Kundenreferenzen für jeden Markt skalieren und übersetzen

Mit der KI-gesteuerten Plattform von HeyGen können Sie effizient Testimonial-Skripte aktualisieren, visuelle Elemente anpassen und Ihre Videos in mehrere Sprachen übersetzen, zusammen mit den Vorteilen des multikulturellen Austauschs. Dies ermöglicht es Ihnen, überzeugende und ansprechende Testimonials für ein vielfältiges Publikum zu präsentieren und bietet die Vorteile von mehrsprachigen Videoinhalten ohne die Notwendigkeit von erneuten Dreharbeiten oder komplizierten Einrichtungen.



