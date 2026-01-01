Seit fast zwei Jahrzehnten hat Scott Henninger Käufer dabei unterstützt, in den Nordosten von Tennessee und den Südwesten von Virginia umzuziehen. Heute ist sein YouTube-Kanal zum Motor dieses Geschäfts geworden, da 85 bis 90 Prozent seiner Kunden ihn über seine informativen Videos zum Umzug in die Region entdecken.
Scott erstellt ausführliche Inhalte zu Themen wie den Vor- und Nachteilen des Lebens in Tennessee, Vergleichen zwischen verschiedenen Bundesstaaten und detaillierten Guides zu lokalen Gemeinden. Diese Videos ziehen Käufer aus dem ganzen Land an und helfen ihnen, eine der größten finanziellen Entscheidungen ihres Lebens mit Zuversicht zu treffen.
"Vertrauen ist alles", sagte Scott. "Es ist in der Regel die größte finanzielle Entscheidung ihres Lebens."
Als Video für sein Unternehmen immer wichtiger wurde, wurde die Produktion zunehmend schwieriger. Vor jedem Dreh Kameras, Beleuchtung, Teleprompter und Aufnahmegeräte einzurichten, verwandelte die Inhaltserstellung in einen stundenlangen Prozess, der die Produktion häufig verzögerte.
Doch mit HeyGen musste er nicht mehr jedes Mal ein Studio aufbauen, wenn er etwas filmen wollte. Stattdessen konnte er einfach seinen Ton aufnehmen, eine realistische KI-Version seiner selbst erzeugen und seine Zeit darauf verwenden, Inhalte zu erstellen, die Käufern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Weniger Zeit mit Dreharbeiten verbringen und mehr Zeit mit Verkaufen
Bevor HeyGen zum Einsatz kam, musste Scott für jedes Video sein Wohnzimmer in ein provisorisches Studio verwandeln.
"Ich hätte ein paar Kameras auf beiden Seiten. Ich hätte meine DSLR mit einem Teleprompter", sagte er. "Ich würde versuchen, drei bis vier Videos aufzunehmen, solange alles aufgebaut ist."
Obwohl der Workflow hochwertige Inhalte lieferte, hatte er seinen Preis. „Es ist einfach der Aufwand, das Studio einzurichten“, sagte Scott.
Aufnahmen bedeuteten oft mehrere Versuche, sorgfältige Lichtplanung und sicherzustellen, dass es im Haus während der Dreharbeiten ruhig blieb. Da jedes Mal alles aufgebaut und wieder abgebaut werden musste, vergingen bei Scott manchmal Monate, ohne dass er neue Videos veröffentlichte.
Diese Unbeständigkeit wirkte sich direkt auf sein Geschäft aus. „Immer wenn ich wieder anfange, Videos zu posten, boomt das Geschäft“, sagte er.
Scott wusste, dass es einen schnelleren Weg geben musste, Inhalte zu erstellen, ohne das Vertrauen zu gefährden, das sein Publikum erwartete.
Realistische KI-Videos erstellen, die das Vertrauen der Käufer stärken
Nachdem er verschiedene KI-Videotools recherchiert hatte, entschied sich Scott für HeyGen, weil es die realistischsten Ergebnisse lieferte. „Ich konnte keinen guten Generator für meine Videos finden“, sagte er. „Es muss aussehen wie ich.“
Sein Produktions-Workflow ist jetzt deutlich einfacher. Scott nutzt Claude, um Themen zu recherchieren, Ideen zu entwickeln und Skripte zu entwerfen, bevor er seine eigene Vertonung aufnimmt. Anschließend lädt er die Audiodatei in HeyGen hoch, um sein Avatar-Video zu erstellen, und schließt das Projekt in Final Cut Pro mit Grafiken, B-Roll und Titeln ab.
"Ab dem Zeitpunkt, an dem ich eine Aufnahme mache, kann ich sie in anderthalb oder zwei Stunden veröffentlichen, wenn ich möchte", sagte Scott.
Für ihn besteht die größte Verbesserung nicht darin, schneller zu schneiden, sondern darin, dass er nicht jedes Mal, wenn er etwas drehen möchte, Kameras, Beleuchtung und ein Heimstudio aufbauen muss.
„Es spart mir gut zwei bis drei Stunden und gibt mir viel mehr Flexibilität“, sagte er.
Realismus war ebenso wichtig. Da sich die meisten Kundinnen und Kunden mehrere Videos ansehen, bevor sie überhaupt Kontakt aufnehmen, war es entscheidend, die Authentizität zu wahren.
"Sie schauen sich normalerweise mindestens fünf der Videos an", sagte Scott. "Die Menschen, die mich dann kontaktieren, haben das Gefühl, mich zu kennen – und sie haben das Gefühl, dass sie mich mögen."
Obwohl er sich anfangs Sorgen machte, dass die Zuschauer die KI bemerken würden, verflogen diese Bedenken schnell.
Seit der Einführung von HeyGen haben seine Videos rund 20.000 Aufrufe gesammelt, doch nur eine Person hat vermutet, dass sie KI-generiert sein könnten.
"Ich habe einen Kommentar bekommen, in dem jemand vermutet hat, dass KI im Spiel ist, aber ich glaube nicht, dass es jemandem auffällt", sagte Scott. Selbst seine eigene Mutter glaubt noch, dass er die Videos auf herkömmliche Weise gedreht hat. "Meine Mutter weiß bis heute nicht, dass sie KI-generiert sind."
Mit konsequenten Inhalten nachhaltiges Wachstum im Immobilienbereich erzielen
Da die Produktion ihm nicht mehr im Weg steht, hat Scott sich nun zum Ziel gesetzt, jede Woche ein neues YouTube-Video zu veröffentlichen und so die Konstanz aufrechtzuerhalten, die sein Geschäft antreibt.
Heute schließt er 25 bis 30 Transaktionen pro Jahr ab, wobei fast alle dieser Kunden ihn über YouTube entdecken, bevor sie ein Gespräch vereinbaren.
HeyGen hat Scott die Flexibilität gegeben, weiter Inhalte zu erstellen, ganz gleich, was an seinem Tag passiert. Nach einer kleineren Operation konnte er weiterhin Videos produzieren, weil es ihn, wie er sagte, „nicht davon abgehalten hat, das Mikrofon zu benutzen“.
Für Scott besteht der größte Vorteil nicht darin, die Videoproduktion zu ersetzen, sondern die Produktionsarbeit zu eliminieren, die kein Geschäft generiert.
"Physisch vor einer Kamera zu sitzen bringt mir keinen Cent ein", sagte er. "Die Drehbücher zu schreiben, sie zu präsentieren und zu veröffentlichen – da kommt das Geld her."
Anstatt stundenlang Kameras und Beleuchtung aufzubauen, nutzt Scott diese Zeit jetzt, um Leads nachzuverfolgen, sein Geschäft zu verbessern oder einfach mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.
"Es hilft mir, etwas von meiner Zeit zurückzugewinnen, ohne an Wirksamkeit zu verlieren", sagte Scott. "Es ermöglicht mir, mehr von den Aktivitäten zu machen, die ich tun muss, um Geschäft zu generieren, ohne dass es so viel Zeit in Anspruch nimmt wie früher."