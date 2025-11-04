ELB Learning ist ein Full-Service-Anbieter für professionelle Dienstleistungen und Learning-Technologie, der Organisationen dabei unterstützt, Lernen online zu verlagern und auf ein neues Niveau zu heben. Rich Vass, Senior Vice President of Global Learning, leitet sowohl die US- als auch die Indien-Operationen von ELB für das Serviceteam und arbeitet an maßgeschneiderten Lernlösungen, Beratungsstrategien und Implementierungen von Learning-Technologien.

Der Kundenstamm von ELB umfasst rund 90 % der Fortune-100-Unternehmen. Sie entwickeln alles – von VR-Schulungstools und Asset-Bibliotheken bis hin zu KI-gestützten Microlearning-Plattformen. Da Video immer stärker in den Mittelpunkt des Lernens rückt, benötigte ELB eine intelligentere und schnellere Möglichkeit, skalierbare Inhalte in hoher Qualität zu produzieren. Genau hier kam HeyGen ins Spiel.

Engpässe in herkömmlichen Videoworkflows überwinden

Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg erstellten die Teams von ELB Learning Erklärvideos, Talking-Head-Segmente und Motion Graphics mit traditionellen Tools wie Adobe After Effects und Camtasia. Wie Rich es ausdrückte: „Video ist ein so wichtiges Medium für das Lernen.“ Dennoch blieb der Prozess arbeitsintensiv und unflexibel.

Creating videos the old way involved scripting, shooting, editing, and graphics which is costly in both time and human effort. Translating content into multiple languages required redoing major pieces of the workflow. Moreover, clients increasingly asked, “Which tool are you using?” putting pressure on ELB to adopt more modern, transparent approaches.

Rich beschrieb, wie ELB zunächst mit Colossyan experimentierte, aber zu HeyGen wechselte, als interne Entwickler und Kundenanforderungen sie in diese Richtung drängten. Ein Kunde bestand auf HeyGen, was ihre Entscheidung beschleunigte. „Die Flexibilität, die ihr uns geboten habt, war genau das, was wir brauchten“, sagte Rich.

Was früher Monate für Versionierung, Übersetzung und Überarbeitung in Anspruch nahm, entwickelte sich zu einem erheblichen strategischen Engpass. ELB musste eine Videolösung finden, die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Lokalisierung und geringere Kosten ermöglicht, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.