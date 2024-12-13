Markenvideos - Anwendungsfall
Überspringen Sie das Produktionsshooting und erstellen Sie sofort Markenvideos mit KI-Technologie
Ihre Marke ist mehr als nur ein Logo; sie ist eine Erzählung. Sich in einer überfüllten digitalen Landschaft abzuheben, kann schwierig sein. Mit HeyGen können Sie in Minuten Studioqualität sofortige Markenvideos, Sizzle Reels und Storytelling-Inhalte erstellen. Kein Produktionsteam erforderlich.
Vorteile und Wert
Studioqualität für sofortige Markenvideos ohne ein Studio
Menschen sehnen sich nach packenden Erzählungen – nicht nach statischen Inhalten. Gemäß unserem 2025 AI Sentiment Report, stellen 54,2% fest, dass hochwertige KI-Videos das Vertrauen stärken. Nutzen Sie HeyGen, um überzeugende sofortige Markenvideos zu erstellen, die Ihr Unternehmen vermenschlichen, Ihre Kernwerte hervorheben und Glaubwürdigkeit etablieren, ohne ein Blockbuster-Budget zu benötigen.
Globale Aufmerksamkeit erregen und Markenbekanntheit steigern
Die Verbindung mit einem globalen Publikum ist für jede moderne Marke unerlässlich. Mit HeyGen können Sie Ihre sofort verfügbaren Markenvideos erstellen und in mehr als 170 Sprachen und Dialekte übersetzen, um das Markenbewusstsein zu steigern und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft überall auf der Welt Anklang findet.
Aktionen antreiben und Konversionen mit Markenbewusstsein steigern
Ein gut gemachtes Instant-Brand-Video macht mehr als nur Aufmerksamkeit zu erregen; es inspiriert zu Handlungen. Von Website-Traffic und Anmeldungen bis hin zu Käufen und Rekrutierungsinitiativen hilft HeyGen Ihnen dabei, Instant-Brand-Videos zu produzieren, die Engagement in messbare Geschäftsergebnisse umwandeln. Entdecken Sie die Bedeutung von personalisierten Videos im Marketing zur Steigerung der Interaktion und Konversion.
Kundenerfahrungen
Entdecken Sie, wie führende Marken KI-Videogeneratoren nutzen, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen
Wie man
sofort Markenvideos mit HeyGen erstellt
In wenigen Minuten loslegen. Keine professionelle Bearbeitung oder großes Produktionsteam notwendig, um beeindruckende Markenvideos sofort zu erstellen.
Wählen Sie aus fertigen Layouts, die für Sizzle Reels, Markengeschichten und Marketingkampagnen entworfen wurden. Oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand und verwenden Sie Ihr Marken-Kit, um alles konsistent zu halten.
Laden Sie Ihre Nachricht hoch und wählen Sie aus über 700 lebensechten KI-Avataren, um Ihrem sofortigen Markenvideo Leben einzuhauchen. Für ein authentisches Gefühl erzeugen Sie einen digitalen Zwilling Ihres CEO oder Ihrer Teammitglieder mit dem KI-Videoersteller.
Passen Sie Texte, Schriftarten und Farben mit der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche von HeyGen einfach an. Fügen Sie Logos, Animationen, Testimonials und Markenelemente für ein professionelles Ergebnis hinzu.
Nutzen Sie KI-gesteuerte Sprachausgabe und Lippen-Synchronisation, um Ihre sofort verfügbaren Markenvideos in über 170 Sprachen und Dialekte zu übersetzen und so eine Verbindung zu Publikum auf der ganzen Welt herzustellen.
Wenn Ihr sofort verfügbares Markenvideo fertig ist, exportieren Sie es in Ihrem idealen Format und verteilen Sie es über soziale Medien, Websites, E-Mail-Trichter oder Werbenetzwerke, um die Aufmerksamkeit und das Engagement zu maximieren.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
FAQ
HeyGen ermöglicht die Erstellung von Studioqualität-Branding-Videos und Storytelling-Inhalten in Minuten ohne ein Produktionsteam. Entdecken Sie, wie HeyGen die Videoproduktion auf die nächste Stufe bringt, indem es Ihnen ermöglicht, kostenlos zu beginnen.
Ja, HeyGen ermöglicht Videountersetzung in über 170 Sprachen und Dialekten und fördert so die globale Kommunikation. Erleben Sie die weltweite Reichweite von HeyGen, indem Sie kostenlos starten.
HeyGen bietet Tools zur Anpassung von Avataren, Skripten und Markenelementen, um eine Übereinstimmung mit dem Erscheinungsbild Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Sie können diese Anpassungsoptionen hier kostenlos ausprobieren.
Sie können Texte, Schriftarten, Farben anpassen und Logos sowie Animationen mit HeyGens Drag-and-Drop-Oberfläche einfügen. Sehen Sie, wie einfach es ist, anzupassen, indem Sie sich kostenlos anmelden.
Nein, HeyGen ist so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist und keine vorherige Erfahrung mit Videobearbeitung erfordert. Jeder kann mühelos beeindruckende Videos erstellen; versuchen Sie es jetzt.