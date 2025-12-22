وسّع تأثيرك دون أن تُبطئ وتيرتك
HeyGen تمكّن مؤسسي الشركات الناشئة من إنجاز المزيد بموارد أقل، من خلال إنشاء محتوى فيديو كثيف الإنتاج، عالي الجودة، وقابل للتوسّع دون استنزاف الميزانية أو الوقت المحدود المتاح لهم. ركّز مواردك على تطوير المنتج وتحقيق النمو بدلًا من ذلك.
ميزة المرونة والسرعة
إنتاج الفيديو التقليدي مكلف ويستغرق وقتًا طويلًا. HeyGen يزيل هذه العوائق.
كن حاضرًا في كل مكان
وسّع حضور وجهك وصوتك باستخدام توأم رقمي واستنساخ الصوت. كن حاضرًا أمام عملائك والمستثمرين وفريقك على كل قناة منذ اليوم الأول.
تحرّك بسرعة الشركات الناشئة
أنشئ فيديوهات للمدير المؤسس للإعلانات، والفيديوهات التوضيحية، والمقاطع الاجتماعية، والتدريب في دقائق باستخدام نص مكتوب أو موجّه. لا تحتاج إلى استوديو أو فريق تصوير.
متوافق دائمًا مع هوية علامتك التجارية
ثبّت الخطوط والألوان والشعارات والشرائط السفلية باستخدام Brand Kit بحيث يبدو كل فيديو متسقًا منذ اليوم الأول.
استراتيجية الفيديو التي يقودها المؤسسون، مدعومة بمنصة HeyGen
كل تحديث يستحق فيديو. الآن يستغرق الأمر دقائق بدلًا من شهور.
إعلانات المؤسِّس
أطلق الميزات الجديدة، وشارك أهم الإنجازات، أو حفّز فريقك برسالة فيديو من المدير التنفيذي. سجّل مرة واحدة باستخدام التوأم الرقمي الخاص بك، ثم أنشئ فيديوهات التواصل في دقائق.
شروحات المنتج
حوّل الميزات المعقّدة إلى عروض توضيحية بسيطة وسهلة المشاهدة. استبدل لقطات الشاشة أو عدّل النص وأعد إنشاء الفيديو في أي وقت، حتى تظل أمثلة فيديو عرض المنتج متطابقة دائمًا مع أحدث إصدار من المنتج.
فيديوهات اجتماعية
انشر مقاطع قصيرة تعزّز الانتشار وتبني الثقة. أنشئ دفعة من منشورات شهر كامل مع ترجمة تلقائية للنصوص على الشاشة وأحجام جاهزة بنقرة واحدة لـ Product Hunt وLinkedIn وX وYouTube Shorts وTikTok.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
إنتاج أقل، تواصل أكثر، ونمو أسرع. هذه نتائج حقيقية حققها عملاؤنا
القدرات الأساسية التي يفضّلها المؤسسون
التوأم الرقمي
أنشئ نسخة واقعية منك تظهر في فيديوهاتك بحركة وتعابير طبيعية. مثالية للإعلانات، والمقدمات، وفيديوهات الشرح للشركات الناشئة.
استنساخ الصوت
طابِق صوتك الحقيقي بدقة عالية. عدّل جملة أو حدّث فقرة كاملة بدون إعادة التسجيل للحفاظ على ثبات النبرة والطاقة في جميع الفيديوهات.
تحديثات سهلة
عدّل النص، واستبدل الشاشة، واضغط على «إنشاء». لا حاجة لتصوير جديد ولا للانتظار. تبقى المستندات والجولات والتدريب محدَّثة دائمًا، بحيث تحصل في كل مرة على أفضل فيديوهات عرض المنتج.
القوالب والنِّسَب
ابدأ بقوالب جاهزة ومجرّبة لمقاطع إطلاق الميزات، وفيديوهات تحديثات المستثمرين، وفيديوهات شرح الميزات، ومقاطع السوشيال. صدّر الفيديو عموديًا أو مربعًا أو أفقيًا بنقرة واحدة.
توليد تلقائي للتعليقات التوضيحية والترجمة النصية
حسّن الفهم وسهّل الوصول عبر القنوات والاجتماعات والمناطق الجغرافية المختلفة.
عدة العلامة التجارية
حمّل شعارك، وألوانك، وخطوطك، والشرائط السفلية، وشاشات البداية والنهاية. ثبّت مستوى الاتساق في مكتبة الفيديو الكاملة لديك.
من الفكرة إلى الفيديو فورًا
حوّل صوت المؤسس إلى فيديوهات جذابة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية، بدون استوديو أو إعادة تصوير.
سجّل مرة واحدة
أنشئ توأمك الرقمي واستنساخ صوتك من خلال سير عمل إرشادي بسيط. التقط حضورك مرة واحدة، ثم كن حاضرًا في كل مكان عندما يكون ذلك مهمًا.
اكتب النص (أو البرومبت)
اكتب موجّه، أو الصق المسودة، أو استخدم مساعد النصوص لصياغة الرسالة بإحكام. اجعلها واضحة، إنسانية، وجاهزة لإبهار المشاهدين.
ضع العلامة التجارية وأنشئ
طبّق مجموعة هوية علامتك التجارية، وأضف الشاشات أو الأصول، واختر نسبة العرض إلى الارتفاع، ثم انقر على «إنشاء». نتائج بجودة الاستوديو خلال دقائق.
انشر وحدّث
حمّل الفيديو، أو ضمّنه، أو انشره على قنواتك بجودة 4K. عدّل أي سطر لاحقًا، وأعد إنشاء الفيديو، وابقِ كل فيديو محدّثًا مع كل إصدار جديد من منتجك.
الموارد
20 فعالية لا بد من حضورها لروّاد الأعمال والشركات الناشئة
استكشف 20 فعالية لا بد من حضورها لروّاد الأعمال والشركات الناشئة في سان فرانسيسكو عام 2025، وتعرّف كيف يمكن للمؤسسين استخدام فيديو HeyGen بالذكاء الاصطناعي لعرض أفكارهم، وبناء شبكة علاقات، وتوسيع متابعاتهم.
برامج تمويل الشركات الناشئة والمنح
دليل تمويل الشركات الناشئة في سان فرانسيسكو لعام 2025 يتضمن المنح النشطة، وحاضنات ومسرّعات الأعمال، وبرامج رأس المال الجريء مع توضيح مبالغ التمويل، والمواعيد النهائية، ومعايير الأهلية عبر مختلف القطاعات.
35 من صناديق رأس المال المخاطر، المسرّعات، وحاضنات الأعمال
يقدّم هذا الدليل لعام 2025 قائمة تضم 35 من أبرز شركات رأس المال المخاطر، وحاضنات الأعمال، ومسرّعات النمو في سان فرانسيسكو لمساعدة المؤسسين على العثور على المستثمرين والبرامج المناسبة للتوسّع.
أنشئ فيديو المؤسس الخاص بي
الأسئلة الشائعة
ما هو HeyGen for Founders؟
HeyGen for Founders تساعد قادة الشركات الناشئة على إنشاء فيديوهات احترافية للمؤسِّس والمنتج والفريق خلال دقائق، باستخدام إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
كيف يمكن للمؤسسين استخدام HeyGen لإنشاء أفضل فيديوهات عرض المنتج وفيديوهات الشرح عن المنتج؟
يمكن للمؤسسين تحويل عروض الميزات، أو فيديوهات تحديث المستثمرين، أو أدلة المستخدم إلى فيديوهات ديمو وشرح جذابة باستخدام نص مكتوب أو برومبت بسيط.
ما أنواع فيديوهات الشركات الناشئة التي تعمل بأفضل شكل مع HeyGen؟
HeyGen مثالي لفيديوهات المؤسسين، وفيديوهات شرح المنتجات، وفيديوهات تحديثات المستثمرين، وفيديوهات إطلاق المنتجات التي تساعد الشركات الناشئة على الحفاظ على الظهور والاستمرارية.
هل HeyGen مناسبة للشركات الناشئة في المراحل الأولى ذات الميزانيات الصغيرة؟
نعم. HeyGen تستبدل فرق الإنتاج مرتفعة التكلفة بأدوات فيديو بالذكاء الاصطناعي قابلة للتوسّع، مما يساعد الشركات الناشئة على التواصل بفعالية مع توفير الوقت والمال.
كيف يحمي HeyGen ملامح المؤسِّس وبياناته؟
تلتزم HeyGen بمعايير SOC 2 Type II وGDPR وCCPA لضمان بقاء كل توأم رقمي وكل فيديو خاصًا وآمنًا ومتوافقًا مع اللوائح.
كيف يمكن للشركات الناشئة استخدام HeyGen لإنشاء فيديوهات تحديث للمستثمرين؟
يمكن للشركات الناشئة تحويل تقارير المستثمرين التقليدية إلى تحديثات فيديو جذابة خلال دقائق. مع HeyGen، يمكن للمؤسسين التسجيل مرة واحدة وإنشاء فيديوهات مصقولة وجاهزة للمستثمرين تلقائياً توضح الإنجازات والمؤشرات والأهداف بوضوح.
ما الذي يميّز HeyGen عن أدوات إنشاء فيديوهات الشركات الناشئة الأخرى؟
تستخدم HeyGen الذكاء الاصطناعي لإنشاء توائم رقمية واقعية وقوالب تحمل هوية العلامة التجارية، بحيث يمكن للمؤسسين إنتاج فيديوهات تعريفية للشركات الناشئة، وعروض توضيحية للمنتجات، ورسائل فيديو من المدير التنفيذي تتوافق مع هوية علامتهم التجارية دون الاعتماد على فريق إنتاج.
هل يمكن لـ HeyGen المساعدة في فيديوهات إطلاق المنتجات والعروض التوضيحية؟
نعم. يمكن للمؤسسين استخدام HeyGen لإنشاء فيديوهات إطلاق المنتجات أو أمثلة فيديو لعرض المنتج فورًا عن طريق رفع المواد، وإضافة نص السكربت، وإنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي تحافظ تمامًا على هوية علامتك التجارية عبر كل القنوات.