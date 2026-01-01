Für Pedro Casanova, Gründer und CEO von The KREN Group ist Video nicht nur ein weiterer Marketingkanal. Es ist das Mittel, mit dem sein Immobilienteam Beziehungen in großem Maßstab aufbaut.

Nach mehr als 18 Jahren in der Immobilienbranche kannte Pedro die Grenzen der traditionellen Akquise. Das Wachstum des Geschäfts bedeutete, mehr Telefonate zu führen, an mehr Türen zu klopfen oder an mehr Networking-Events teilzunehmen. Jeder neue Kunde erforderte mehr Zeit.

„Die einzige Möglichkeit, unser Geschäft auf diese Weise zu verdoppeln oder zu verdreifachen, besteht darin, mehr Telefonate zu führen – was bedeutet, mehr Stunden zu investieren“, sagte Pedro.

Video bot eine andere Herangehensweise.

„Dadurch konnte ich ein 30‑sekündiges Video aufnehmen und damit 80 Stunden Wiedergabezeit erzielen. Ich musste nicht 80 Stunden lang reden“, sagte Pedro.

Pedro experimentierte seit 2013 mit Videos, jedoch nie regelmäßig. Sich selbst aufzunehmen war zeitaufwendig und wurde oft zu einer weiteren Aufgabe, die auf der Prioritätenliste nach unten rutschte.

„Vor etwa einem Jahr haben wir beschlossen, dass wir das Thema Video gezielt angehen würden, nachdem die KI-Avatare aufgekommen waren“, sagte er.

Diese Entscheidung führte ihn zu HeyGen.

Heute hat Pedro eine KI-gestützte Content-Engine aufgebaut, die täglich Lehrvideos veröffentlicht und seinem Team hilft, neue Zielgruppen zu erreichen, während sie nur wenige Minuten für die Erstellung jedes Videos aufwenden.

Manuelle Produktion durch einen automatisierten Workflow ersetzen

Bevor HeyGen zum Einsatz kam, hing die Erstellung von Inhalten davon ab, dass Pedro Zeit fand, vor die Kamera zu gehen.

"Ich wollte nicht jeden einzelnen Tag aufnehmen", sagte er. "Manchmal hat man einfach keine Lust, sich die Haare schneiden zu lassen. An solchen Tagen habe ich auch keine Lust, mich zu rasieren."

Heute ist sein Arbeitsablauf fast vollständig automatisiert.

Jeden Morgen sichtet Pedro die lokalen Nachrichten über Google Alerts und eine regionale Zeitung, bevor er eine Meldung in einen maßgeschneiderten Claude-Workflow einspeist. Claude erstellt daraus mehrere Hooks, Bildunterschriften, Voiceover-Skripte und Bildprompts und schickt anschließend alles über Zapier an HeyGen, um das fertige Video zu produzieren.

"Mein Beitrag zu einem durchschnittlichen Video beträgt 5 bis 10 Minuten", sagte Pedro. "Wenn es fertig ist, schickt mir HeyGen eine E-Mail. Dann gehe ich für ein paar Minuten wieder hinein, und sobald ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, habe ich ein fertiges Produkt."