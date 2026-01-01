Für Jim McDonner bedeutete es, sich als neuer Immobilienmakler von der Masse abzuheben, indem er etwas anders machte.
Nachdem er aus der U.S. Navy in den Ruhestand gegangen war und eine zweite Karriere im Immobilienbereich begonnen hatte, stieg Jim in einen der wettbewerbsintensivsten Wohnungsmärkte des Landes ein. In Nordwest-Arkansas haben Walmart, Tyson Foods und J.B. Hunt ihren Sitz, und jeden Tag ziehen rund 40 neue Einwohner in die Region. Gleichzeitig konkurrieren mehr als 4.000 lizenzierte Makler um deren Aufträge.
„Ich habe angefangen, nach Möglichkeiten zu suchen, mit Hilfe von KI ein Netzwerk aufzubauen“, sagte Jim.
Anstatt wie alle anderen die gleichen Immobilienvideos und Marktupdates zu produzieren, konzentrierte sich Jim auf Aufklärung. Jede Woche beantwortet er die Fragen, die Käufer und Verkäufer am häufigsten stellen, und erstellt Videos, die den Markt erklären, anstatt einfach nur Häuser zu bewerben.
Nachdem er HeyGen entdeckt hatte, entwickelte Jim einen Workflow, der es ihm ermöglicht, kontinuierlich Lehrvideos zu veröffentlichen, Umzugskäufer zu erreichen, noch bevor sie in Arkansas ankommen, und mit Maklern zu konkurrieren, die jahrzehntelang an ihrem Geschäft aufgebaut haben.
Stundenlange Bearbeitung durch einen wiederholbaren Workflow ersetzen
Vor HeyGen konnte die Erstellung eines einzelnen Videos fast einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. Jim recherchierte Themen, schrieb Skripte, sammelte B-Roll, nahm die Vertonung auf und setzte anschließend alles manuell in Canva zusammen.
"Ich habe Stunden damit verbracht, jedes einzelne Video zu bearbeiten", sagte er. "So viel Zeit habe ich einfach nicht."
Um die Qualität zu verbessern, engagierte er einen professionellen Videofilmer, der eine Serie von 12 Videos produzieren sollte. Obwohl die Ergebnisse gut waren, blieb der Prozess teuer und zeitaufwendig. Selbst dann schaffte er es, nur ein oder zwei Videos pro Woche zu veröffentlichen und ließ oft ganze Wochen aus.
"Es war nicht besonders konstant", sagte er. "Kein Wunder, dass mein Kanal keinen Anklang gefunden hat."
Jim wusste, dass Beständigkeit darüber entscheiden würde, ob Video zu einem echten Wachstumstreiber für sein Geschäft wird, aber er brauchte einen Workflow, der in einen vollen Immobilienalltag passt.
Aufbau eines KI-gestützten Content-Systems
Nachdem er einen KI-Zertifizierungskurs abgeschlossen hatte, begann Jim, Dutzende von KI-Tools zu testen, um den richtigen Technologiestack für sein Unternehmen aufzubauen. Heute ist sein Prozess nahezu vollständig automatisiert.
Er nutzt Manus, um die neuesten Markttrends zu recherchieren, ChatGPT, um Skripte zu entwerfen, Gamma, um Käufer- und Umzugsratgeber zu erstellen, und HeyGen's Video Agent, um mit seinen Markenassets professionell wirkende Videos zu produzieren.
Jeden Montagmorgen plant er die Inhalte der Woche, schreibt seine Skripte, erstellt fünf Videos, terminiert jedes einzelne und widmet sich dann wieder seiner Woche.
"Ich kann am Montagmorgen höchstens drei bis vier Stunden investieren und damit Videos für eine ganze Woche erstellen und vorplanen", sagte Jim.
Anstatt jede Übergangsszene manuell zu bearbeiten, erstellt Video Agent automatisch ansprechende Visuals, Untertitel und lokales B-Roll-Material.
„Den Video Agent nutze ich inzwischen fast ausschließlich“, sagte er.
Auch die Realitätsnähe hat ihn überrascht. „Ich war sehr überrascht, dass man im Grunde aus einem Standbild die ganze Mimik und Gestik erzeugen kann“, sagte Jim. „Die meisten Leute merken es gar nicht, wenn ich es ihnen nicht sage.“
Mehr Käufer durch erklärende Videos erreichen
Seit der Einführung von HeyGen hat Jim sich von allgemeinen Marktupdates abgewandt und setzt stattdessen auf Bildungsinhalte, die auf echten Fragen von Käufern basieren.
"Wenn mir jemand eine Frage stellt, die irgendwie bei mir ankommt, mache ich mir eine kleine Notiz", sagte er. "Dann schreibe ich ein Skript und erstelle dazu ein Video."
Die Strategie hat seine Zielgruppe stetig vergrößert. Sein YouTube-Kanal hat inzwischen mehr als 1.000 Abonnenten, während seine TikTok- und LinkedIn-Communities weiter wachsen. Noch wichtiger ist, dass er eine deutliche Veränderung darin erkennt, wer sich seine Inhalte anschaut.
Als er seinen Kanal zum ersten Mal startete, waren die meisten Zuschauer andere Immobilienmakler.
„Ich würde sagen, inzwischen gehören wahrscheinlich 70 % meines Publikums zu dieser wichtigen Zielgruppe“, sagte er und bezog sich dabei auf Käufer im Alter zwischen 25 und 45 Jahren.
Seine Videos haben inzwischen auch Geschäft eingebracht. Eine edukative Listing-Kampagne half dabei, eine Immobilie im Wert von 650.000 US-Dollar nach nur sieben Tagen auf dem Markt zu verkaufen. Ein weiteres Video zog Umzugskäufer aus Memphis an.
Er hat außerdem Anfragen aus Kalifornien erhalten, nachdem er gezielte, edukative Videokampagnen in Regionen geschaltet hatte, aus denen Menschen häufig nach Nordwest-Arkansas umziehen.
Eines seiner erfolgreichsten Videos erklärte, warum Zillows „Zestimate“ sich häufig vom tatsächlichen Marktwert unterscheidet. Das Video wurde so populär, dass ein Käufer Jim allein an seiner Stimme erkannte, als er durch Sam’s Club ging.
"Sie kam auf mich zu und sagte: 'Hey, ich habe gerade dein Video auf Zillow gesehen'," sagte Jim.
Für Jim bestätigte dieser Moment, dass sein pädagogischer Ansatz funktionierte.
Aufbau eines modernen Immobilienunternehmens mit KI
Jim ist überzeugt, dass KI zu einem der größten Wettbewerbsvorteile für neue Immobilienmakler geworden ist.
Ohne sie, sagt er, würde er immer noch Videos manuell schneiden, unregelmäßig veröffentlichen und Schwierigkeiten haben, Umzugskäufer außerhalb von Arkansas zu erreichen.
„Ich hätte niemals annähernd das Publikum erreicht, das ich erreicht habe“, sagte er.
Heute verlässt er sich nicht nur für sein eigenes Marketing auf HeyGen, sondern empfiehlt es auch anderen Maklern. Er bereitet sich darauf vor, eine Schulung für die 24 Makler in seinem Büro zu geben, in der er ihnen zeigt, wie sie mit KI konsistente Video-Workflows aufbauen können.
„Es ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, ein professionelles Video zu erstellen, die ich je gefunden habe“, sagte Jim.
Während er sein Unternehmen weiter ausbaut, sieht Jim Video als das Fundament modernen Immobilienmarketings.
"Um Menschen zu erreichen, insbesondere die jüngere Käufergruppe, muss man es über Video machen", sagte er.
Und für ihn hat HeyGen das möglich gemacht.