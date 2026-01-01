Nick Krem erkannte schon früh in seiner Immobilienkarriere, dass die Lead-Generierung nur ein Teil der Gleichung war. Makler brauchten außerdem eine wiedererkennbare Marke.

Während seiner Arbeit in einem Callcenter für Immobilien verbrachte Nick bis zu 15 Stunden am Tag damit, Leads im ganzen Land zu kontaktieren. Dabei fiel ihm ein Muster besonders auf.

„Fast jedes einzelne Mal haben die Makler, die eine starke Marke hatten, bei uns richtig abgeräumt“, sagte Nick.

Diese Erkenntnis veranlasste Nick und seinen Bruder, ein Immobilien-Marketingunternehmen aufzubauen, das sich in weniger als zwei Jahren auf alle 50 Bundesstaaten und 13 Länder ausweitete. Nicks Team übernimmt Strategie, Skripterstellung, Produktion, Schnitt und Distribution.

Das Modell funktionierte, ließ sich jedoch nur schwer skalieren.

"Uns ist klar geworden, dass Agenten dafür Tausende von Dollar ausgeben, obwohl wir Unternehmen wie HeyGen nutzen können, um das zu einem Bruchteil der Kosten zu erledigen", sagte Nick.

Heute hilft Nick Immobilienprofis dabei, ihre persönlichen Marken mit KI-gestützten Videos aufzubauen, die die Produktion als größtes Hindernis für ein konsequentes Auftreten aus dem Weg räumen.

Den größten Hinderungsgrund für konsequente Videoproduktion beseitigen

Bevor HeyGen im Einsatz war, entwickelte Nicks Team umfassende Content-Strategien für Kunden, aber die Tatsache, dass Immobilienmakler ihre Videos tatsächlich selbst aufnehmen mussten, bremste alles aus.

Die Makler machten sich Sorgen um Kameras, Mikrofone, Beleuchtung, Kleidung und darum, überhaupt Zeit zum Filmen zu finden. Es konnten Wochen vergehen, bevor jemand auf Aufnahme drückte.

Um das Problem zu lösen, flogen die Kunden nach Orlando zu zweitägigen Produktionssitzungen und nahmen Inhalte für mehrere Monate auf. Der Prozess funktionierte, war aber nicht nachhaltig.

„Immobilienmakler verdienen Geld, wenn sie mit Menschen sprechen“, sagte Nick.

Er erkannte die Herausforderung am deutlichsten bei Einzelmaklern.

„Sie nehmen Anrufe entgegen, kümmern sich um Transaktionen, lösen Probleme und betreuen Kunden. Für Videos bleibt ihnen als Letztes noch Zeit“, sagte Nick.

HeyGen hat das verändert.

"Früher sind Agenten aus dem ganzen Land eingeflogen, um ihre Geschichte zu erzählen, Videos zu drehen und buchstäblich Tausende von Dollar bei uns auszugeben, um das umzusetzen", sagte Nick. "Was HeyGen ihnen ermöglicht, ist, ihren besten Look, ihren besten Haartag, ihren besten Make-up-Tag, das beste Outfit zu nehmen – und es immer wieder zu verwenden."

Anstatt einen weiteren Produktionstag zu koordinieren, erstellen die Makler einmal einen digitalen Zwilling und veröffentlichen weiterhin Inhalte, lange nachdem die Kameras eingepackt wurden.

Eine Person zu einem gesamten Content-Team skalieren

Nick erkannte den Wert von HeyGen erstmals, als er sein eigenes Problem löste. Sein Team wollte jede Woche zwei YouTube-Videos veröffentlichen, aber für jede Folge musste Nick eine neue Einleitung aufnehmen.

"Ich bin abends ins Bett gegangen und habe nur gedacht: 'Ich muss dieses Intro-Video drehen'," sagte er.

Schließlich sagte er seinem Team, sie sollten diese Intros durch seinen HeyGen-Avatar ersetzen.

"Dieses Problem ist jetzt für immer vom Tisch. Ich muss nie wieder ins Bett gehen mit dem Gedanken, dass ich noch ein Intro-Video drehen muss, weil HeyGen meine Intros jetzt jedes einzelne Mal übernimmt", sagte Nick.

Die Ergebnisse überraschten ihn.

"Meine KI-Intro-Videos liefen tatsächlich besser als meine eigenen Videos", sagte er. "Ich spare nicht nur Zeit, sie erzielen auch wirklich bessere Ergebnisse."

Heute erscheint sein Avatar in Videos, die von seinem Team erstellt werden, darunter YouTube-Intros, Landingpages, Workshops und Kurzform-Inhalte.