Roberto Meza ist der Inhaber von Meza Mortgage Consulting, einem Hypothekenmaklerunternehmen, das Kunden in den gesamten USA betreut, mit Schwerpunkt auf Florida und Tennessee. Roberto hilft Eigenheimkäufern, Investoren und ausländischen Staatsangehörigen, Finanzierungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien zu sichern.

Viele seiner Kunden kommen aus Lateinamerika, weshalb Aufklärung ein entscheidender Bestandteil jedes Gesprächs ist. Dieser edukative Ansatz führte ihn ganz natürlich zum Einsatz von Videos. Er wollte Käufer informieren und sein Unternehmen als vertrauenswürdige Anlaufstelle positionieren.

"Ich bin videoscheu. Ich hasse es, vor der Kamera zu stehen. Aber in der heutigen Umgebung sehen wir, dass viele andere Firmen, die in Bezug auf den Umsatz nicht mit uns konkurrieren, Marktanteile gewinnen, weil sie ständig in den sozialen Medien präsent sind und Videos als Fachexperten nutzen", sagte Roberto. "Und das hat uns gezwungen, auf denselben Zug aufzuspringen."

Er wusste, dass Video wichtig war, aber jeder Versuch, eines zu produzieren, wurde eher zu einer Stressquelle als zu einem Instrument für Wachstum.

Anstatt sich dazu zu zwingen, stundenlang Videos aufzunehmen und zu bearbeiten, nutzt Roberto HeyGen, um sein Fachwissen kontinuierlich über realistische Avatar-Videos zu teilen, sodass er seine Zeit darauf konzentrieren kann, das Unternehmen zu führen.

Produktionskopfschmerzen durch einen wiederholbaren Workflow ersetzen

Vor HeyGen war die Produktion selbst eines kurzen Lehrvideos ein langwieriger Prozess. Selbst nach Investitionen in Equipment und ausgelagerter Bearbeitung blieb das größte Hindernis unverändert bestehen.

"Am Anfang waren es nur ich und eine Kamera, für die ich tausend Dollar bezahlt habe. Ich habe ein kurzes 30‑Sekunden‑Video aufgenommen, aber ich brauchte zwei Stunden, um dieses Skript richtig hinzubekommen und keinerlei Fehler zu machen. Dann musste ich das Ganze noch schneiden, und auch das hat Zeit gekostet. Schließlich habe ich jemanden eingestellt. Es war ein langwieriger und teurer Prozess", sagte Roberto.

Selbst nach Investitionen in Ausrüstung und ausgelagerte Bearbeitung blieb das größte Hindernis unverändert.

"Meine größte Belastung waren eigentlich nicht die Kosten. Am meisten hat es mich getroffen, vor der Kamera zu stehen. Das war für mich ein einziges Martyrium, mit dem ich mich nicht wohlgefühlt habe", sagte er.​

Die Komplexität des Workflows machte eine gleichbleibende Produktion nahezu unmöglich. Sein Ziel war es, jede Woche drei Lehrvideos zu veröffentlichen, doch in der Realität produzierte er nur etwa ein Video alle drei Wochen.

Aufbau eines KI-gestützten Marketingsystems

Als Roberto begann, sich mit KI-Avataren zu beschäftigen, ging er die Entscheidung genauso an, wie er es bei Finanzprodukten tut: indem er die verschiedenen Optionen miteinander vergleicht.

Er abonnierte drei verschiedene Avatar-Plattformen, bevor er sich für diejenige entschied, die am besten zu seinem Unternehmen passte.

„Mit HeyGen fühlte ich mich am wohlsten. Es war einfacher zu verwalten und die Benutzeroberfläche war sehr benutzerfreundlich“, sagte er.

Heute sieht sein Arbeitsablauf völlig anders aus.

Heute schreibt Roberto seine Skripte, nimmt die Vertonung mit seiner eigenen Stimme auf und sein Social-Media-Manager nutzt HeyGen, um die fertigen Videos zu erstellen.

"Alles wird zu 100 % in HeyGen gemacht", sagte Roberto.

Sein Team nutzt eine Kombination aus Video Agent und AI Studio, um jedes Video zu verfeinern und sicherzustellen, dass jedes einzelne zu seiner Marke und seinem Bildungsstil passt. Für Roberto ist HeyGen weit mehr als nur ein Videotool geworden.

Vertrauen durch edukative Inhalte aufbauen

Anders als viele Finanzunternehmen, die soziale Medien hauptsächlich für Werbezwecke nutzen, konzentriert sich Roberto darauf, häufige Fragen zu Hypothekendarlehen mit klaren, verständlichen Ratschlägen zu beantworten.

„Wenn Menschen wirklich die Wahrheit über bestimmte Dinge wissen wollen – ohne den ganzen Hype und ohne dass jemand nur versucht, sie mit Tricks zu einem Anruf zu bewegen –, dann schauen sie sich unsere Inhalte an“, sagte er.

Anfangs machte er sich Sorgen, dass das Publikum seinen Avatar sofort erkennen würde. Seine Familie bemerkte es, aber alle anderen konnten keinen Unterschied feststellen.

"Ich habe mit ein paar Freunden gesprochen und sie gefragt: ‚Wie gefallen euch meine neuen Videos?‘ Sie sagten: ‚Oh mein Gott, du siehst großartig aus. Das muss eine Menge Zeit kosten.‘ Als ich ihnen sagte, dass es ein Avatar ist, konnten sie es nicht glauben. Das hat mir irgendwie das Selbstvertrauen gegeben, einfach weiterzumachen", sagte Roberto.

Selbst nachdem sie erfuhren, dass die Videos mit KI erstellt wurden, setzten sich die Menschen genau wie zuvor mit ihnen auseinander.

„Sie schauen sich die Videos immer noch an und kommentieren sie auch weiterhin. Sie sagen: ‚Das ist großartiger Inhalt.‘ Als wäre ich es tatsächlich, der das teilt – was ich ja in gewisser Weise auch tue“, sagte er.

Operative Effizienz in Unternehmenswachstum verwandeln

Die größte Veränderung bestand nicht einfach darin, mehr Videos zu produzieren, sondern sie endlich kontinuierlich zu erstellen.

Seit der Einführung von HeyGen hat Roberto seinen Veröffentlichungsplan von einem Video alle drei Wochen auf drei Videos pro Woche erhöht. Diese Beständigkeit beginnt sich in messbaren Ergebnissen niederzuschlagen.

Ein kürzlich veröffentlichtes Lehrvideo erzielte etwa 13.700 Aufrufe, wobei 30 % der Zuschauer rund 22 Sekunden lang dranblieben. Die Inhalte erreichen außerdem völlig neue Zielgruppen.

„Normalerweise war der größte Teil der Leute, die uns gefolgt sind. Jetzt ist es fünfzig-fünfzig. Auch das verändert sich“, sagte er.

Für Roberto jedoch war der größte Gewinn die operative Effizienz. Hypothekenmakler verbringen einen Großteil ihres Tages im Hintergrund damit, Kredite zu bearbeiten, mit Kreditgebern zu kommunizieren und Kunden bei komplexen Transaktionen zu unterstützen.

„Für mich war das ein echter Wendepunkt, weil ich jetzt die Zeit habe, mich wirklich mit diesen Maklern zusammenzusetzen, ohne meine eigentliche Backoffice-Arbeit liegen zu lassen“, sagte er.

Mit HeyGen kann Roberto sein Publikum kontinuierlich informieren und gleichzeitig seine Zeit dort einsetzen, wo sie den größten Mehrwert schafft.