. Ob Wetterberichte, investigativer Journalismus oder Eilmeldungen, wählen Sie eine Vorlage, die zu Ihrer Geschichte passt. Wenden Sie sofort Ihr Marken-Kit an, um ein einheitliches Branding zu gewährleisten.
Laden Sie Ihr Skript hoch und wählen Sie einen realistischen KI-Avatar (oder erstellen Sie Ihren eigenen), um Ihren Nachrichteninhalten ein greifbares, menschliches Element zu verleihen. Fügen Sie B-Roll-Material, Bilder oder markante Visuals hinzu, um Ihr Nachrichtenbericht-Vorlagevideo hervorzuheben.
Laden Sie Ihr Skript hoch und wählen Sie einen realistischen KI-Avatar (oder erstellen Sie Ihren eigenen), um Ihren Nachrichteninhalten ein greifbares, menschliches Element zu verleihen. Fügen Sie B-Roll-Material, Bilder oder markante Visuals hinzu, um Ihr Nachrichtenbericht-Vorlagevideo hervorzuheben.
Mit dem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Videobearbeitungsprogramm von HeyGen können Text, Farbschemata, Schriftarten und Layouts angepasst werden.
Mit dem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Videobearbeitungsprogramm von HeyGen können Text, Farbschemata, Schriftarten und Layouts angepasst werden.
Bereichern Sie Ihre Videos mit Animationen, Grafiken und Spezialeffekten aus der Asset-Bibliothek von HeyGen.
Bereichern Sie Ihre Videos mit Animationen, Grafiken und Spezialeffekten aus der Asset-Bibliothek von HeyGen.
Verleihen Sie Ihrer Nachrichtengeschichte den zusätzlichen Pepp, um das Publikum zu fesseln. Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr Eilmeldungsvideo in Ihrem bevorzugten Format und verbreiten Sie es über alle relevanten Kanäle.
Verleihen Sie Ihrer Nachrichtengeschichte den zusätzlichen Pepp, um das Publikum zu fesseln. Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr Eilmeldungsvideo in Ihrem bevorzugten Format und verbreiten Sie es über alle relevanten Kanäle.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
FAQ
HeyGen ist eine von KI angetriebene Videoplattform. Sie hilft Nutzern dabei, mühelos hochwertige Videos zu erstellen. Sie bietet Funktionen wie realistische KI-Avatare und Stimmklonung in vielen Sprachen. Beginnen Sie heute kostenlos mit HeyGen durch eine einfache Registrierung.
HeyGen verwendet KI, um Videos zu generieren, indem es KI-Avatare erstellt, die Videos aus Texteingaben produzieren, mit Integrationen und automatisierter Videoerstellung. Probieren Sie die leistungsstarken Funktionen von HeyGen aus, indem Sie sich hier kostenlos anmelden.
HeyGen bietet Text-zu-Video-Erstellung, Multi-Szenen-Videos, unterstützt über 40 Sprachen und beinhaltet benutzerdefinierte Avatare sowie Kollaborationswerkzeuge. Beginnen Sie, diese Funktionen mit einem kostenlosen Konto zu erkunden hier.
Ja, HeyGen bietet einen kostenlosen Tarif ohne notwendige Kreditkarte an, der einen Kredit pro Monat sowie Zugang zu Videovorlagen und vorgefertigten Avataren bietet. Melden Sie sich jetzt an, um HeyGen kostenlos zu nutzen.
Benutzer können Branding-Kits hochladen, um die Markenidentität zu wahren und benutzerdefinierte Avatare für personalisierte Videoinhalte zu erstellen. Beginnen Sie mit der Erstellung personalisierter Inhalte, indem Sie sich hier anmelden.