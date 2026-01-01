تقدّم The Weather Network معلومات الطقس على مدار 24 ساعة في اليوم، و365 يومًا في السنة، لأكثر من 40 مليون مستخدم شهريًا عبر مختلف الأسواق. وبما أنّ حالة الطقس تعتمد على الموقع الجغرافي، احتاجت The Weather Network إلى طريقة لتقديم توقعات طقس أكثر محلية لكل مجتمع.

للقيام بذلك، أنشأت The Weather Network أول أفاتار مدعوم بالذكاء الاصطناعي باستخدام HeyGen. هذا لا يستبدل مقدمي النشرة الجوية على الهواء، لكنه يتيح لهم استخدام الأفاتارات في الرسائل الدعائية. وبموافقة صريحة من خبراء الأرصاد الجوية لديها، يمكن للشركة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقديم توقعات طقس فائقة المحلية على نطاق أوسع، وتوفير فرصة للمجتمعات والاقتصادات المحلية للاستعداد والتعامل مع الأحداث المرتبطة بالطقس.

تقول نانا بانيرجي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Pelmorex Corporation: "الشركات العاملة في قطاعات إعلام الطقس وخدمات معلومات الطقس مهيأة بشكل مثالي للاستفادة من القوة الاستثنائية للذكاء الاصطناعي للتواصل بشكل أفضل حول المعلومات المنقذة للحياة، وسرد قصص ترفيهية، ومساعدة الناس على اتخاذ قراراتهم اليومية."