Event-Marketing - Anwendungsfall
Versenden Sie Einladungen, Zusammenfassungen und Nachfassaktionen für Event-Marketing mit Leichtigkeit
Machen Sie jeden Kontaktpunkt im Event-Marketing mit HeyGens KI-Video-Lösung zählbar. Sie hilft Ihnen dabei, die Teilnehmerzahl zu steigern, mit Teilnehmern in Verbindung zu treten und den Wert Ihrer Veranstaltungen mit personalisierten Funktionen zu verlängern.
Vorteile und Wert
Lösen Sie die größten Herausforderungen im Event-Marketing mit KI-Video
Erstellen Sie hochwertige Event-Marketing-Werbematerialien in Minuten
Mit HeyGen ist das Erstellen hochwertiger Event-Marketing-Promos so einfach wie das Schreiben eines Skripts. Wählen Sie aus einer breiten Palette von fertigen Vorlagen, um den Prozess zu vereinfachen, egal ob es sich um eine Konferenz, ein Webinar oder ein Meetup handelt. Sie können schnell individuelle Marketingvideos in über 170 Lokalitäten und Dialekten erstellen, bereit zum Teilen in kürzester Zeit.
Personalisieren Sie Einladungen und Nachfassaktionen mit von KI geführten Videosprechern
HeyGen macht es nahtlos möglich, personalisierte Videos mit den Veranstaltungssprechern oder ihren lebensechten digitalen Avataren an Teilnehmer zu senden. Bedanken Sie sich bei den Anmeldern, teilen Sie Veranstaltungsdetails und geben Sie einen kleinen Vorgeschmack, um mit personalisierten Videonachrichten-Funktionen Begeisterung zu wecken. Dieser Ansatz verbessert das Erlebnis, indem personalisierte Inhalte in das digitale Marketing integriert werden, was zu einem denkwürdigen Engagement führt, das die Menschen für Ihre Veranstaltung begeistert, insbesondere durch personalisierte interaktive Videooptionen.
Maximieren Sie die Marketingwirkung mit Videozusammenfassungen nach Veranstaltungen
Nutzen Sie Teilnehmerdaten effektiv. Verwenden Sie HeyGen, um umgehend personalisierte Veranstaltungszusammenfassungen, Schlüsselmomente und Nachfassaktionen zu erstellen, die Ihr Publikum auch lange nach Ende der Veranstaltung engagieren und die Konversionen durch personalisiertes Video-E-Mail-Marketing stimulieren.
"We did tests with other personalized video platforms, and HeyGen was on top for quality. We were transparent with their team from the beginning due to the high-risk, high-reward environment of trying this for the first time, and the risk was worth it."
Wie man
Event-Marketing-Videos mit HeyGen erstellt
Öffnen Sie den Promo-Video-Maker von HeyGen und beginnen Sie damit, Videos zu erstellen, um Ihr Event zu bewerben, einzuladen oder zusammenzufassen, indem Sie personalisierte Videotechnologie verwenden - keine Kamera oder Schnittkenntnisse erforderlich.
Starten Sie den Promo-Video-Maker von HeyGen, um Videos zu erstellen, die Ihr Event bewerben, einladen oder zusammenfassen, mit individuellen Videofunktionen - keine Kamera oder Schnittkenntnisse erforderlich.
Starten Sie den Promo-Video-Maker von HeyGen, um Videos zu erstellen, die Ihr Event bewerben, einladen oder zusammenfassen, mit individuellen Videofunktionen - keine Kamera oder Schnittkenntnisse erforderlich.
Erkunden Sie die Bibliothek des Werbevideomachers von HeyGen für anpassbare Vorlagen, die speziell für Event-Marketing entwickelt wurden. Ob es sich um Werbung vor der Veranstaltung, personalisierte Einladungen oder Zusammenfassungen nach der Veranstaltung handelt, Sie werden eine Vorlage finden, die mit Ihren Zielen übereinstimmt und es Ihnen ermöglicht, Ihre Marke für eine verfeinerte Präsentation individuell anzupassen.
Erkunden Sie die Bibliothek des Werbevideomachers von HeyGen für anpassbare Vorlagen, die speziell für Event-Marketing entwickelt wurden. Ob es sich um Werbung vor der Veranstaltung, personalisierte Einladungen oder Zusammenfassungen nach der Veranstaltung handelt, Sie werden eine Vorlage finden, die mit Ihren Zielen übereinstimmt und es Ihnen ermöglicht, Ihre Marke für eine verfeinerte Präsentation individuell anzupassen.
Machen Sie Ihre Videos unverwechselbar persönlich, indem Sie digitale Avatare von sich selbst oder von Veranstaltungssprechern entwickeln. Laden Sie eine zweiminütige Videoaufnahme hoch und der Promo-Video-Ersteller von HeyGen wird eine lebensechte KI-Version des Sprechers erstellen, um personalisierte Nachrichten in jedem Video zu übermitteln. Erfahren Sie mehr darüber, wie digitale Avatare im Kundenservice Engagement-Strategien verbessern können.
Machen Sie Ihre Videos unverwechselbar persönlich, indem Sie digitale Avatare von sich selbst oder von Veranstaltungssprechern entwickeln. Laden Sie eine zweiminütige Videoaufnahme hoch und der Promo-Video-Ersteller von HeyGen wird eine lebensechte KI-Version des Sprechers erstellen, um personalisierte Nachrichten in jedem Video zu übermitteln. Erfahren Sie mehr darüber, wie digitale Avatare im Kundenservice Engagement-Strategien verbessern können.
Schreiben oder laden Sie Ihr Skript hoch und beobachten Sie, wie der Werbevideogenerator von HeyGen soziale Medien-Avatare verwendet, um die Botschaft mit natürlichen, fesselnden Ausdrücken zu übermitteln. Bereichern Sie Ihr Video mit zusätzlichen visuellen Elementen wie Event-Logos, B-Roll-Material oder Einblicken, was die Teilnehmer erwarten können.
Schreiben oder laden Sie Ihr Skript hoch und beobachten Sie, wie der Werbevideogenerator von HeyGen soziale Medien-Avatare verwendet, um die Botschaft mit natürlichen, fesselnden Ausdrücken zu übermitteln. Bereichern Sie Ihr Video mit zusätzlichen visuellen Elementen wie Event-Logos, B-Roll-Material oder Einblicken, was die Teilnehmer erwarten können.
Laden Sie Ihre Teilnehmerliste über CSV hoch oder verbinden Sie den Promo-Video-Maker von HeyGen mit Ihrem CRM oder Ihrer Event-Registrierungsplattform. Erstellen Sie automatisch maßgeschneiderte Videobotschaften für verschiedene Zielgruppensegmente, um Zeit zu sparen und gleichzeitig eine persönliche Verbindung aufrechtzuerhalten.
Laden Sie Ihre Teilnehmerliste über CSV hoch oder verbinden Sie den Promo-Video-Maker von HeyGen mit Ihrem CRM oder Ihrer Event-Registrierungsplattform. Erstellen Sie automatisch maßgeschneiderte Videobotschaften für verschiedene Zielgruppensegmente, um Zeit zu sparen und gleichzeitig eine persönliche Verbindung aufrechtzuerhalten.
Sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist, exportieren Sie Ihr Video im gewünschten Format oder integrieren Sie den Promo-Video-Maker von HeyGen mit Marketing-Automatisierungstools, um Videos automatisch zu erstellen, zu personalisieren und zu versenden.
Sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist, exportieren Sie Ihr Video im gewünschten Format oder integrieren Sie den Promo-Video-Maker von HeyGen mit Marketing-Automatisierungstools, um Videos automatisch zu erstellen, zu personalisieren und zu versenden.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
FAQ
HeyGen steigert die Teilnehmerzahlen, indem es Ihnen hilft, ansprechende, personalisierte Videopromos und Einladungen zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen. Heben Sie sich in überfüllten Posteingängen und digitalen Kanälen mit professionellen Videos ab, die auf Ihr Publikum zugeschnitten sind und so mehr Anmeldungen fördern und die Teilnahme erhöhen.
Ja! HeyGen macht es einfach, personalisierte Videoeinladungen und Nachfassungen zu senden. Erstellen Sie individuelle Nachrichten mit Veranstaltungssprechern oder deren digitalen Avataren, um Teilnehmern zu danken, Vorschauen zu teilen oder Details zu den Sitzungen hervorzuheben. Personalisierte Ansprache steigert die Begeisterung und hält Ihr Publikum bei Laune.
Sie können in nur wenigen Minuten atemberaubende Werbevideos für Veranstaltungen erstellen, indem Sie unseren Promo-Video-Maker verwenden. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie aus den sofort einsatzbereiten Vorlagen von HeyGen und passen Sie sie nach Bedarf an. Es sind keine Design- oder Bearbeitungserfahrungen erforderlich, was den Prozess schnell und stressfrei macht.
Absolut! HeyGen hilft Ihnen dabei, personalisierte Videos nach Veranstaltungen zu liefern, einschließlich Zusammenfassungen, wichtigen Erkenntnissen und Dankesbotschaften. Passen Sie Ihre Nachfassaktionen an verschiedene Teilnehmersegmente an, um Ihr Publikum zu fesseln und Konversionen lange nach der Veranstaltung zu fördern.
HeyGen eignet sich perfekt für die Bewerbung und Personalisierung von Konferenzen, Webinaren, Meetups, Workshops und mehr. Von der Vorab-Promotion bis zu den Zusammenfassungen nach der Veranstaltung macht HeyGen Ihr Marketing in jeder Phase wirkungsvoll.
Ja! HeyGen unterstützt über 170 Lokalitäten und Dialekte, was es Ihnen ermöglicht, Veranstaltungsvideos für ein weltweites Publikum zu lokalisieren. Ob Einladungen, Werbeaktionen oder Nachfassaktionen, Ihre Botschaft wird über Sprachen und Kulturen hinweg Anklang finden.
HeyGen eliminiert die Notwendigkeit für teure Videoproduktionen und große Kreativteams. Mit KI-gesteuerten Werkzeugen und Vorlagen können Sie schnell hochwertige Videos erstellen, ohne die Bank zu sprengen, sodass Sie Ihre Ressourcen auf die Maximierung des Veranstaltungserfolgs konzentrieren können.
Ja, HeyGen lässt sich nahtlos in E-Mail-Plattformen, Social-Media-Tools und Event-Management-Systeme integrieren. Binden Sie Ihre Videos problemlos in Kampagnen ein, um Ihren Event-Marketing-Workflow zu optimieren.
HeyGen zeichnet sich dadurch aus, dass es personalisiertes Videomarketing einfach und zugänglich macht. Anstatt auf generische Materialien zurückzugreifen, können Sie Videos erstellen, die auf spezifische Segmente zugeschnitten sind, Sprecher-Avatare beinhalten und fesselnde Inhalte bieten, die Ihre Veranstaltung abheben.
Der Einstieg ist einfach. Registrieren Sie sich bei HeyGen, durchstöbern Sie die für Veranstaltungen entworfenen Vorlagen und beginnen Sie damit, personalisierte Videos zu erstellen, um Ihre nächste Konferenz, Webinar oder Meetup zu bewerben. Mit HeyGen werden Sie ansprechendere Kampagnen liefern, die echte Ergebnisse erzielen.