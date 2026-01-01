Reid Hoffman steht seit Langem an der Spitze von Innovation und Technologie. Als Mitgründer und erster CEO von LinkedIn, Partner bei Greylock und Gastgeber mehrerer Podcasts über KI und Ethik hat Reid viele Jahre damit verbracht zu erforschen, wie künstliche Intelligenz menschliche Fähigkeiten verstärken, statt sie zu ersetzen, kann. Im Jahr 2024 stellte er eine kühne Frage: Kann ich einen digitalen Zwilling von mir selbst erschaffen – als Werkzeug, um Kommunikation, Kreativität und Präsenz zu fördern?

Diese Frage führte zur Entstehung von Reid AI, seinem KI-gestützten digitalen Zwilling, der auf über zwei Jahrzehnten von Reids öffentlichen Gedanken aus Büchern, Podcasts, Interviews, Reden und Artikeln trainiert wurde. Dieses Experiment, geleitet von der langjährigen Produzentin Margaret Burris, dem KI-Spezialisten Parth Patil, dem Kreativstrategen Ben Relles und Reid selbst, brauchte mehr als nur ein Sprachmodell. Sie benötigten eine Möglichkeit, Reids digitalen Zwilling visuell, dynamisch und in großem Maßstab zum Leben zu erwecken. Genau in diesem Moment wandten sie sich an HeyGens leistungsstarke Funktion für interaktive Avatare.

Reichweite durch verantwortungsvolle synthetische Medien ausbauen

Die Ziele des Teams waren zweigleisig: Erstens sollte erforscht werden, wie eine vertrauenswürdige öffentliche Persönlichkeit KI transparent und ethisch einsetzen kann; und zweitens sollte Reids Fähigkeit erweitert werden, über verschiedene Plattformen, Sprachen und Zielgruppen hinweg zu kommunizieren, ohne dass seine ständige persönliche Anwesenheit erforderlich ist.

Um dies zu erreichen, nutzt Reid AI HeyGen auf mehrere entscheidende Arten. Reids Avatar erscheint regelmäßig auf seinen Social-Media-Kanälen und teilt aktuelle Einblicke und Kommentare in seiner eigenen Stimme und seinem eigenen Stil. Wenn Reid nicht persönlich an Konferenzen oder Vorträgen teilnehmen kann, übernimmt sein digitaler Zwilling, hält Keynotes und beantwortet Fragen des Publikums über die interaktiven Funktionen von HeyGen.

HeyGen spielt eine zentrale Rolle dabei, Reid AI nicht nur funktional, sondern auch ausdrucksstark und skalierbar zu machen. Mit nur wenigen Minuten Trainingsmaterial hat das Team einen lebensechten Avatar geschaffen, der zu dynamischen Gesichtsausdrücken, natürlicher Stimmwiedergabe und präziser Lippensynchronisation in 9 Sprachen fähig ist. „Mit HeyGen kann Reid jetzt in 9 verschiedenen Sprachen auftreten – jeweils mit exakter Lippensynchronität und passender Tonlage“, sagt Margaret. „Und mit den Untertitel-Tools können wir dieselben Inhalte nahtlos für unterschiedliche Formate und Zielgruppen anpassen.“

Es geht nicht nur darum, was sie liefern – sondern wie. „Früher waren wir in Silos organisiert – Entwicklung, Skripterstellung, Dreharbeiten, Schnitt“, erklärt Margaret. „Jetzt kann ich mit dem GPT von Reid AI etwas entwerfen, es in HeyGen einfügen und habe innerhalb von weniger als einer Stunde ein geprüftes, veröffentlichungsreifes Video.“ Diese Agilität ermöglicht es ihnen, schnell auf Presse, Events und Social-Media-Momente zu reagieren – ganz ohne Studio oder Team.

Ein verantwortungsvolles, skalierbares Modell für digitale Identität

Von Keynote-Bühnen bis hin zu internen Meetings verändert Reid AI grundlegend, was es bedeutet, „persönlich präsent zu sein“. Das Team hat den Avatar bereits bei über 20 Live-Events eingesetzt, wobei Reid AI in Echtzeit Fragen aus dem Publikum beantwortet und seine Entwickler immer wieder damit überrascht, wie natürlich die Antworten wirken.

Dennoch ist sich das Team in einem Punkt einig: Transparenz ist entscheidend. Jede Nutzung von Reid AI wird klar als solche gekennzeichnet. „Hier steckt so viel Potenzial drin“, sagt Ben. „Aber wir müssen sehr bewusst damit umgehen, wie wir es einsetzen. Das Ziel ist nicht, jemanden zu täuschen, sondern unsere Stimme und unsere Vordenkerrolle auf sinnvolle Weise zu erweitern.“

Für Reid Hoffman ging es bei dem Projekt immer darum, zu erforschen, wie KI seine Präsenz auf durchdachte und sinnvolle Weise erweitern kann. Mit HeyGen hat sich diese Idee von einem Konzept zur Umsetzung entwickelt und ermöglicht einen digitalen Zwilling, der bereits Echtzeitkommunikation, kreative Ausdrucksformen und einen breiteren Zugang zu seinem Denken unterstützt.

„Es fasziniert mich immer noch, wie schnell wir von ein paar Minuten Filmmaterial zu einem digitalen Zwilling gekommen sind, der sprechen, reagieren und Reids Präsenz weltweit skalieren kann“, sagt Ben. „Wir stehen noch ganz am Anfang und das Potenzial ist riesig. Ich bin gespannt, was interaktive Avatare leisten können, während wir weiter experimentieren.“