أراد الشبكة أن تفاجئ المشاهدين بلحظات سينمائية لا يمكن تحقيقها عبر أساليب الإنتاج التقليدية. كان التحدي هو تحويل هذه الأفكار إلى واقع خلال واحد من أسرع الأحداث الرياضية وتيرة، حيث تتغيّر المواجهات يوميًا، وتتقلّص جداول الإنتاج إلى ساعات، وكل بث يجب أن يلتزم بمعايير التلفزيون.

بالعمل جنبًا إلى جنب مع وكالة الترفيه والرياضة الرائدة Creative Artists Agency (CAA) وقناة Telemundo، ساعدت HeyGen في تحويل هذه الرؤية إلى واقع، من خلال إنشاء أربعة مقاطع بث مدعومة بالذكاء الاصطناعي عُرضت طوال تغطية Telemundo لمباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم.

شكّل هذا المشروع أول شراكة رئيسية لـ HeyGen في البث المباشر، وأثبت أن الفيديو بالذكاء الاصطناعي تطوّر من تقنية تجريبية إلى أداة إنتاج جاهزة للاستخدام في أوقات الذروة.

لم يكن الهدف هنا استبدال أي شيء كانت Telemundo قد خططت له بالفعل، بل إضافة عنصر جديد وإبداعي إلى بث كان سيُعرض على أي حال، مع استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مقصود لتعميق التفاعل وتوسيع إمكانات التغطية.

سرد القصص بما يتجاوز حدود الإنتاج

لم تكن التحدّي الإبداعي هو العثور على مواقع مثيرة للاهتمام، بل كان جعل المواقع المستحيلة تبدو مقنعة بما يكفي لدعم القصة.

الإنتاج التقليدي كان سيتطلّب عدة فرق عمل، وسفرًا دوليًا، وتصاريح تصوير في المواقع، ومؤثرات بصرية، وأسابيع من مرحلة ما بعد الإنتاج. ولا يتوافق أيٌّ من هذه الجداول الزمنية مع بطولة لا يتم فيها تحديد الخصم التالي إلا قبل أيام قليلة من البث.

بدلًا من التساؤل عن الأماكن التي يمكن وضع الكاميرات فيها، بدأ الفريق يطرح سؤالًا مختلفًا: أين ينبغي أن تدور القصة لو لم تكن هناك أي قيود إنتاجية على الإطلاق؟

هذا التحوّل أتاح نهجًا إبداعيًا جديدًا بالكامل.

تصميم اللحظات بدلاً من تصويرها