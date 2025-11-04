ELB Learning ist ein Full-Service-Anbieter für professionelle Dienstleistungen und Learning-Technologie, der Organisationen dabei unterstützt, Lernen online zu verlagern und auf ein neues Niveau zu heben. Rich Vass, Senior Vice President of Global Learning, leitet sowohl die US- als auch die Indien-Operationen von ELB für das Serviceteam und arbeitet an maßgeschneiderten Lernlösungen, Beratungsstrategien und Implementierungen von Learning-Technologien.
Der Kundenstamm von ELB umfasst rund 90 % der Fortune-100-Unternehmen. Sie entwickeln alles – von VR-Schulungstools und Asset-Bibliotheken bis hin zu KI-gestützten Microlearning-Plattformen. Da Video immer stärker in den Mittelpunkt des Lernens rückt, benötigte ELB eine intelligentere und schnellere Möglichkeit, skalierbare Inhalte in hoher Qualität zu produzieren. Genau hier kam HeyGen ins Spiel.
Engpässe in herkömmlichen Videoworkflows überwinden
Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg erstellten die Teams von ELB Learning Erklärvideos, Talking-Head-Segmente und Motion Graphics mit traditionellen Tools wie Adobe After Effects und Camtasia. Wie Rich es ausdrückte: „Video ist ein so wichtiges Medium für das Lernen.“ Dennoch blieb der Prozess arbeitsintensiv und unflexibel.
Creating videos the old way involved scripting, shooting, editing, and graphics which is costly in both time and human effort. Translating content into multiple languages required redoing major pieces of the workflow. Moreover, clients increasingly asked, “Which tool are you using?” putting pressure on ELB to adopt more modern, transparent approaches.
Rich beschrieb, wie ELB zunächst mit Colossyan experimentierte, aber zu HeyGen wechselte, als interne Entwickler und Kundenanforderungen sie in diese Richtung drängten. Ein Kunde bestand auf HeyGen, was ihre Entscheidung beschleunigte. „Die Flexibilität, die ihr uns geboten habt, war genau das, was wir brauchten“, sagte Rich.
Was früher Monate für Versionierung, Übersetzung und Überarbeitung in Anspruch nahm, entwickelte sich zu einem erheblichen strategischen Engpass. ELB musste eine Videolösung finden, die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Lokalisierung und geringere Kosten ermöglicht, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
Transformation von Produktion und Vertrieb durch die Implementierung von HeyGen
Als ELB HeyGen einführte, wurde es zu einem strategischen Werkzeug – nicht nur in ihrer Produktionspipeline, sondern auch im Vertrieb und in der Lösungsentwicklung. Rich erklärt, dass KI‑Video inzwischen ein fester Bestandteil ihres Standardangebots ist: „Bevor wir eine Leistungsbeschreibung unterzeichnen, nehmen wir Video als Lösung mit auf. Kunden fragen, welches Tool wir verwenden – wir sagen ihnen: HeyGen.“
Für ein großes Micro-Learning-Projekt veranschlagte ELB über 200 Stunden für Design, Skripterstellung, Überprüfung und Umsetzung. Mit HeyGen schlossen sie es in etwa 70 Stunden ab – eine Reduzierung um nahezu 65–75 %.
Die Vertriebsteams von ELB präsentieren HeyGen jetzt als Werttreiber und nicht nur als günstigere Videooption. Wie Rich sagt, vermeiden sie es, es als „Billiglösung“ darzustellen, und positionieren es stattdessen als „kosteneffiziente, wertorientierte“ Lösung.
HeyGen half ELB außerdem dabei geholfen, neue Aufträge zu gewinnen. Rich erwähnte einen Content-Aggregator-Kunden, der ELB einen Auftrag über Hunderte von Mikrokursen erteilte, hauptsächlich weil ELB dank HeyGen enge Zeitpläne einhalten konnte.
Finally, ELB remains transparent with clients about their tool stack. “They ask what tool we use,” Rich said. “We open the code and disclose it. Using HeyGen gives them confidence that we are using leading‑edge solutions.”
Shaping ELB’s competitive edge with fast, authentic AI video
Since adopting HeyGen, ELB has accelerated delivery, expanded capability, and improved its market positioning:
- 65–75 % weniger Entwicklungsstunden: Für ein Microlearning-Projekt im SaaS-Bereich reduzierte ELB den Aufwand von rund 200+ Stunden auf etwa 70 Stunden mit HeyGen.
- Geschwindigkeit wird zu einem Verkaufsargument in Angeboten: ELB kann nun in sowohl bevorstehenden Projekten als auch in Verkaufsangeboten selbstbewusst kürzere Zeitpläne zusagen.
- Neue Kundenaufträge durch KI-Fähigkeiten ermöglicht: HeyGen half ELB, einen Auftrag zum Aufbau von „hunderten von Mikrokursen“ zu gewinnen, indem sie ehrgeizige Lieferzeiten und geringere Produktionskosten anboten.
Rich bemerkte, dass interne Teams und übernommene Engineering-Führungskräfte den Wechsel vorangetrieben hatten: „Ingenieure empfahlen HeyGen mit den Worten: ‚Es ist das Beste auf dem Markt‘, und ein wichtiger Kunde bat uns, es zu nutzen – also haben wir den Schritt gewagt.“ Heute ist HeyGen routinemäßig in die Lösungspakete von ELB integriert.
Über messbare Kennzahlen hinaus betonte Rich den immateriellen Wandel: Kunden, interne Stakeholder und Interessenten sehen ELB nun als zukunftsorientierten, kompetenten Partner im Bereich KI-Video. „Sie wissen inzwischen genug, um zu fragen, welches Tool wir verwenden“, sagte Rich. „HeyGen ist inzwischen ein Teil unserer Differenzierung.“