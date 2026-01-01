Wechsle von Text zu Video in jedem Look, den du dir vorstellen kannst. Erstelle Produktdemos, Founder-Videos, surreale Visuals, Lifestyle-Aufnahmen, edukative Erklärvideos und cineastische Anzeigen – alles mit demselben Modell, alles in HeyGen.

Stil-Locks bleiben mit der Figur verbunden – gleiches Licht, gleiches Outfit, gleicher Vibe – selbst wenn sich Kamera und Umgebung ändern.