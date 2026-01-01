تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً
background leftbackground right
فيديو أفاتارالتوطينالمؤسسات

كيف يقدّم The Weather Network توقعات فائقة التخصيص باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي

الصناعة:المؤسسات
القسم:التعريب
الموقع:🌍 أوكفيل، أونتاريو
See what results HeyGen can get for you.
Learn more

انقل المعلومات المهمة بسرعة.

تقدّم The Weather Network معلومات الطقس على مدار 24 ساعة في اليوم، و365 يومًا في السنة، لأكثر من 40 مليون مستخدم شهريًا عبر مختلف الأسواق. وبما أنّ حالة الطقس تعتمد على الموقع الجغرافي، احتاجت The Weather Network إلى طريقة لتقديم توقعات طقس أكثر محلية لكل مجتمع.

للقيام بذلك، أنشأت The Weather Network أول أفاتار مدعوم بالذكاء الاصطناعي باستخدام HeyGen. هذا لا يستبدل مقدمي النشرة الجوية على الهواء، لكنه يتيح لهم استخدام الأفاتارات في الرسائل الدعائية. وبموافقة صريحة من خبراء الأرصاد الجوية لديها، يمكن للشركة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقديم توقعات طقس فائقة المحلية على نطاق أوسع، وتوفير فرصة للمجتمعات والاقتصادات المحلية للاستعداد والتعامل مع الأحداث المرتبطة بالطقس.

تقول نانا بانيرجي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Pelmorex Corporation: "الشركات العاملة في قطاعات إعلام الطقس وخدمات معلومات الطقس مهيأة بشكل مثالي للاستفادة من القوة الاستثنائية للذكاء الاصطناعي للتواصل بشكل أفضل حول المعلومات المنقذة للحياة، وسرد قصص ترفيهية، ومساعدة الناس على اتخاذ قراراتهم اليومية."

Recommended customer stories

Resource Image
Video Translation

تعرّف كيف تستخدم HubSpot منصة HeyGen لتسريع إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح إنتاجًا أسرع، وتوطينًا سلسًا، وسردًا قصصيًا قابلًا للتوسّع لفرق العمل العالمية.

Learn more
Resource Image
Avatar Video

اكتشف كيف استخدمت Attention Grabbing Media حلول HeyGen المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى فيديو جذّاب والتفاعل مع جمهورها بفعالية.

Learn more
Resource Image
Avatar Video

اكتشف كيف تستخدم School of AI منصة HeyGen لإنشاء وترجمة الدورات التعليمية بالذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر بمقدار 10 مرات، والوصول إلى متعلمين في أكثر من 70 دولة مع توفير 80–90% من وقت إنتاج الفيديو.

Learn more

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background