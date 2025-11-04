جوليا ماكوي هي الرئيسة التنفيذية والمؤسِّسة لـFirst Movers، وهي منصة للتعلّم والابتكار تساعد روّاد الأعمال وصنّاع المحتوى على إتقان أدوات الذكاء الاصطناعي لتنمية أعمالهم. وبصفتها خبيرة استراتيجية محتوى منذ فترة طويلة، ومؤلفة، ومعلِّمة، بنت جوليا شركتها على مبدأ الاستمرارية، من خلال النشر وإلقاء المحاضرات والتدريس دون توقف. لكن في أوائل عام 2025، توقّف ذلك الإيقاع.

بعد تدهور مفاجئ وحاد في حالتها الصحية، لم تعد جوليا قادرة على التصوير أو التسجيل أو حتى الجلوس في وضع مستقيم لفترات طويلة. قالت جوليا: "كانت هذه أكثر فترة مخيفة في حياتي. انتقلت من التنزّه سيرًا على الأقدام في أحد الأيام إلى أن أكون في المستشفى في الليلة نفسها وقد بدأ لون جسدي يميل إلى الأزرق. لم أستطع رفع ذراعيّ، ولم أستطع التنفس". تلت ذلك أشهر من الفحوصات والتشخيصات الخاطئة، ولم يتمكن الأطباء من تفسير أعراضها. واستذكرت جوليا قائلة: "لو لم يكن لدي الاستنساخ الرقمي الخاص بي والأفاتار الخاص بي، لما كنت قادرة على التحدث إلى جمهوري على الإطلاق".

كان عملها يعتمد على حضورها الشخصي. كانت بحاجة إلى طريقة تبقى بها حاضرة، وتخدم مجتمعها، وتحافظ على استمرار First Movers دون الأعباء الجسدية لإنتاج الفيديو. عندها لجأت جوليا إلى HeyGen لإنشاء نسخة رقمية واقعية من نفسها.

استكشاف الذكاء الاصطناعي لتجاوز العوائق الجسدية والإبداعية

قبل اعتماد HeyGen، كان عمل جوليا يعتمد بالكامل على الفيديوهات الحية. كانت تصوّر بنفسها كل درس تعليمي وويبينار ودورة، وتدير كل شيء من المكياج وإعداد الكاميرا إلى المونتاج. قالت جوليا: "كان الأمر ممتعًا، لكن من الناحية العملية والمالية كان حجم العمل هائلًا. يمكن أن يستغرق إعداد فيديو مدته عشر دقائق عدة أيام."

حتى قبل مرضها، كان ذلك الأسلوب غير قابل للاستمرار. قالت جوليا: "أنا رائدة أعمال، أريد التحرك بسرعة. قد تخطر لي فكرة لفيديو وأرغب في إنجازه فورًا". "لكن العملية كانت دائمًا تبطئني".

عندما واجهت أزمة صحية، كان لا بد أن يتغيّر النموذج بالكامل. لم تكن قادرة جسديًا على التصوير أو السفر. قالت جوليا: "في كل مرة أجلس فيها لأتحدث، أشعر وكأن أعضائي تتمزق". "كان عليّ أن أقتصد في طاقتي وأختار بين تمشيط شعري أو تسجيل فيديو".

في تلك اللحظة بدأت جوليا في تجربة الذكاء الاصطناعي. شرعت في اختبار أدوات استنساخ الصوت وأدوات الأفاتار بالذكاء الاصطناعي، مستكشفة إلى أي مدى يمكنها إعادة إنتاج حضورها أمام الكاميرا من دون أن تفقد عنصر الأصالة. قالت جوليا: "لم يعد استنساخي مجرد أداة، بل أصبح شريان حياتي".

بناء توأم رقمي للإبداع بلا حدود

جمعت جوليا بين أداة إنشاء الأفاتار المخصص من HeyGen وElevenLabs لاستنساخ صوت احترافي، وقضت أكثر من 25 ساعة في تحسين البيانات للتأكد من أن نسختها الرقمية تبدو وتُسمع كأنها حقيقية.

قالت جوليا: "أهم شيء هو بيانات التدريب. صوت نقي ومتسق، بدون أي قصات مفاجئة، ومع استخدام الميكروفون نفسه طوال الوقت. أنت حرفيًا تعلّم نموذج الذكاء الاصطناعي من أنت."

باستخدام مقاطع الفيديو عالية الجودة الخاصة بها ولقطات الاستوديو، أنشأت جوليا أفاتار قادرًا على تقديم محتوى كامل على YouTube. تولّت HeyGen معالجة تعابير الوجه والإيماءات وحركة الفم، بينما قدّمت Eleven Labs صوتًا سلسًا يعكس المشاعر بدقة.

عندما اختبرت أول فيديو مستنسخ لها، صدمتها النتائج. قالت جوليا: "نشرت فيديو يحتوي على نسخة مستنسخة مني بداخله، وقد حقق أعلى تفاعل مقارنة بأي شيء نشرته من قبل". الفيديو، الذي يحمل عنوان "03 Just Broke the AI Ceiling"، حقق عدد مشاهدات أعلى بمقدار 3.8x، ومعدل نقر للظهور بنسبة 7.8%، ومتوسط مدة مشاهدة قدره ثماني دقائق، وهي أرقام تفوقت كثيراً على معاييرها السابقة.

ذلك النجاح منحها الثقة لمضاعفة الجهد. في فترة اندفاع واحدة استمرت ثلاثة أيام، أنجزت جوليا ستة مقاطع فيديو. في السابق، كان هذا الحجم من العمل سيستغرق أسابيع. قالت جوليا: "لأول مرة خلال 12 عامًا من العمل في التسويق، أصبح هذا ممكنًا ويمكن التعامل معه. استطعت أن أكتب وأُخرج وأنشر دون أن أتعرض للإرهاق".

خلف الكواليس، كانت جوليا لا تزال تعتمد على فريقها البشري في المونتاج والصقل الإبداعي. قالت جوليا: "منتِجتي مقرها في الفلبين. إنها تُجري كل عمليات المونتاج يدويًا. هذه اللمسة البشرية تُحدث فارقًا حقيقيًا". لكن HeyGen تولّت الجزء الأكبر من العمل، مما أتاح لها التركيز على البحث والكتابة والاستراتيجية.

قالت جوليا: "استنساخ نفسك هو تحرر من العمل، إنه تحرر من الإرهاق اليومي. الآن أستطيع أن أرتاح، وأستعيد طاقتي، ومع ذلك أواصل الإبداع."

استعادة الوقت والصحة والتأثير من خلال HeyGen

منذ اعتمادها HeyGen، لم تغيّر جوليا سير عملها فحسب، بل غيّرت أيضًا علاقتها الكاملة مع العمل.

النتائج

معدل تفاعل مع الفيديو أعلى بمقدار 3.8 مرات ‏: تفوّق الفيديو المعتمد على نسخة جوليا على جميع التحميلات السابقة، محققًا نسبة نقر إلى ظهور (CTR) تبلغ 7.8% ومتوسط وقت مشاهدة قدره 8 دقائق.

: رقم قياسي جديد في الإنتاج، أصبح ممكنًا بفضل الاستنساخ. استمرارية الأعمال خلال المرض: أتاحت HeyGen لجوليا الحفاظ على تواصلها مع الجمهور والإيرادات حتى أثناء عملها لمدة 30 دقيقة فقط في اليوم.

بعيدًا عن الأرقام، كان الأثر العاطفي عميقًا. قالت جوليا: "هذا النسخ أنقذ عملي، لكن الأهم من ذلك أنه أنقذني أنا". "استطعت أن أرتاح وأتعافى، ومع ذلك أستمر في الظهور أمام جمهوري".

وهي الآن تُدرّس هذه الأساليب داخل First Movers Labs، وتساعد روّاد الأعمال على بناء سير عمل خاص بهم يعتمد على الذكاء الاصطناعي. قالت جوليا: "أريد أن يعرف مزيد من الناس كيف يفعلون ذلك. يمكنك ضبط نسخة مستنسخة بدرجة من الإتقان تجعل أحدًا لا يلاحظ الفرق، ومع ذلك تحتفظ بلمسة إنسانية. هذه هي النقطة الجوهرية."

اليوم تصف جوليا HeyGen بأنه الأداة التي شكّلت مسيرتها المهنية. قالت جوليا: "هناك حقبة قبل HeyGen وحقبة بعد HeyGen. إنه أكبر عامل تغيير في قواعد اللعبة رأيته في حياتي".

