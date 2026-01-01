Tamer Abdel ist ein lebenslanger Technologe und Unternehmer mit mehr als 25 Jahren Erfahrung sowie Gründer und CEO von The AI Department, einem Full-Service-Unternehmen für KI-Dienstleistungen, das Unternehmen dabei unterstützt, KI in den Bereichen Marketing, Betrieb, Automatisierung und Video einzuführen.

Während das Unternehmen Branchen von Gesundheitswesen über Rechtswesen bis hin zur Automobilindustrie bedient, hat sich der Immobiliensektor zu einem seiner am schnellsten wachsenden Geschäftsbereiche entwickelt. Heute arbeitet The AI Department mit Maklerbüros und mehr als 100 Immobilienmaklern zusammen und hilft ihnen, durch konsistente, KI-gestützte Videos stärkere persönliche Marken aufzubauen.

"Wir stellen tatsächlich einem menschlichen Experten die Aufgabe und das gewünschte Ergebnis zur Seite", sagte Tamer. "Anstatt eine ganze Reihe von KI-Tools zu installieren, richten Sie eine einzige, zentralisierte KI-Abteilung ein."

Diese Philosophie prägt alles, was sie entwickeln – insbesondere Videos.

Video in einen wiederholbaren Prozess verwandeln

Laut Tamer möchten fast alle Kundinnen und Kunden zuerst über Video sprechen.

„Ich würde sagen, bei etwa 90 % unserer Kunden ist das Erste, worüber sie sprechen wollen, wenn sie zu uns kommen, Marketing“, sagte er.

Das Problem ist nicht ein Mangel an Ideen. Es ist alles, was passiert, bevor jemand auf Aufnahme drückt.

„Du hast es für Donnerstag um 13 Uhr in deinem Kalender eingeplant, aber dann ist es Donnerstagmorgen, und du starrst nur dieses eine Uhr-Zeitfenster an und schüttelst den Kopf“, sagte Tamer.

Selbst wenn Fachleute schließlich zum Aufnehmen kommen, verschwindet der Druck nicht.

„Wenn du tatsächlich den Mut hast, dieses Video zu erstellen, machst du es 10- oder 15-mal, nur um diese perfekte Aufnahme zu bekommen – wegen all der Angst, die du in dir aufgestaut hast“, sagte er.

Für vielbeschäftigte Fachkräfte, die bereits erfolgreiche Unternehmen führen, wird das Aufnehmen von Videos zu einer weiteren Aufgabe, die es nie ganz nach oben auf die Prioritätenliste schafft.

"Unser Angebot ist einfach", sagte Tamer. "Sie müssen keine Zeit mehr investieren und sich nicht mehr mit der Nervosität beim Aufnehmen herumschlagen. Wir übernehmen das alles für Sie."

Sein Team erstellt für jeden Kunden einmalig einen Avatar und übernimmt anschließend das Texten, die Produktion, den Schnitt und die Veröffentlichung. Die Wirkung ist besonders deutlich im Immobilienbereich zu sehen.

"Wir haben über 100 Makler allein in unserer kleinen Stadt, die mit uns zusammenarbeiten", sagte Tamer. "Wenn der Broker anfängt, es zu nutzen und alle die Inhalte sehen, wollen sie alle nachziehen."

Anstatt nur einmal pro Woche oder einmal im Monat zu posten, veröffentlichen die Makler jetzt regelmäßig.

„Die Person, die früher einmal pro Woche oder einmal im Monat gepostet hat, kann jetzt sieben Tage die Woche posten“, sagte Tamer.

Einen skalierbaren Makler-Workflow aufbauen

Anstatt den Maklerbüros eine weitere Marketingplattform zum Erlernen zu geben, hat The AI Department einen vollständigen Content-Workflow rund um HeyGen aufgebaut.

Makler melden sich bei einem Dashboard an, das mit Content-Ideen gefüllt ist – zu Themen wie Marktupdates, Ersterwerb von Wohneigentum, Einblicke in verschiedene Stadtviertel und Bildung rund um das Thema Wohneigentum.

Sie wählen ein Thema aus, die KI erstellt ein personalisiertes Skript in ihrem eigenen Tonfall, und HeyGen erzeugt die erste Version des Videos.

Ab diesem Punkt überprüfen die Redakteurinnen und Redakteure der KI-Abteilung jedes Video, führen eine Qualitätskontrolle durch, fügen unterstützende Visuals und B-Roll hinzu und bereiten die finale Version für die Veröffentlichung vor.

"Hinter jedem einzelnen Video steht ein menschlicher Experte als kreativer Kopf", sagte Tamer. „Kein Video wird einfach nur generiert und automatisch veröffentlicht. Sie nehmen die Bearbeitungen vor – und diese Bearbeitungen richten sich nach dem Ergebnis, das der Kunde sich wünscht."

Über Jahre hinweg beschrieb Tamer den Arbeitsablauf als ein 80/20-Modell.

"Der Workflow erledigt 80 % der Arbeit, und die restlichen 20 % übernimmt der menschliche Experte."

Während HeyGen sich kontinuierlich weiterentwickelt hat, hat sich dieses Gleichgewicht verschoben.

"Wir stellen fest, dass wir uns jetzt eher in Richtung 90/10 bewegen."

Indem ein größerer Teil des Produktionsprozesses in HeyGen bleibt, liefert sein Team schneller hochwertige, fertig bearbeitete Videos und verbringt weniger Zeit damit, Projekte zwischen verschiedenen Schnittwerkzeugen hin- und herzutransferieren.

Vertrauen aufbauen statt Klicks hinterherjagen

Für Tamer wird Erfolg nicht an Aufrufen gemessen, sondern an Vertrauen.

"Wir optimieren normalerweise nicht auf Aufrufe", sagte er. "Wir optimieren auf Vertrauen."

Diese Philosophie prägt jedes einzelne Content-Stück, das sein Team erstellt. Anstatt Trends hinterherzujagen, unterstützt die AI Department Immobilienmakler dabei, kontinuierlich Marktupdates, Lehrvideos, Einblicke in die lokale Community und Antworten auf häufige Kundenfragen zu veröffentlichen – und positioniert sie so als vertrauenswürdige lokale Experten.

„Vertrauen ist die Währung, bevor eine Transaktion stattfindet“, sagte Tamer.

Seit der Einführung von HeyGen hat die KI-Abteilung mehr als 1.500 Videos produziert und dabei über 100 aktive Kunden betreut. Jeder Kunde erhält etwa 15 Videos pro Monat, was zu mehr als 100 täglich veröffentlichten Videos über die gesamte Kundenbasis führt.

Die Ergebnisse gehen über reine Konsistenz hinaus. Kunden, die zuvor 3.000 bis 5.000 US‑Dollar pro Monat für herkömmliche Videoproduktion ausgegeben haben, können nun deutlich mehr Inhalte zu einem Bruchteil der Kosten erstellen.

"Mit HeyGen können wir dort zu einem Bruchteil der Kosten auftreten und deutlich mehr hochwertige Videos produzieren", sagte Tamer.

Für ihn ist der größte Gewinn jedoch nicht finanzieller Natur.

„Das Beste, was jeder Profi gerne hört, ist, dass er nie wieder ein Video aufnehmen muss“, sagte er.

Anstatt Zeit mit Dreharbeiten zu verbringen, können sich Makler darauf konzentrieren, ihre Kunden zu betreuen und gleichzeitig konsequent ihre persönliche Marke durch Videos aufzubauen.