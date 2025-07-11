HeyGen تدعم التوأم الرقمي لـ Reid Hoffman لتوفير رؤى أعمق على نطاق واسع

الصناعة:الريادة الفكرية
القسم:إبداعي
الموقع:الولايات المتحدة الأمريكية
20فعاليات مباشرة تستخدم الأفاتار
9لغات يتم الوصول إليها فوراً
<1ساعة لإنتاج الفيديوهات
لطالما كان ريد هوفمان في طليعة الابتكار والتكنولوجيا. بصفته الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المؤسس لـ LinkedIn، وشريكًا في Greylock، ومقدّمًا لعدة بودكاستات حول الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات، أمضى ريد سنوات في استكشاف الكيفية التي يمكن أن يعزّز بها الذكاء الاصطناعي القدرات البشرية بدلًا من استبدالها. في عام 2024، طرح سؤالًا جريئًا: هل يمكنني إنشاء توأم رقمي لنفسي كأداة لتعزيز التواصل والإبداع والحضور؟

هذا السؤال أدى إلى إنشاء Reid AI، التوأم الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والمُدرَّب على أكثر من عقدين من أفكار ريد العلنية في الكتب والبودكاست والمقابلات والخطب والمقالات. هذا المشروع، الذي قادته المنتجة المخضرمة مارجريت بوريس، وأخصائي الذكاء الاصطناعي بارث باتيل، والمخطط الإبداعي بن ريليس، وريد نفسه، احتاج إلى ما هو أكثر من نموذج صوتي. كانوا بحاجة إلى وسيلة لإضفاء الحياة على التوأم الرقمي لريد بصرياً وبشكل تفاعلي وعلى نطاق واسع. عندها لجؤوا إلى ميزة الأفاتار التفاعلي القوي من HeyGen.

توسيع نطاق الوصول من خلال وسائط اصطناعية مسؤولة

كانت أهداف الفريق مزدوجة: أولًا، استكشاف كيفية تمكّن شخصية عامة موثوقة من استخدام الذكاء الاصطناعي بشفافية وبشكل أخلاقي؛ وثانيًا، توسيع قدرة ريد على التواصل عبر المنصات واللغات والجماهير المختلفة، من دون أن يتطلّب ذلك وجوده المستمر.

لتحقيق ذلك، يستخدم Reid AI منصة HeyGen بعدة طرق أساسية. يظهر الأفاتار الخاص بـ Reid بانتظام عبر قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي، ليشارك رؤى وتعليقات آنية بصوته وأسلوبه الخاصين. وعندما لا يكون Reid متاحًا لحضور المؤتمرات أو الفعاليات الخطابية، يتولى توأمه الرقمي إلقاء الكلمات الرئيسية والرد على أسئلة الجمهور من خلال قدرات HeyGen التفاعلية.

يلعب HeyGen دورًا محوريًا في جعل Reid AI ليس مجرد أداة وظيفية، بل منصة معبّرة وقابلة للتوسّع. في غضون دقائق قليلة فقط من لقطات التدريب، أنشأ الفريق أفاتارًا واقعيًا قادرًا على تعابير ديناميكية، وأداء صوتي طبيعي، ومزامنة شفاه دقيقة بـ9 لغات. تقول مارغريت: "بفضل HeyGen، يمكن لـReid الآن الظهور بـ9 لغات مختلفة، جميعها مع مزامنة شفاه ونبرة صوت دقيقة". "ومع أدوات إضافة الترجمات، يمكننا تكييف المحتوى نفسه لتنسيقات وجماهير مختلفة بسلاسة."

الأمر لا يقتصر على ما يقدّمونه، بل على الكيفية أيضًا. توضح مارجريت: "كنا نعمل في جزر منفصلة — التطوير، وكتابة النصوص، والتصوير، والمونتاج". "الآن يمكنني أن أكتب مسودة باستخدام GPT في Reid AI، وأضعها في HeyGen، وأحصل على فيديو مُراجع وجاهز للنشر في أقل من ساعة". هذه المرونة تتيح لهم الاستجابة بسرعة للصحافة والفعاليات واللحظات على وسائل التواصل الاجتماعي، دون الحاجة إلى استوديو أو فريق تصوير.

نموذج مسؤول وقابل للتوسّع للهوية الرقمية

من منصات الكلمات الرئيسية إلى الاجتماعات الداخلية، يعيد Reid AI تشكيل معنى «الحضور». فقد استخدم الفريق الأفاتار بالفعل في أكثر من 20 فعالية مباشرة، حيث يتولى Reid AI الإجابة عن أسئلة الجمهور في الوقت الفعلي، بل ويفاجئ مُبدعيه أحيانًا بمدى طبيعية استجاباته.

ومع ذلك، يتفق الفريق على أمر واحد واضح: الشفافية مهمة. يتم توضيح كل استخدام لـ Reid AI على هذا الأساس. يقول بن: "هناك قدر كبير من الإمكانات هنا، لكن علينا أن نكون متعمّدين في كيفية استخدامنا لها. الهدف ليس خداع أي شخص، بل توسيع نطاق التأثير في الصوت والريادة الفكرية بطريقة ذات معنى."

بالنسبة إلى ريد هوفمان، كان المشروع دائمًا يدور حول استكشاف الكيفية التي يمكن أن يوسّع بها الذكاء الاصطناعي حضوره بطرق مدروسة ومفيدة. مع HeyGen، انتقلت هذه الفكرة من مجرد مفهوم إلى مرحلة التنفيذ، مما أتاح توأمًا رقميًا يدعم بالفعل التواصل في الوقت الفعلي، والتعبير الإبداعي، وإتاحة أوسع نطاقًا لأفكاره.

يقول بن: "ما زال يدهشني مدى السرعة التي انتقلنا بها من بضع دقائق من اللقطات إلى توأم رقمي يمكنه التحدث والرد وتوسيع حضور ريد حول العالم. ما زلنا في مرحلة مبكرة وهناك الكثير من الإمكانات. أنا متحمس لاكتشاف ما يمكن أن تفعله الأفاتارات التفاعلية بينما نواصل التجربة."

اكتشف كيف استخدمت Lisa Anugwom Narh منصة HeyGen لتحويل خبرتها إلى عمل ناجح في مجال التواصل، وإنشاء الفيديوهات بسهولة، وتوسيع نطاق تأثيرها بسلاسة.

اكتشف كيف توسعت Happy Cats عالميًا باستخدام HeyGen، من خلال إنشاء محتوى فيديو متعدد اللغات أسرع بـ5 مرات مع خفض التكاليف والوصول إلى جماهير جديدة.

Personalized Video

اكتشف كيف تستفيد Lattice من مقاطع الفيديو المُنشأة بالذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة انضمام سلسة وتعزيز التفاعل. أنشئ مقاطع فيديو عالية الجودة بالذكاء الاصطناعي بسهولة مع HeyGen.

