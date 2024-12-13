Personalisieren Sie Einladungen und Nachfassaktionen mit von KI geführten Videosprechern

HeyGen macht es nahtlos möglich, personalisierte Videos mit den Veranstaltungssprechern oder ihren lebensechten digitalen Avataren an Teilnehmer zu senden. Bedanken Sie sich bei den Anmeldern, teilen Sie Veranstaltungsdetails und geben Sie einen kleinen Vorgeschmack, um mit personalisierten Videonachrichten-Funktionen Begeisterung zu wecken. Dieser Ansatz verbessert das Erlebnis, indem personalisierte Inhalte in das digitale Marketing integriert werden, was zu einem denkwürdigen Engagement führt, das die Menschen für Ihre Veranstaltung begeistert, insbesondere durch personalisierte interaktive Videooptionen.



