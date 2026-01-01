بعض القصص يستحيل تصويرها، ليس لأنها لا تستحق أن تُروى، بل لأنها تتجاوز إمكانات الإنتاج التقليدي.
تخيّل أن تضع معلّقًا رياضيًا يطل على لوس أنجلِس. أو أن تبث من وسط تايمز سكوير قبل انطلاق المباراة بدقائق. أو أن تقدّم تحليلاً لما قبل المباراة من قلعة رملية على شاطئ خاص.
بالنسبة لتغطية Telemundo لكأس العالم، لم تكن هذه مجرد تجارب فكرية إبداعية، بل كانت هي نفسها موجّه العمل الإبداعي.
أراد الشبكة أن تفاجئ المشاهدين بلحظات سينمائية لا يمكن تحقيقها عبر أساليب الإنتاج التقليدية. كان التحدي هو تحويل هذه الأفكار إلى واقع خلال واحد من أسرع الأحداث الرياضية وتيرة، حيث تتغيّر المواجهات يوميًا، وتتقلّص جداول الإنتاج إلى ساعات، وكل بث يجب أن يلتزم بمعايير التلفزيون.
بالعمل جنبًا إلى جنب مع وكالة الترفيه والرياضة الرائدة Creative Artists Agency (CAA) وقناة Telemundo، ساعدت HeyGen في تحويل هذه الرؤية إلى واقع، من خلال إنشاء أربعة مقاطع بث مدعومة بالذكاء الاصطناعي عُرضت طوال تغطية Telemundo لمباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم.
شكّل هذا المشروع أول شراكة رئيسية لـ HeyGen في البث المباشر، وأثبت أن الفيديو بالذكاء الاصطناعي تطوّر من تقنية تجريبية إلى أداة إنتاج جاهزة للاستخدام في أوقات الذروة.
لم يكن الهدف هنا استبدال أي شيء كانت Telemundo قد خططت له بالفعل، بل إضافة عنصر جديد وإبداعي إلى بث كان سيُعرض على أي حال، مع استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مقصود لتعميق التفاعل وتوسيع إمكانات التغطية.
سرد القصص بما يتجاوز حدود الإنتاج
لم تكن التحدّي الإبداعي هو العثور على مواقع مثيرة للاهتمام، بل كان جعل المواقع المستحيلة تبدو مقنعة بما يكفي لدعم القصة.
الإنتاج التقليدي كان سيتطلّب عدة فرق عمل، وسفرًا دوليًا، وتصاريح تصوير في المواقع، ومؤثرات بصرية، وأسابيع من مرحلة ما بعد الإنتاج. ولا يتوافق أيٌّ من هذه الجداول الزمنية مع بطولة لا يتم فيها تحديد الخصم التالي إلا قبل أيام قليلة من البث.
بدلًا من التساؤل عن الأماكن التي يمكن وضع الكاميرات فيها، بدأ الفريق يطرح سؤالًا مختلفًا: أين ينبغي أن تدور القصة لو لم تكن هناك أي قيود إنتاجية على الإطلاق؟
هذا التحوّل أتاح نهجًا إبداعيًا جديدًا بالكامل.
تصميم اللحظات بدلاً من تصويرها
الحملة النهائية قدّمت أربعة معلّقين من Telemundo داخل بيئات سينمائية مستوحاة من البطولة:
- ظهرت أدرّيانا مونسالفي وهي تطل على لوس أنجلِس.
- أصبح بابلو ماريّنو «El Gran DT» في وسط تايمز سكوير.
- قدّم خوسيه لويس لوبيز ساليدو تحليلاته من قلعة رملية على شاطئ خاص في ميامي.
- وقف لويس عمر تابيا وحيدًا في وسط الملعب داخل ملعب دالاس.
استمر كل مقطع من 20 إلى 30 ثانية وعُرض خلال تغطية ما قبل المباراة على Telemundo من دور ربع النهائي حتى نهائي كأس العالم.
لم يكن الهدف إقناع المشاهدين بأن هذه اللحظات حدثت فعلاً، بل كان احتضان الذكاء الاصطناعي كوسيط إبداعي قادر على وضع المواهب في أماكن لا يمكن للكاميرات الوصول إليها.
بدلًا من إخفاء التقنية، احتفى بها فريق الإنتاج.
البناء للبث التلفزيوني، وليس لوسائل التواصل الاجتماعي
إنشاء تلفزيون سينمائي يختلف كثيرًا عن إنشاء فيديو مخصص لوسائل التواصل الاجتماعي.
كان على كل فقرة أن تلبّي متطلبات تسليم البث التلفزيوني، مع الحفاظ على أسلوب طبيعي للمشاهدين الناطقين بالإسبانية، واستيعاب تعديلات النص التي كثيرًا ما كانت تصل قبل ساعات قليلة فقط من بدء الإنتاج.
جمع سير العمل بين فريقين متخصصين من HeyGen.
فريق الأفاتار حوّل لقطات Telemundo المصوَّرة في موقع التصوير إلى عروض رقمية معبّرة باستخدام Avatar V وVoice N وVideo TTS، مع الحفاظ على هوية كل معلّق وفي الوقت نفسه إتاحة عروض ديناميكية داخل بيئات جديدة تمامًا.
بعد ذلك، قامت فريق الإنتاج في HeyGen ببناء عوالم سينمائية حول كل أداء، من خلال تركيب المشاهد، وتحسين الحركة، ورفع دقة اللقطات، وتجهيز كل المواد النهائية للبث التلفزيوني.
كان الإيقاع مواكبًا لوتيرة البطولة نفسها.
استغرقت كل عملية إنشاء فردية ما بين خمس إلى عشر دقائق فقط، مما أتاح إنتاج حوالي عشرين أداءً مرشحًا كل ساعة. غالبًا ما كان من الممكن إتمام تعديلات الحوار خلال خمس عشرة دقيقة، مما منح المنتجين مرونة للتعامل مع تغيّر المواجهات دون الحاجة إلى إعادة بناء التسلسلات بالكامل.
بحلول الوقت الذي وصلت فيه المواد إلى Telemundo كانت شبه جاهزة للبث، مكتملة بالصوت المحيطي. أضاف فريق ما بعد الإنتاج في الشبكة موسيقى مرخَّصة وأتمّ المكساج النهائي قبل العرض على الهواء.
مبني على الموهبة في كل خطوة على الطريق
لم يكن أيٌّ من هذا ليتحقق دون المعلّقين أنفسهم. شارك كل واحد من المواهب الأربعة في Telemundo بموافقة كاملة، واحتفظ بالتحكّم الكامل في كيفية ظهوره وما يقوله.
من خلال العمل بالشراكة مع CAA Vault، حل CAA المتكامل لالتقاط الصور الرقمية للأشخاص وتخزينها وترخيصها، بالإضافة إلى الصوت والملكية الفكرية، أتاح هذا التعاون وضع المواهب في بيئات لا يمكن للكاميرات الوصول إليها مطلقًا، مع تمكينهم في الوقت نفسه من البقاء مسيطرين بالكامل على أسمائهم وصورهم وملامحهم الرقمية طوال الوقت.
حلّ التفاصيل التي لا يلاحظها المشاهدون أبدًا
التقنية جعلت المشروع ممكنًا. التفاصيل جعلته قابلاً للتصديق.
تم تحسين النطق الإسباني والإيقاع واللهجات الإقليمية من خلال عدة دورات مراجعة مع منتجين ناطقين بالإسبانية كلغتهم الأم. تم تقييم كل أداء من حيث الإيقاع العروضي، والعاطفة، والأصالة قبل مراجعته من قِبل العميل.
كما عالج فريق الإنتاج عددًا لا يُحصى من التحديات الدقيقة في الأداء، بدءًا من حركة اليدين وتعابير الوجه وصولًا إلى جودة الصوت والمزامنة.
تم إجراء تلك التحسينات في الوقت نفسه الذي استمرت فيه النصوص في التطوّر بناءً على نتائج البطولة، مما ضغط جداول الإنتاج في دورات تكرار تُنجز بين ليلة وضحاها.
لم يكن المشروع مجرد تمرين على إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي، بل كان إنتاجًا تلفزيونيًا متكاملًا مبنيًا على الذكاء الاصطناعي.
مخطط لمستقبل البث التلفزيوني
على مدى عقود، كانت عملية إنتاج التلفزيون مقيّدة بعوامل لوجستية. إذا تعذّر سفر المواهب، أو تعذّر الحصول على التصاريح، أو كانت المواعيد النهائية ضيّقة للغاية، فإن بعض الأفكار الإبداعية لم تكن تصل إلى البث على الإطلاق.
أشارت هذه الشراكة إلى مستقبل مختلف. بدلاً من استبدال الكاميرات أو الفرق أو أساليب الإنتاج التقليدية، وسّع الذكاء الاصطناعي ما يمكن لفرق الإنتاج تخيّله من الأساس.
لم تستخدم Telemundo الذكاء الاصطناعي لأنه كان مجرد تقنية جديدة.
استخدمت الشبكة هذه التقنية لأنها قدّمت طريقة جديدة ومبتكرة لحل القصص التي تمثل تحديات لوجستية من حيث الإنتاج التقليدي، ضمن واقع البث المباشر للأحداث الرياضية.
بالنسبة إلى HeyGen، مثّل هذا المشروع أكثر من مجرد حملة ناجحة. فقد أثبت أن واحدًا من أكبر الشبكات التلفزيونية في العالم مستعد لمنح الثقة لمواهب مُنشأة بالذكاء الاصطناعي خلال أكبر حدث رياضي في العالم، تحت مواعيد نهائية مباشرة، وفي بيئة بث لا تكون فيها الجودة خيارًا بل ضرورة.
هذا الإنجاز يتجاوز مجال الرياضة بكثير.
يمكن لسير العمل الإنتاجي نفسه أن يساعد هيئات البث على الاستجابة للأخبار العاجلة، وأن يمكّن استوديوهات الترفيه من وضع المواهب في بيئات مستحيلة، وأن يقدّم للمبدعين طرقًا جديدة تمامًا لسرد القصص دون أن يقيّدهم الوقت أو الجغرافيا أو متطلبات الإنتاج المادي.
لم تعد المسألة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي ينتمي إلى البث، بل ما الذي سيبتكره الجيل القادم من صنّاع المحتوى باستخدامه.