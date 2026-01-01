Craig Veroni ist Immobilienmakler in Vancouver, British Columbia, und betreut North Vancouver, West Vancouver und die Stadt selbst. Bevor er in die Immobilienbranche wechselte, verbrachte er mehr als ein Jahrzehnt damit, als professioneller Film- und Fernsehschauspieler zu trainieren und zu arbeiten.

In dem Moment, als er dieses Handwerk in seinem Marketing einsetzte, wurde Video zu einem der wichtigsten Wachstumstreiber seines Geschäfts. Lehrreiche YouTube-Videos und cineastische Immobilienrundgänge halfen Käufern, die örtlichen Viertel und den Immobilienmarkt besser zu verstehen.

Doch als ein Brand und ein Wasserschaden in der Wohnung über ihm sein Zuhause in Mitleidenschaft zogen und seine Familie für fast ein Jahr zum Auszug zwangen, kam seine Videoproduktion zum Stillstand.

"Wir waren etwa neun Monate aus unserem Haus raus," sagte er. "Ich konnte keinen Content produzieren. Ich hatte keine Ausrüstung."

Seine Präsenz ausbauen, ohne den Arbeitsaufwand zu erhöhen

Während des größten Teils seiner Karriere hat Craig Vertrauen aufgebaut, indem er offene Besichtigungen veranstaltete, Menschen persönlich traf und einen YouTube-Kanal zu seiner wichtigsten Lead-Quelle machte, aus der schließlich rund 75 Prozent seines Geschäfts stammten.

Doch die Erstellung dieser Inhalte war sehr aufwendig. Für seine erfolgreichsten Neighborhood-Touren musste er jedes Segment skripten, in mehreren Stadtvierteln vor der Kamera drehen und anschließend alles zusammen schneiden – ein Prozess, der für ein einziges Video mehr als eine Woche dauern konnte.

Wieder vor seinem Publikum zu stehen, bedeutete, den Motor neu aufzubauen, der sein Geschäft angetrieben hatte. Der Wendepunkt kam, als er sah, wie andere Makler HeyGen nutzten, um mit KI-Avataren völlig neue Social-Media-Kanäle aufzubauen.

„Ich dachte: ‚Das klingt ein bisschen verrückt und vielleicht zu gut, um wahr zu sein‘“, sagte er.

Neugierig schloss er sich einer kleinen Trainingsgruppe an. Innerhalb von drei Tagen erstellte Craig seinen digitalen Zwilling, optimierte seinen Content-Workflow und veröffentlichte seinen ersten Instagram-Reel.

"Ich war total verunsichert, weil ich für meine Videos bekannt bin", sagte er. "Ich dachte, die Leute würden das hassen."

Einen digitalen Zwilling erstellen, dem Käufer vertrauen können

Der Grund, warum der Zwilling funktioniert hat, ist nach Craigs Ansicht, dass er aus seinem eigenen hochwertigen Material erstellt wurde. Anstatt bei null anzufangen, trainierte er seinen Avatar mit der Bibliothek an Aufnahmen, die er bereits gefilmt hatte, und fing dabei sein echtes Aussehen und seine typischen Gesten in unterschiedlichen Umgebungen ein.

Er kombinierte sie mit professionell aufgenommenen Sprachmodellen, verfeinert zu einer Indoor-Stimme für Studio-Clips und einer Outdoor-Stimme, die an Außenstandorten natürlich klingt. Er verwendet das neueste Avatar-Modell und aktualisiert es jedes Mal, wenn eine bessere Version verfügbar wird.

Craig nutzt den digitalen Zwilling, um sein Publikum über lokale Nachrichten und Marktentwicklungen auf dem Laufenden zu halten – nicht, um Trends hinterherzujagen oder Spaßvideos zu produzieren.