Jedes führende KI-Modell. Eine Plattform.
Nutze Veo 3.1, Seedance 2.0, Nano Banana und alle anderen führenden KI-Modelle in einem einzigen HeyGen-Workspace. Wähle das Modell, das zu deiner Aufnahme passt, und kombiniere sie in einem einzigen Projekt – keine separaten Konten oder zusätzliche Einrichtung erforderlich.
Seedance 2.0 KI-Videogenerator von ByteDance
Das fortschrittlichste Videomodell von ByteDance, jetzt auf HeyGen. Verwandle Text und Bilder in flüssige, mehrteilige Clips mit realistischer Bewegung. Starte in wenigen Sekunden mit der Erstellung – kostenlos.
Veo 3.1 KI-Videogenerator von Google
Googles fortschrittlichstes KI-Videomodell von DeepMind, jetzt auf HeyGen. Verwandle Text, Bilder oder erste und letzte Frames in kinoreife Clips mit nativer Tonspur. Starte in Sekunden mit der Generierung – kostenlos.
Was auch immer du erstellen möchtest, du kannst es jetzt erstellen
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