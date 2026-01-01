Craig Veroni ist Immobilienmakler in Vancouver, British Columbia, und betreut North Vancouver, West Vancouver und die Stadt selbst. Bevor er in die Immobilienbranche wechselte, verbrachte er mehr als ein Jahrzehnt damit, als professioneller Film- und Fernsehschauspieler zu trainieren und zu arbeiten.
In dem Moment, als er dieses Handwerk in seinem Marketing einsetzte, wurde Video zu einem der wichtigsten Wachstumstreiber seines Geschäfts. Lehrreiche YouTube-Videos und cineastische Immobilienrundgänge halfen Käufern, die örtlichen Viertel und den Immobilienmarkt besser zu verstehen.
Doch als ein Brand und ein Wasserschaden in der Wohnung über ihm sein Zuhause in Mitleidenschaft zogen und seine Familie für fast ein Jahr zum Auszug zwangen, kam seine Videoproduktion zum Stillstand.
"Wir waren etwa neun Monate aus unserem Haus raus," sagte er. "Ich konnte keinen Content produzieren. Ich hatte keine Ausrüstung."
Seine Präsenz ausbauen, ohne den Arbeitsaufwand zu erhöhen
Während des größten Teils seiner Karriere hat Craig Vertrauen aufgebaut, indem er offene Besichtigungen veranstaltete, Menschen persönlich traf und einen YouTube-Kanal zu seiner wichtigsten Lead-Quelle machte, aus der schließlich rund 75 Prozent seines Geschäfts stammten.
Doch die Erstellung dieser Inhalte war sehr aufwendig. Für seine erfolgreichsten Neighborhood-Touren musste er jedes Segment skripten, in mehreren Stadtvierteln vor der Kamera drehen und anschließend alles zusammen schneiden – ein Prozess, der für ein einziges Video mehr als eine Woche dauern konnte.
Wieder vor seinem Publikum zu stehen, bedeutete, den Motor neu aufzubauen, der sein Geschäft angetrieben hatte. Der Wendepunkt kam, als er sah, wie andere Makler HeyGen nutzten, um mit KI-Avataren völlig neue Social-Media-Kanäle aufzubauen.
„Ich dachte: ‚Das klingt ein bisschen verrückt und vielleicht zu gut, um wahr zu sein‘“, sagte er.
Neugierig schloss er sich einer kleinen Trainingsgruppe an. Innerhalb von drei Tagen erstellte Craig seinen digitalen Zwilling, optimierte seinen Content-Workflow und veröffentlichte seinen ersten Instagram-Reel.
"Ich war total verunsichert, weil ich für meine Videos bekannt bin", sagte er. "Ich dachte, die Leute würden das hassen."
Einen digitalen Zwilling erstellen, dem Käufer vertrauen können
Der Grund, warum der Zwilling funktioniert hat, ist nach Craigs Ansicht, dass er aus seinem eigenen hochwertigen Material erstellt wurde. Anstatt bei null anzufangen, trainierte er seinen Avatar mit der Bibliothek an Aufnahmen, die er bereits gefilmt hatte, und fing dabei sein echtes Aussehen und seine typischen Gesten in unterschiedlichen Umgebungen ein.
Er kombinierte sie mit professionell aufgenommenen Sprachmodellen, verfeinert zu einer Indoor-Stimme für Studio-Clips und einer Outdoor-Stimme, die an Außenstandorten natürlich klingt. Er verwendet das neueste Avatar-Modell und aktualisiert es jedes Mal, wenn eine bessere Version verfügbar wird.
Craig nutzt den digitalen Zwilling, um sein Publikum über lokale Nachrichten und Marktentwicklungen auf dem Laufenden zu halten – nicht, um Trends hinterherzujagen oder Spaßvideos zu produzieren.
„Der Zwilling existiert, um die Menschen darüber zu informieren, was vor Ort passiert, über die Nachrichten und um ihnen Informationen bereitzustellen“, sagte Craig.
Genauigkeit ist nicht verhandelbar. Er schreibt, prüft und verifiziert jedes Skript anhand sorgfältig recherchierter lokaler Marktdaten, bevor er ein Video erstellt, und kennzeichnet jedes Reel als KI, damit er niemanden in die Irre führt.
"Alles muss sehr, sehr genau sein", sagte er. "In dem Moment, in dem ich das Vertrauen meines Publikums verliere, ist es vorbei."
Follower in eine vertrauenswürdige lokale Präsenz verwandeln
Bereits in der ersten Woche bemerkte Craig etwas, das gleichermaßen aufregend und demütigend war.
„Jeder einzelne Beitrag, den ich erstellt hatte, hat alles übertroffen, was ich persönlich gemacht habe“, sagte er.
Wichtiger war für ihn, dass die Verbindung bestehen blieb. Einige Zuschauer fragten, ob die Videos mit KI erstellt wurden, während andere keine Ahnung hatten und überrascht waren, als sie die Wahrheit erfuhren. Dann kam die Bestätigung persönlich.
"Bei drei verschiedenen Gelegenheiten haben mich völlig fremde Menschen angesprochen", sagte Craig. "Ein Typ hielt an, während ich mit meinem Hund spazieren war, und sagte: 'Ich bin Abonnent. Ich liebe, was du machst. Danke, dass du das machst.'"
Dem Zuschauer war nicht bewusst, dass die Person, mit der er gerade gesprochen hatte, nicht dieselbe Version war, die er online gesehen hatte. Für Craig war genau das der Punkt.
„Die Verbindung funktionierte“, sagte er. Es war die Art von Anerkennung, die ihn zu einem größeren Ziel antrieb: zu dem zu werden, was er den „digitalen Bürgermeister“ seiner Stadt nennt.
Konsequenz in Reichweite und Anerkennung verwandeln
Während sein Zwilling die Nachrichteninhalte übernahm, steigerte Craig seine Produktion von einem Video pro Woche auf zwei Reels pro Tag – ein Tempo, das mit herkömmlichen Dreharbeiten unmöglich gewesen wäre. Die Reichweite zog nach.
Innerhalb von rund zehn Monaten hat sich seine Instagram-Followerzahl vervierfacht – von etwa 1.500 auf fast 6.000. Seine Inhalte erreichen nun in einem typischen Monat mehr als 770.000 Accounts und erzeugen 60.000 bis 70.000 Interaktionen, wobei einzelne Reels regelmäßig die Marke von 100.000 Aufrufen überschreiten.
Genauso wertvoll ist, was der Zwilling ihm ermöglicht zu tun. Die Zeit, die er ihm einspart, fließt zurück in die individuelle Arbeit mit Kundinnen und Kunden, einschließlich personalisierter Video-Nachfassaktionen – ein Ansatz, der ihm geholfen hat, frühere Kundschaft wieder zu aktivieren und bedeutende Geschäftsabschlüsse zu erzielen.
„Der digitale Zwilling verschafft mir mehr Freiraum, um mehr persönliche Eins-zu-eins-Arbeit mit meinen Kunden zu machen“, sagte er.
Als er gebeten wurde, die Plattform zusammenzufassen, zögerte er nicht.
"HeyGen ist die mit Abstand beste und effektivste Plattform, um meine Videoinhalte zu skalieren", sagte er. "Ich habe keine andere Plattform gefunden, die damit mithalten kann."
Heute sieht Craig seinen digitalen Zwilling nicht als Ersatz für sich selbst, sondern als Erweiterung seiner Expertise.
"Wenn du gesehen und gehört werden und einen Mehrwert bieten willst", sagte er, "ist HeyGen ein großartiges Tool dafür."