Jedes führende KI-Modell. Eine Plattform.

Nutze Veo 3.1, Seedance 2.0, Nano Banana und alle anderen führenden KI-Modelle in einem einzigen HeyGen-Workspace. Wähle das Modell, das zu deiner Aufnahme passt, und kombiniere sie in einem einzigen Projekt – keine separaten Konten oder zusätzliche Einrichtung erforderlich.