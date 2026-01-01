Für Pedro Casanova, Gründer und CEO von The KREN Group ist Video nicht nur ein weiterer Marketingkanal. Es ist das Mittel, mit dem sein Immobilienteam Beziehungen in großem Maßstab aufbaut.
Nach mehr als 18 Jahren in der Immobilienbranche kannte Pedro die Grenzen der traditionellen Akquise. Das Wachstum des Geschäfts bedeutete, mehr Telefonate zu führen, an mehr Türen zu klopfen oder an mehr Networking-Events teilzunehmen. Jeder neue Kunde erforderte mehr Zeit.
„Die einzige Möglichkeit, unser Geschäft auf diese Weise zu verdoppeln oder zu verdreifachen, besteht darin, mehr Telefonate zu führen – was bedeutet, mehr Stunden zu investieren“, sagte Pedro.
Video bot eine andere Herangehensweise.
„Dadurch konnte ich ein 30‑sekündiges Video aufnehmen und damit 80 Stunden Wiedergabezeit erzielen. Ich musste nicht 80 Stunden lang reden“, sagte Pedro.
Pedro experimentierte seit 2013 mit Videos, jedoch nie regelmäßig. Sich selbst aufzunehmen war zeitaufwendig und wurde oft zu einer weiteren Aufgabe, die auf der Prioritätenliste nach unten rutschte.
„Vor etwa einem Jahr haben wir beschlossen, dass wir das Thema Video gezielt angehen würden, nachdem die KI-Avatare aufgekommen waren“, sagte er.
Diese Entscheidung führte ihn zu HeyGen.
Heute hat Pedro eine KI-gestützte Content-Engine aufgebaut, die täglich Lehrvideos veröffentlicht und seinem Team hilft, neue Zielgruppen zu erreichen, während sie nur wenige Minuten für die Erstellung jedes Videos aufwenden.
Manuelle Produktion durch einen automatisierten Workflow ersetzen
Bevor HeyGen zum Einsatz kam, hing die Erstellung von Inhalten davon ab, dass Pedro Zeit fand, vor die Kamera zu gehen.
"Ich wollte nicht jeden einzelnen Tag aufnehmen", sagte er. "Manchmal hat man einfach keine Lust, sich die Haare schneiden zu lassen. An solchen Tagen habe ich auch keine Lust, mich zu rasieren."
Heute ist sein Arbeitsablauf fast vollständig automatisiert.
Jeden Morgen sichtet Pedro die lokalen Nachrichten über Google Alerts und eine regionale Zeitung, bevor er eine Meldung in einen maßgeschneiderten Claude-Workflow einspeist. Claude erstellt daraus mehrere Hooks, Bildunterschriften, Voiceover-Skripte und Bildprompts und schickt anschließend alles über Zapier an HeyGen, um das fertige Video zu produzieren.
"Mein Beitrag zu einem durchschnittlichen Video beträgt 5 bis 10 Minuten", sagte Pedro. "Wenn es fertig ist, schickt mir HeyGen eine E-Mail. Dann gehe ich für ein paar Minuten wieder hinein, und sobald ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, habe ich ein fertiges Produkt."
Nach einer kurzen Überprüfung werden die Videos automatisch auf mehreren sozialen Plattformen veröffentlicht. Pedro hat außerdem KI-Avatare für mehrere Mitglieder seines Teams erstellt.
Der Workflow wechselt nun zwischen fünfzehn verschiedenen Vorlagen, sodass das Team jeden Tag frische Inhalte veröffentlichen kann, ohne stundenlang drehen zu müssen.
Zielgruppenwachstum durch Aufklärung statt Verkauf
Die größte Veränderung bestand nicht darin, KI einzuführen, sondern den Inhalt selbst zu verändern.
Anstatt Immobilienanzeigen zu veröffentlichen, begann Pedro, edukative Videos über die lokale Gemeinschaft, die verschiedenen Stadtviertel und den Immobilienmarkt zu erstellen.
„Früher haben wir Beiträge gepostet wie: ‚Wir haben gerade dieses Haus verkauft. Wir haben gerade dieses Haus inseriert‘ – Inhalte, die nicht besonders viel Engagement bekommen haben“, sagte Pedro.
Die Ergebnisse waren beeindruckend. In einem Zeitraum von 90 Tagen erzielten die Videos des Teams über 2 Millionen Aufrufe.
Die Zahl der Instagram-Follower stieg von 2.124 auf über 11.700, während Facebook mehr als 6.000 Follower erreichte.
Noch wichtiger ist, dass aus dem Publikum Kunden werden.
„Wir konnten über 120.000 US‑Dollar an GCI generieren. Außerdem haben wir eine Pipeline von weiteren 200.000 bis 300.000 US‑Dollar“, sagte er.
Ein einziges Lehrvideo erzielte über 400.000 Aufrufe auf Instagram, weitere 200.000 Aufrufe auf Facebook und 53 eingehende Leads.
Beziehungen aufbauen, noch bevor das erste Gespräch stattfindet
Für Pedro besteht der größte Vorteil von KI darin, Vertrauen aufzubauen, noch bevor sich ein Kunde überhaupt meldet.
„Wenn sich dieser Fremde meldet, heißt es nicht: ‚Ich spreche mit fünf Maklern.‘ Die Beziehung ist dann schon aufgebaut, und sie rufen an, um zu sagen: ‚Hilf mir, ein Haus zu kaufen. Hilf mir, mein Haus zu verkaufen‘“, sagte Pedro.
"Es ist eine völlig andere Interaktion, weil sie den Wert bereits erkennen. Eigentlich ist es der Klon, der diesen Wert geschaffen hat“, sagte er.
Das Team hat außerdem die Nachverfolgung automatisiert, sodass neue Follower Newsletter und angeforderte Ressourcen ohne manuelles Eingreifen erhalten können.
Pedro ist überzeugt, dass Beständigkeit weit wichtiger ist als Perfektion.
„Es ist die Beständigkeit, die du jeden einzelnen Tag lieferst. Das ist es, was der Algorithmus mag“, sagte Pedro.
Sein Rat für andere Immobilienprofis ist klar und unkompliziert.
„Erstelle so viel Content, wie du kannst, selbst wenn du ihn nicht veröffentlichen wirst. So lernst du“, sagte er.
Und vor allem:
„Du musst dich verpflichten, nicht nur das Tool zu erlernen, sondern es auch konsequent zu nutzen. Wenn du es konsequent nutzt, wirst du einen Hockeyschläger-Effekt sehen“, sagte er.
Für Pedro hat HeyGen Video von einer gelegentlichen Marketingaufgabe in eine wiederholbare Wachstumsmotorik verwandelt, die seinem Team dabei hilft, Käufer zu informieren, Vertrauen aufzubauen und jeden Tag neues Geschäft zu generieren.