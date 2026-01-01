Für Jim McDonner bedeutete es, sich als neuer Immobilienmakler von der Masse abzuheben, indem er etwas anders machte.

Nachdem er aus der U.S. Navy in den Ruhestand gegangen war und eine zweite Karriere im Immobilienbereich begonnen hatte, stieg Jim in einen der wettbewerbsintensivsten Wohnungsmärkte des Landes ein. In Nordwest-Arkansas haben Walmart, Tyson Foods und J.B. Hunt ihren Sitz, und jeden Tag ziehen rund 40 neue Einwohner in die Region. Gleichzeitig konkurrieren mehr als 4.000 lizenzierte Makler um deren Aufträge.

„Ich habe angefangen, nach Möglichkeiten zu suchen, mit Hilfe von KI ein Netzwerk aufzubauen“, sagte Jim.

Anstatt wie alle anderen die gleichen Immobilienvideos und Marktupdates zu produzieren, konzentrierte sich Jim auf Aufklärung. Jede Woche beantwortet er die Fragen, die Käufer und Verkäufer am häufigsten stellen, und erstellt Videos, die den Markt erklären, anstatt einfach nur Häuser zu bewerben.

Nachdem er HeyGen entdeckt hatte, entwickelte Jim einen Workflow, der es ihm ermöglicht, kontinuierlich Lehrvideos zu veröffentlichen, Umzugskäufer zu erreichen, noch bevor sie in Arkansas ankommen, und mit Maklern zu konkurrieren, die jahrzehntelang an ihrem Geschäft aufgebaut haben.

Stundenlange Bearbeitung durch einen wiederholbaren Workflow ersetzen

Vor HeyGen konnte die Erstellung eines einzelnen Videos fast einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. Jim recherchierte Themen, schrieb Skripte, sammelte B-Roll, nahm die Vertonung auf und setzte anschließend alles manuell in Canva zusammen.

"Ich habe Stunden damit verbracht, jedes einzelne Video zu bearbeiten", sagte er. "So viel Zeit habe ich einfach nicht."

Um die Qualität zu verbessern, engagierte er einen professionellen Videofilmer, der eine Serie von 12 Videos produzieren sollte. Obwohl die Ergebnisse gut waren, blieb der Prozess teuer und zeitaufwendig. Selbst dann schaffte er es, nur ein oder zwei Videos pro Woche zu veröffentlichen und ließ oft ganze Wochen aus.

"Es war nicht besonders konstant", sagte er. "Kein Wunder, dass mein Kanal keinen Anklang gefunden hat."

Jim wusste, dass Beständigkeit darüber entscheiden würde, ob Video zu einem echten Wachstumstreiber für sein Geschäft wird, aber er brauchte einen Workflow, der in einen vollen Immobilienalltag passt.

Aufbau eines KI-gestützten Content-Systems

Nachdem er einen KI-Zertifizierungskurs abgeschlossen hatte, begann Jim, Dutzende von KI-Tools zu testen, um den richtigen Technologiestack für sein Unternehmen aufzubauen. Heute ist sein Prozess nahezu vollständig automatisiert.

Er nutzt Manus, um die neuesten Markttrends zu recherchieren, ChatGPT, um Skripte zu entwerfen, Gamma, um Käufer- und Umzugsratgeber zu erstellen, und HeyGen's Video Agent, um mit seinen Markenassets professionell wirkende Videos zu produzieren.

Jeden Montagmorgen plant er die Inhalte der Woche, schreibt seine Skripte, erstellt fünf Videos, terminiert jedes einzelne und widmet sich dann wieder seiner Woche.

"Ich kann am Montagmorgen höchstens drei bis vier Stunden investieren und damit Videos für eine ganze Woche erstellen und vorplanen", sagte Jim.