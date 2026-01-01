Zarin TV تأسست برؤية بسيطة لكنها طموحة: إنشاء منصة يمكن من خلالها سرد القصص الأفغانية بصدق واستقلالية ومن دون خوف.
تركّز المنظمة على أخبار المجتمع، والتعليم، والترفيه، وقضايا المرأة، مع إبراز وجهات نظر غالبًا ما تتجاهلها وسائل الإعلام التقليدية. يعمل الفريق مع صحفيين ومساهمين في عدة دول لتقديم تقارير وسرد قصصي يعكسان واقع الحياة في أفغانستان.
قالت مريم هاريس، مديرة التطوير والشراكات في Zarin TV: "كانت مهمتنا أن نقدّم أخبار المجتمع والترفيه، مع التركيز بشكل أساسي على التعليم وفتح المسارات التي تتيح، مثل تسليط الضوء على قضايا المرأة."
لكن بعد أن استعاد طالبان السيطرة على أفغانستان، أصبح العمل الصحفي المستقل أكثر خطورة بشكل متزايد. صار الصحفيون يعرّضون أنفسهم وعائلاتهم للخطر لمجرد قيامهم بعملهم.
هذا التحدي دفع قناة Zarin TV إلى اعتماد HeyGen. من خلال استخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وجدت المؤسسة طريقة لحماية هويات الصحفيين مع الاستمرار في مشاركة القصص التي ربما لم تكن لتصل إلى الجمهور بأي شكل آخر.
التغلّب على مخاطر السلامة التي تواجه الصحفيين المستقلين
بالنسبة لقناة Zarin TV، لم تكن المشكلة يومًا مجرد إنتاج محتوى، بل كانت إنتاج هذا المحتوى بشكل آمن. فعندما يغطّي الصحفيون قصصًا تنتقد الحكومة أو تسلّط الضوء على قضايا حساسة، يمكن أن تكون العواقب خطيرة.
قالت مريم: "إذا استخدمنا الصحفيين الحقيقيين والأشخاص الحقيقيين الذين يقومون بهذا العمل، تتعرّض عائلاتهم للمضايقة في بلدهم."
في بعض الحالات، قد تتعرض عائلات الصحفيين للترهيب أو المضايقة أو حتى الاعتقال بسبب تقاريرهم الصحفية. ونتيجة لذلك، بقيت كثير من القصص بلا رواية. كان على الصحفيين موازنة أهمية مشاركة المعلومات مع المخاطر المحتملة عليهم وعلى أحبّائهم.
قالت مريم: "كان علينا أن نخفي الهوية جيدًا، وبشكل حقيقي."
في الوقت نفسه، أرادت Zarin TV توسيع تغطية القضايا التي نادرًا ما يُناقشها الناس علنًا، بما في ذلك حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، والتعليم، والحياة اليومية داخل أفغانستان.
كان الفريق بحاجة إلى وسيلة لحماية الصحفيين مع الحفاظ على الثقة والارتباط الذي يخلقه سرد القصص عبر الفيديو.
الاستفادة من أفاتارات الذكاء الاصطناعي لحماية الهويات وسرد مزيد من القصص
اكتشفت مريم HeyGen لأول مرة من خلال أعضاء فريق الإنتاج الخاص بها، الذين أدركوا على الفور إمكاناته.
بدأ الفريق في استخدام أفاتارات HeyGen الجاهزة لإنشاء نشرات أخبار متعددة اللغات، مع إخفاء هويات المراسلين خلف مقدّمي برامج واقعيين يعملون بالذكاء الاصطناعي.
قالت مريم: "أنشأنا هؤلاء الوكلاء وبنينا شخصيات مستندة إلى سماتهم الشخصية."
بدلًا من عرض صحفيين حقيقيين على الشاشة، أصبح بإمكان Zarin TV الآن تقديم القصص من خلال مقدّمي نشرات إخبارية مُنشئين بالذكاء الاصطناعي، يتوافقون مع لغة كل بث وجمهوره وأسلوبه.
جرّبت المؤسسة إنتاج محتوى بسبع لغات حتى يتمكن الفريق من اختيار أفاتارات بعناية تبدو ملائمة ثقافيًا لكل فئة من الجمهور.
كما ساعدت واقعية الأفاتارات الجمهور على التفاعل مع المحتوى بشكل طبيعي.
قالت: "الكثير من الناس لم يكونوا يعلمون حتى أنه بالذكاء الاصطناعي."
من خلال الجمع بين النصوص التي يكتبها الصحفيون ومقدّمي العروض بالذكاء الاصطناعي، حصلت Zarin TV على طريقة قابلة للتوسّع لنشر القصص الحسّاسة دون تعريض المساهمين لأي مخاطر غير ضرورية.
توسيع الوصول إلى الأخبار عبر اللغات والحدود
قبل استخدام الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي، كان إنتاج محتوى متعدد اللغات أكثر صعوبة ويستغرق وقتًا أطول بشكل ملحوظ. الآن يمكن لقناة Zarin TV تكييف القصص لمختلف الجماهير مع الحفاظ على الاتساق عبر جميع النشرات.
يُعدّ صحفيو الفريق التقارير والنصوص، بينما يختار المنتجون الأفاتار واللغة الأنسب لكل قصة.
يُمكّن هذا الأسلوب قناة Zarin TV من الوصول إلى جماهير تتجاوز حدود أفغانستان بكثير، مع مساعدة المشاهدين حول العالم على فهم واقع الحياة داخل البلاد.
تستقطب المنصّة حاليًا ما يقرب من مليوني زائر إلى موقعها الإلكتروني كل شهر، وتواصل توسيع جمهورها عبر قنوات التواصل الاجتماعي. كما ترى المؤسسة فرصًا مستقبلية للتوسع إلى ما هو أبعد من البرامج الإخبارية التقليدية.
تجعل الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي هذه الاحتمالات قابلة للتحقيق مع الحفاظ على مستوى السرية الذي يظل ضروريًا للعديد من المساهمين.
منح الصحفيين حرية مشاركة القصص بأمان
بالنسبة لقناة Zarin TV، فإن أعظم قيمة تقدمها HeyGen ليست الكفاءة أو سرعة الإنتاج، بل الحماية.
تتيح المنصّة للصحفيين تغطية القضايا الحسّاسة، ومناقشة الحقائق الصعبة، وإيصال أصوات الفئات غير الممثَّلة بشكل كافٍ، دون تعريض أنفسهم أو عائلاتهم لمخاطر غير ضرورية.
قالت مريم: "HeyGen أتاح لنا قدرًا أكبر من الحرية."
وأضافت أن أهم مساهمة للمنصّة هي «إمكانية إخفاء الهوية التي نستطيع توفيرها للصحفيين لدينا».
إذا لم تعد الأفاتارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي متاحة، فسيُرجَّح أن تضطر قناة Zarin TV للاعتماد على تقارير صوتية فقط، أو إخفاء هويات المراسلين، أو تقليل إنتاج الفيديو بشكل كبير. وبدلًا من ذلك، يمكن للمنظمة الاستمرار في إنشاء محتوى جذّاب يركّز على الإنسان ويتفاعل معه الجمهور.
بالنسبة لمؤسسة إعلامية ذات رسالة واضحة وتعمل في ظروف صعبة بشكل استثنائي، تُعد هذه القدرة نقطة تحوّل حقيقية.
من خلال الجمع بين الصحافة المستقلة وأفاتارات الذكاء الاصطناعي، تبتكر Zarin TV طريقة أكثر أمانًا لسرد القصص، وحماية المراسلين، وضمان استمرار سماع الأصوات القادمة من أفغانستان في جميع أنحاء العالم.