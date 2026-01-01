Seit fast zwei Jahrzehnten hat Scott Henninger Käufer dabei unterstützt, in den Nordosten von Tennessee und den Südwesten von Virginia umzuziehen. Heute ist sein YouTube-Kanal zum Motor dieses Geschäfts geworden, da 85 bis 90 Prozent seiner Kunden ihn über seine informativen Videos zum Umzug in die Region entdecken.

Scott erstellt ausführliche Inhalte zu Themen wie den Vor- und Nachteilen des Lebens in Tennessee, Vergleichen zwischen verschiedenen Bundesstaaten und detaillierten Guides zu lokalen Gemeinden. Diese Videos ziehen Käufer aus dem ganzen Land an und helfen ihnen, eine der größten finanziellen Entscheidungen ihres Lebens mit Zuversicht zu treffen.

"Vertrauen ist alles", sagte Scott. "Es ist in der Regel die größte finanzielle Entscheidung ihres Lebens."

Als Video für sein Unternehmen immer wichtiger wurde, wurde die Produktion zunehmend schwieriger. Vor jedem Dreh Kameras, Beleuchtung, Teleprompter und Aufnahmegeräte einzurichten, verwandelte die Inhaltserstellung in einen stundenlangen Prozess, der die Produktion häufig verzögerte.

Doch mit HeyGen musste er nicht mehr jedes Mal ein Studio aufbauen, wenn er etwas filmen wollte. Stattdessen konnte er einfach seinen Ton aufnehmen, eine realistische KI-Version seiner selbst erzeugen und seine Zeit darauf verwenden, Inhalte zu erstellen, die Käufern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Weniger Zeit mit Dreharbeiten verbringen und mehr Zeit mit Verkaufen

Bevor HeyGen zum Einsatz kam, musste Scott für jedes Video sein Wohnzimmer in ein provisorisches Studio verwandeln.

"Ich hätte ein paar Kameras auf beiden Seiten. Ich hätte meine DSLR mit einem Teleprompter", sagte er. "Ich würde versuchen, drei bis vier Videos aufzunehmen, solange alles aufgebaut ist."

Obwohl der Workflow hochwertige Inhalte lieferte, hatte er seinen Preis. „Es ist einfach der Aufwand, das Studio einzurichten“, sagte Scott.

Aufnahmen bedeuteten oft mehrere Versuche, sorgfältige Lichtplanung und sicherzustellen, dass es im Haus während der Dreharbeiten ruhig blieb. Da jedes Mal alles aufgebaut und wieder abgebaut werden musste, vergingen bei Scott manchmal Monate, ohne dass er neue Videos veröffentlichte.

Diese Unbeständigkeit wirkte sich direkt auf sein Geschäft aus. „Immer wenn ich wieder anfange, Videos zu posten, boomt das Geschäft“, sagte er.

Scott wusste, dass es einen schnelleren Weg geben musste, Inhalte zu erstellen, ohne das Vertrauen zu gefährden, das sein Publikum erwartete.

Realistische KI-Videos erstellen, die das Vertrauen der Käufer stärken

Nachdem er verschiedene KI-Videotools recherchiert hatte, entschied sich Scott für HeyGen, weil es die realistischsten Ergebnisse lieferte. „Ich konnte keinen guten Generator für meine Videos finden“, sagte er. „Es muss aussehen wie ich.“