Seit mehr als 20 Jahren Michael Vrlaku hat er sein Hypothekengeschäft aufgebaut, indem er neue Technologien genutzt hat. Von CRM-Systemen bis hin zur Workflow-Automatisierung hat er stets nach Möglichkeiten gesucht, sein Geschäft effizienter zu machen.
Doch eine Herausforderung blieb schwer zu lösen: dauerhaft Videos zu erstellen.
Wie viele andere Hypothekenprofis hatte Michael reichlich Fachwissen zu teilen. Was ihm fehlte, war die Zeit, Videos aufzunehmen, zu bearbeiten und zu veröffentlichen, während er gleichzeitig Kunden betreute und das Unternehmen weiter ausbaute.
„Eines wusste ich schon früh – ob es nun KI oder ein KI-Avatar ist: Die Technologie wird an einen Punkt kommen, an dem sie unvermeidlich ist“, sagte Michael.
Anstatt darauf zu warten, dass KI-Videos zum Mainstream werden, wollte Michael der Entwicklung einen Schritt voraus sein.
„Der Grund, warum ich HeyGen gefunden habe, war eigentlich nur, dass ich nach einer Möglichkeit gesucht habe, das zu automatisieren, was ich tun muss“, sagte er.
Er begann vor über zwei Jahren, HeyGen zu nutzen und machte KI-Videos zu einem festen Bestandteil seines täglichen Workflows – lange bevor die neueste Generation von Avataren auf den Markt kam.
Heute ermöglicht diese frühe Investition Michael, kontinuierlich Videos zu erstellen, für die früher stundenlange Dreharbeiten und Bearbeitung nötig gewesen wären.
Videoproduktion in eine wiederholbare Routine verwandeln
Für Michael besteht der größte Vorteil von HeyGen nicht darin, Menschen zu ersetzen, sondern Produktionszeit.
Ein kürzlich produziertes Werbevideo sah so aus, als hätte es ein komplettes Produktionsteam, mehrere Takes und aufwendige Nachbearbeitung erfordert. In Wirklichkeit brauchte Michael nur wenige Minuten, um das fertige Ergebnis zu prüfen.
„Mein Team hat das gemacht. Sie haben mir ein Skript geschickt, ich habe gesagt, was der Zweck ist, sie haben es in HeyGen eingegeben, und so kommt es dann heraus“, sagte er.
Ohne KI wäre die Erstellung desselben Inhalts ein völlig anderes Projekt gewesen.
"Überleg dir mal, wie lange jemand dafür brauchen würde. Das ist ein ganztägiges Projekt: sich vorbereiten, rausfahren, jemanden zum Filmen dabeihaben, wie viele verschiedene Schnitte und Takes, und dann noch die Postproduktion", sagte Michael.
Anstatt Videos als Sonderprojekt zu behandeln, hat Michael sie in den regelmäßigen Rhythmus seines Unternehmens integriert. Eine virtuelle Assistenz übernimmt einen Großteil der Produktion, während Michael die Richtung vorgibt und das Endergebnis überprüft.
Das Ergebnis ist ein Workflow, der kontinuierlich Inhalte produziert, ohne stundenlange Arbeit vor der Kamera zu erfordern.
Skalierung von Inhalten über alle Kundenkontaktpunkte hinweg
Anstatt Videos nur für soziale Medien zu produzieren, hat Michael KI-Videos in seine gesamte Marketingstrategie integriert.
Zu seinen wöchentlichen Routinen gehören jetzt Video-Marktupdates, Video-Newsletters, persönliche Kundenkommunikation und individuell zugeschnittene Follow-up-Nachrichten.
Er erweitert außerdem die Art und Weise, wie er mit Immobilienmaklern zusammenarbeitet.
Sobald ein neues Objekt auf den Markt kommt, plant Michael, gemeinsam mit dem zuständigen Makler Videos zu erstellen, die sowohl die Immobilie als auch ihre Finanzierungsmöglichkeiten erklären.
"Jedes Mal, wenn wir ein neues Objekt bekommen, lass uns gemeinsam ein Video dazu machen", sagte er. "Ich könnte mich in das Listing-Video einfügen und sagen: 'Das ist ein wunderschönes Haus mit 4.000 Quadratfuß Wohnfläche. So würde die Finanzierung aussehen.'"
Er experimentiert außerdem mit automatisierten Dankesvideos.
Nachdem er mit einem potenziellen Kunden gesprochen hat, kann die KI eine personalisierte Nachverfolgung erstellen, die das Gespräch zusammenfasst und die nächsten Schritte bekräftigt. So entsteht eine stärkere Beziehung, ohne dass eine weitere Aufnahmesitzung erforderlich ist.
Für Michael verwandeln diese Workflows Video von einer gelegentlichen Marketingtaktik in einen integrierten Bestandteil des Kundenerlebnisses.
Den Fokus auf Inhalte statt auf Produktion legen
Da sich KI-Videos ständig weiterentwickeln, ist Michael der Ansicht, dass die Technologie selbst weniger wichtig wird als der Wert der Inhalte.
"Ich denke, die Qualität ist im Grunde der Inhalt dessen, was wir veröffentlichen, nicht unbedingt der Ton oder das Video", sagte er. "HeyGen liefert großartige Qualität, aber es ermöglicht uns vor allem, uns auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist – und das ist der Inhalt."
Diese Philosophie prägt auch seinen Rat an Fachleute, die gerade erst anfangen. Anstatt auf perfekte Workflows oder perfekte Videos zu warten, ermutigt er die Menschen, einfach zu beginnen.
"Was sich über Jahrhunderte bewährt hat, ist, es einfach zu tun", sagte er. "Bauen Sie es in Ihren Arbeitsablauf ein."
Im Laufe der Zeit hat Michael seinen Ansatz weiter verfeinert, indem er Audio in seiner eigenen Stimme aufnimmt, Avatare auf Reisen in unterschiedlichen Umgebungen erstellt und mit neuen Funktionen experimentiert, sobald sie veröffentlicht werden.
Doch er ist überzeugt, dass Beständigkeit weit wichtiger ist als Perfektion. Für Fachleute, die sich Sorgen machen, ob KI-generierte Inhalte authentisch wirken, hat Michael eine einfache Sichtweise.
"Das bist du", sagte er. "Es ist nur die digitale Version von dir selbst. Du bringst eine weitere Version von dir heraus, um deinen Kunden und deinem Publikum auf konstantere Weise mehr Inhalte zur Verfügung zu stellen."
Für Michael ersetzt HeyGen nicht die menschliche Seite des Geschäfts. Es macht es vielmehr möglich, sein Fachwissen konstanter zu teilen, mehr Menschen zu erreichen und weniger Zeit mit der Content-Produktion und mehr Zeit mit der Betreuung von Kundinnen und Kunden zu verbringen.