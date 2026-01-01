Veo 3.1 KI-Videogenerator von Google
Googles fortschrittlichstes KI-Videomodell von DeepMind, jetzt auf HeyGen. Verwandle Text, Bilder oder erste und letzte Frames in kinoreife Clips mit nativer Tonspur. Starte in Sekunden mit der Generierung – kostenlos.
- Bewegungen in hoher Detailtreue
- Mehrfachaufnahme-Kontinuität
- Individuelle Eingabeaufforderungen
Was Sie mit Veo 3.1 erstellen können
Veo 3.1 ist ein KI-Videomodell von Google DeepMind, das für Kreative und Teams entwickelt wurde. Verwandeln Sie Text, Bilder und Referenzen in kinoreife Clips, steuern Sie den ersten und letzten Frame und produzieren Sie einsatzbereite Videos, ohne HeyGen zu verlassen.
Kinematische B-Roll-Generierung
Erstellen Sie hochwertiges KI-B‑Roll für Produkteinführungen, Erklärvideos, Anzeigen, Tutorials, Social‑Videos und Markenkampagnen. Veo 3.1 verwandelt einen einfachen Prompt in perfekt ausgearbeitete Bewegtbilder mit realistischer Beleuchtung, dynamischen Kamerafahrten und nativer Audioausgabe in einem einzigen Durchlauf.
Bild zu Video
Erwecken Sie statische Bilder mit der Veo 3.1 Image-to-Video-Engine zum Leben. Animieren Sie Produktaufnahmen, Lifestyle-Fotos, Thumbnails und Markenvisuals zu produktionsreifen Videos mit natürlicher Bewegung, Lichtwechseln und kinoreifer Tiefenwirkung.
Unendliche kreative Stile
Wechsle von Text zu Video in jedem Look, den du dir vorstellen kannst. Erstelle Produktdemos, Founder-Videos, surreale Visuals, Lifestyle-Aufnahmen, edukative Erklärvideos und cineastische Anzeigen – alles mit demselben Modell, alles in HeyGen.
Stil-Locks bleiben mit der Figur verbunden – gleiches Licht, gleiches Outfit, gleicher Vibe – selbst wenn sich Kamera und Umgebung ändern.
Steuerung des ersten und letzten Frames
Legen Sie mit First-Frame- und Last-Frame-Prompts exakt fest, wo Ihr Video beginnt und wo es endet. Erzeugen Sie saubere Übergänge, Vorher-nachher-Momente, Produkt-Reveals, Transitions, Szenenerweiterungen und perfekt inszenierte Hero-Shots – mit vollständiger Kontrolle über das Ergebnis.
Wie Creator und Marken Veo 3.1 nutzen
Von Produkteinführungen und Brand-Filmen über Social Ads bis hin zu Erklärvideos – Veo 3.1 passt perfekt dazu, wie moderne Teams heute Videos produzieren. Erstellen Sie kinoreife KI-Videos mit nativen Sounds für jeden Kanal, jedes Format und jedes Publikum – alles in einem einzigen Workflow innerhalb von HeyGen.
Social-First Creative Clips
Erstellen Sie Shortform-Videos, optimiert für TikTok, Instagram, YouTube Shorts und LinkedIn. Entwickeln Sie Hooks, Übergänge, visuelle Metaphern, Avatar-Szenen und gebrandete Social-Media-Videos – ganz ohne ein komplettes Editing-Team.
Gründer- und Markenvideos
Verwandle Ankündigungen, Produkt-Updates, Thought-Leadership-Inhalte und Gründerbotschaften in kinoreife Founder-Videos mit deinem KI-Avatar. Füge Bewegungen, Umgebungen und B-Roll hinzu, damit jede Nachricht hochwertig und erstklassig wirkt.
Lehr- und Erklärvideos
Machen Sie komplexe Ideen mit visuellen Beispielen, animierten Konzepten, Alltagsszenen und unterstützendem B-Roll leichter verständlich. Ideal für Kurse, KI-Erklärvideos, Onboarding, Schulungen und edukative Videoinhalte.
Produkt-Launch-Inhalte
Erstellen Sie aufmerksamkeitsstarke Produkt-Launch-Videos mit kinoreifen Produktaufnahmen, Feature-Demos, abstrakten Visuals und nahtlosen Übergängen. Perfekt geeignet für Social-Media-Posts, Landingpages, Anzeigen und Produkt-Demo-Videokampagnen.
Teams liefern mit Veo 3.1 schneller aus
Erfahren Sie von Creators und Marken, die Veo 3.1 nutzen, um Storytelling zu skalieren und Kampagnen innerhalb weniger Stunden zu veröffentlichen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Veo 3.1?
Veo 3.1 ist das fortschrittlichste KI-Videomodell von Google DeepMind. Es verwandelt Text-Prompts, Referenzbilder sowie erste oder letzte Frame-Eingaben in kinoreife Videoclips mit nativer Tonspur, lebensechter Bewegung und Kamerasteuerung auf Regie-Niveau. Auf HeyGen arbeitet Veo 3.1 nahtlos mit deinem KI-Avatar und anderen Videomodellen in einem einzigen Workflow zusammen.
Wer hat Veo 3.1 entwickelt?
Veo 3.1 wurde von Google DeepMind, dem KI-Forschungslabor von Google, entwickelt. Es ist die neueste Version von Googles führendem Videogenerierungsmodell und ein direkter Rivale von OpenAIs Sora 2. HeyGen integriert Veo 3.1 direkt, sodass Sie es nutzen können, ohne ein separates Google- oder Gemini-Konto verwalten zu müssen.
Ist Veo 3.1 kostenlos testbar?
Ja. Du kannst Veo 3.1 kostenlos auf HeyGen ausprobieren – mit Guthaben, das in jedem Konto enthalten ist, ganz ohne Kreditkarte zum Start. Kostenpflichtige Tarife schalten höhere Auflösungen, längere Clips, mehr Generierungen pro Monat und kommerzielle Nutzungsrechte ohne Wasserzeichen frei.
Wie verwende ich Veo 3.1 auf HeyGen?
Melden Sie sich bei HeyGen an, öffnen Sie den Video-Editor und wählen Sie Veo 3.1 im Modell-Auswahlmenü. Geben Sie einen Prompt ein, fügen Sie ein Referenzbild hinzu oder legen Sie erste und letzte Frames fest, um Ihre Aufnahme zu steuern. Verketten Sie Veo 3.1-Clips mit Ihrem KI-Avatar, B-Roll, Stimme und Musik im selben Projekt.
Wie lang darf ein Video mit Veo 3.1 maximal sein?
Veo 3.1 erzeugt pro Generierung Clips von bis zu mehreren Sekunden. Du kannst Szenen mit First-Frame- und Last-Frame-Prompts verlängern oder mehrere Clips im HeyGen-Editor zusammenfügen. Die maximale Länge pro Clip und die Gesamtlänge des Projekts hängen von deinem HeyGen-Tarif ab.
Kann Veo 3.1 Audio und Sound erzeugen?
Ja. Veo 3.1 erzeugt in einem einzigen Durchlauf natives Audio zusammen mit dem Video, einschließlich Umgebungsgeräuschen, Soundeffekten und Dialogen. Das bedeutet, dass kein separates Voiceover oder zusätzlicher Audioschnitt nötig ist. In HeyGen kannst du außerdem deine eigene KI-Stimmenklonspur hinzufügen oder benutzerdefiniertes Audio hochladen, wenn du die volle Kontrolle haben möchtest.
Kann ich Veo 3.1-Videos kommerziell nutzen?
Mit Veo 3.1 auf HeyGen erstellte Videos können für kommerzielle Zwecke verwendet werden, einschließlich Werbung, Social-Media-Posts, Produkteinführungen und Kundenprojekte, im Rahmen der kommerziellen Lizenz Ihres HeyGen‑Tarifs. Ausgaben im kostenlosen Tarif enthalten Wasserzeichen. Kostenpflichtige Tarife entfernen diese und gewähren vollständige kommerzielle Nutzungsrechte.
Welche Seitenverhältnisse unterstützt Veo 3.1?
Veo 3.1 generiert Videos in vertikalen, quadratischen und horizontalen Seitenverhältnissen, einschließlich 16:9 und 9:16. So kannst du mit demselben Prompt Inhalte für YouTube, TikTok, Reels, Shorts, LinkedIn und Landingpages erstellen, ohne nachträglich zuschneiden zu müssen.
Was auch immer du erstellen möchtest, du kannst es jetzt erstellen
Beginnen Sie mit Veo 3.1 und dem restlichen KI‑Studio von HeyGen zu erstellen. Kein Setup, keine Drehs – einfach einen Tab öffnen und loslegen.