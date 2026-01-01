Zarin TV تأسست برؤية بسيطة لكنها طموحة: إنشاء منصة يمكن من خلالها سرد القصص الأفغانية بصدق واستقلالية ومن دون خوف.

تركّز المنظمة على أخبار المجتمع، والتعليم، والترفيه، وقضايا المرأة، مع إبراز وجهات نظر غالبًا ما تتجاهلها وسائل الإعلام التقليدية. يعمل الفريق مع صحفيين ومساهمين في عدة دول لتقديم تقارير وسرد قصصي يعكسان واقع الحياة في أفغانستان.

قالت مريم هاريس، مديرة التطوير والشراكات في Zarin TV: "كانت مهمتنا أن نقدّم أخبار المجتمع والترفيه، مع التركيز بشكل أساسي على التعليم وفتح المسارات التي تتيح، مثل تسليط الضوء على قضايا المرأة."

لكن بعد أن استعاد طالبان السيطرة على أفغانستان، أصبح العمل الصحفي المستقل أكثر خطورة بشكل متزايد. صار الصحفيون يعرّضون أنفسهم وعائلاتهم للخطر لمجرد قيامهم بعملهم.

هذا التحدي دفع قناة Zarin TV إلى اعتماد HeyGen. من خلال استخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وجدت المؤسسة طريقة لحماية هويات الصحفيين مع الاستمرار في مشاركة القصص التي ربما لم تكن لتصل إلى الجمهور بأي شكل آخر.

التغلّب على مخاطر السلامة التي تواجه الصحفيين المستقلين

بالنسبة لقناة Zarin TV، لم تكن المشكلة يومًا مجرد إنتاج محتوى، بل كانت إنتاج هذا المحتوى بشكل آمن. فعندما يغطّي الصحفيون قصصًا تنتقد الحكومة أو تسلّط الضوء على قضايا حساسة، يمكن أن تكون العواقب خطيرة.

قالت مريم: "إذا استخدمنا الصحفيين الحقيقيين والأشخاص الحقيقيين الذين يقومون بهذا العمل، تتعرّض عائلاتهم للمضايقة في بلدهم."

في بعض الحالات، قد تتعرض عائلات الصحفيين للترهيب أو المضايقة أو حتى الاعتقال بسبب تقاريرهم الصحفية. ونتيجة لذلك، بقيت كثير من القصص بلا رواية. كان على الصحفيين موازنة أهمية مشاركة المعلومات مع المخاطر المحتملة عليهم وعلى أحبّائهم.