تأسست في عام 1843، The Economist تُعد من أكثر الصحف الإخبارية احترامًا في العالم، وتشتهر بتحليلاتها المتعمقة، وانضباطها التحريري، ورؤيتها العالمية. تغطي هذه المجلة الصادرة من لندن السياسة الدولية والأعمال والعلوم والثقافة، وتمزج بين السرد الصحفي عبر المطبوعات والمنصات الرقمية والبودكاست والفيديو.

مع تزايد تنوّع طرق استهلاك المحتوى الإعلامي وانتشاره عالميًا، سعت The Economist إلى إيجاد طرق لتوسيع نطاق وصولها عبر اللغات والمنصات المختلفة دون التضحية بجودة التحرير أو زيادة تكاليف الإنتاج. يقود هذا الجهد لودفيغ زيغله، كبير المحررين لمبادرات الذكاء الاصطناعي.

قال لودفيغ: "عملي هو أن أكتشف كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في غرفة الأخبار، وهذا ليس سهلاً دائماً."

ولكن عندما تعلّق الأمر بترجمة الفيديو وتعريبه، أصبح الجواب واضحًا بسرعة: HeyGen.

تحقيق انتشار عالمي من خلال ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي

تنتج The Economist باستمرار مجموعة من مقاطع الفيديو القصيرة ذات المحتوى التحريري الغني لمنصات مثل Instagram وTikTok وYouTube. لكن تقليديًا، كان يتم نشر هذه المقاطع باللغة الإنجليزية فقط بسبب ارتفاع التكاليف وتعقيد ترجمة وإعادة إنتاج محتوى الفيديو بعدة لغات.

قال لودفيغ: "قبل ترجمة أي فيديو، كان الأمر يتطلّب الكثير من المال لدرجة أننا لا نستطيع حتى البدء في نشر واحد أو اثنين فقط. كانت التجارب نفسها مكلفة للغاية."

تغيّر ذلك عندما تعرّف لودفيغ على HeyGen. قال لودفيغ: "سمعت عن HeyGen لأول مرة من ابن أحد الزملاء في مكتبنا في برلين. لقد استخدمها لترجمة فيديوهات التدريب لفريقه في أوروبا الشرقية. رأيت ذلك وقلت لنفسي: هذا رائع."

بدأ الفريق في اختبار خط ترجمة HeyGen على مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقومون بترجمة النسخ الأصلية الإنجليزية إلى الألمانية والفرنسية والإسبانية والماندرين. قال لودفيغ: "الطريقة التي نستخدم بها HeyGen بسيطة". "نحن نرفع الفيديو، فيعطينا ترجمة أولية، ثم نستخدم ميزة التدقيق اللغوي لجعلها مثالية".

كانت ميزة المراجعة اللغوية هذه نقطة تحوّل حقيقية. منصات أخرى قدّمت ترجمة تلقائية لكنها لم تتيح أي تحكّم تحريري. قال لودفيغ: "أنت تحت رحمة الخوارزمية، وهذا لا يلبّي دائمًا معاييرنا الصحفية". قدرة HeyGen على تعديل الترجمات مباشرة داخل النص ومراجعتها من قِبل متحدّثين أصليين ضمنت أن تتمكّن The Economist من الحفاظ على نبرتها ودقّتها وصوتها التحريري.

كانت النتائج فورية. بعض مقاطع الفيديو المترجمة تفوقت على النسخ الإنجليزية الأصلية، محققة مئات الآلاف من المشاهدات. قال لودفيغ: "كان ذلك لحظة مهمة جدًا بالنسبة لنا".

توسيع نطاق التجارب وتغيير الثقافة الداخلية

لقد شكّل نجاح HeyGen أيضًا تحولًا ثقافيًا داخل غرفة الأخبار. قال لودفيغ: "هدفي هو أن أجعل الزملاء يستخدمون هذه التقنية فعليًا". "الجميع لديه إمكانية الوصول، لكن من الصعب تغيير سير العمل. أدوات مثل HeyGen تجعل ذلك أسهل لأن النتائج تتحدث عن نفسها".

أحد العروض التجريبية المبكرة كان نقطة تحوّل. قال لودفيغ متذكّرًا: "في المرة الأولى التي رأيت فيها أحد محررينا يتحدث الفرنسية بطلاقة، كان الأمر مدهشًا بحق. كانت حركات الفم متطابقة، ونبرة الصوت مماثلة تمامًا. بدا الأمر حقيقيًا."

واقعية ترجمة HeyGen ساعدت صحفيي The Economist على رؤية الذكاء الاصطناعي ليس كشيء جديد لمجرد الإبهار، بل كأداة عملية لغرفة الأخبار. هذه المصداقية فتحت الباب أمام أشكال جديدة من التجريب.

منذ ذلك الحين بدأ الفريق في اختبار شروحات معتمدة على الأفاتار، باستخدام صور لمفكرين تاريخيين يتم إحياؤهم من خلال حركة وسرد مُنشأين بالذكاء الاصطناعي. يُعد هذا المشروع جزءًا من سلسلة جديدة عن الليبرالية تعيد تصوّر كيفية تدريس المفاهيم التاريخية بصريًا.

قال لودفيغ: "مستقبل الصحافة مرن وقابل للتشكّل". "تكتب مقالًا، ثم تحوّله إلى فيديو، ثم إلى صوت. المستهلك يختار الطريقة التي يريد أن يختبر بها المحتوى". ساعدت HeyGen في جعل هذه الرؤية ملموسة من دون إعادة هيكلة سير العمل الإنتاجي في The Economist.

تحويل الصحافة عبر فيديو بالذكاء الاصطناعي متعدد اللغات

منذ تطبيق HeyGen، تمكّنت The Economist من فتح قدرات جديدة متعددة اللغات، وتوسيع نطاق وصول جمهورها، وتأكيد جدوى استثمارها في الصحافة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

زيادة نطاق الوصول للفيديو : تلقّت بعض مقاطع الفيديو المترجمة مئات الآلاف من المشاهدات، بما يوازي أو يتجاوز أداء النسخ الأصلية باللغة الإنجليزية.

: تلقّت بعض مقاطع الفيديو المترجمة مئات الآلاف من المشاهدات، بما يوازي أو يتجاوز أداء النسخ الأصلية باللغة الإنجليزية. إطلاق إمكانات التوطين : للمرة الأولى، أصبح بإمكان The Economist تجربة الفيديو متعدد اللغات على نطاق واسع. وقال لودفيغ: "لم يصبح ذلك ممكنًا إلا بعد أن انخفضت التكلفة بما يكفي لجعل التجربة خيارًا قابلًا للتنفيذ".

: للمرة الأولى، أصبح بإمكان The Economist تجربة الفيديو متعدد اللغات على نطاق واسع. وقال لودفيغ: "لم يصبح ذلك ممكنًا إلا بعد أن انخفضت التكلفة بما يكفي لجعل التجربة خيارًا قابلًا للتنفيذ". الحفاظ على الجودة التحريرية: ميزة التدقيق اللغوي في HeyGen أتاحت للمتحدثين الأصليين تحسين الترجمات، مما ضمن الدقة والحفاظ على المعايير التحريرية العالية لـ The Economist.

بعيدًا عن الأرقام والمؤشرات، كان الأثر الإنساني مهمًا بالقدر نفسه. قال لودفيغ: "استخدام HeyGen لإنتاج فيديوهات احترافية أمر مشوّق". "في النهاية يمكنك أن تقول: 'أنا من صنع هذا'. فهو يمنحك القدرة على القيام بأشياء لم تكن لتستطيع القيام بها otherwise."

اليوم، تواصل The Economist تطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي عبر الفيديو والترجمة والإنتاج التحريري. ولمن يفكّر في استخدام أدوات مشابهة، فإن نصيحته بسيطة.

قال لودفيغ: "إذا كنت مهتمًا بالتعرّف على HeyGen، فقط جرّبه. ارفع فيديو، واختبر الترجمات، وجرّب أدوات المراجعة اللغوية، وسترى بنفسك مدى قوة هذه التقنية وسهولة استخدامها فعلًا."