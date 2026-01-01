Seit mehr als 20 Jahren Michael Vrlaku hat er sein Hypothekengeschäft aufgebaut, indem er neue Technologien genutzt hat. Von CRM-Systemen bis hin zur Workflow-Automatisierung hat er stets nach Möglichkeiten gesucht, sein Geschäft effizienter zu machen.

Doch eine Herausforderung blieb schwer zu lösen: dauerhaft Videos zu erstellen.

Wie viele andere Hypothekenprofis hatte Michael reichlich Fachwissen zu teilen. Was ihm fehlte, war die Zeit, Videos aufzunehmen, zu bearbeiten und zu veröffentlichen, während er gleichzeitig Kunden betreute und das Unternehmen weiter ausbaute.

„Eines wusste ich schon früh – ob es nun KI oder ein KI-Avatar ist: Die Technologie wird an einen Punkt kommen, an dem sie unvermeidlich ist“, sagte Michael.

Anstatt darauf zu warten, dass KI-Videos zum Mainstream werden, wollte Michael der Entwicklung einen Schritt voraus sein.

„Der Grund, warum ich HeyGen gefunden habe, war eigentlich nur, dass ich nach einer Möglichkeit gesucht habe, das zu automatisieren, was ich tun muss“, sagte er.

Er begann vor über zwei Jahren, HeyGen zu nutzen und machte KI-Videos zu einem festen Bestandteil seines täglichen Workflows – lange bevor die neueste Generation von Avataren auf den Markt kam.

Heute ermöglicht diese frühe Investition Michael, kontinuierlich Videos zu erstellen, für die früher stundenlange Dreharbeiten und Bearbeitung nötig gewesen wären.

Videoproduktion in eine wiederholbare Routine verwandeln

Für Michael besteht der größte Vorteil von HeyGen nicht darin, Menschen zu ersetzen, sondern Produktionszeit.

Ein kürzlich produziertes Werbevideo sah so aus, als hätte es ein komplettes Produktionsteam, mehrere Takes und aufwendige Nachbearbeitung erfordert. In Wirklichkeit brauchte Michael nur wenige Minuten, um das fertige Ergebnis zu prüfen.

„Mein Team hat das gemacht. Sie haben mir ein Skript geschickt, ich habe gesagt, was der Zweck ist, sie haben es in HeyGen eingegeben, und so kommt es dann heraus“, sagte er.