TechMix هي شركة رائدة عالميًا في تغذية صحة الحيوانات، وتقدّم منتجات مصمَّمة لدعم الحيوانات خلال فترات التوتر مثل الولادة، والفطام، والنقل، والضغوط المرتبطة بالطقس. تمتد مجموعة منتجاتهم لتشمل الأبقار الحلوب، ولحوم الأبقار، والخنازير، والحيوانات المرافقة مثل الكلاب والخيول. ومن خلال إنشاء محتوى تعليمي يساعد المزارعين وشركاء التوزيع على فهم فوائد منتجاتهم وطرق استخدامها، تهدف TechMix إلى تحسين صحة واستدامة الثروة الحيوانية على مستوى العالم.
لسد فجوة اللغة والتعلّم بين TechMix وشركائها الدوليين في التوزيع، لجأت TechMix إلى HeyGen لتقديم محتوى فيديو محلّي وجذّاب يدعم التعليم المستمر حول منتجاتها.
إنشاء نظام متكامل ومتعدد اللغات
في السابق، واجهت TechMix تحديات في تثقيف شركائها الدوليين، خاصة عند التعامل مع حواجز اللغة ونقص الأدوات التعليمية التفاعلية. كان النهج التقليدي يعتمد على مستندات نصية وتناقل المعلومات شفهيًا، وهو ما لم يوفّر غالبًا إرشادات بصرية واضحة حول كيفية استخدام المنتج. كانت TechMix بحاجة إلى طريقة تضمن تمكّن الشركاء في دول مختلفة من الوصول إلى مواد تدريبية عالية الجودة ومحلّية بما يناسب كل سوق.
قال جون سوكانسكي، منسق التسويق في TechMix: "ما كنا نبحث عنه هو حل يمكنه إشراك شركائنا الدوليين في التوزيع، وإزالة حواجز اللغة، ومنحهم إمكانية الوصول إلى المعرفة بالمنتج في صيغة ترفيهية واحترافية في الوقت نفسه."
باستخدام HeyGen، بدأت TechMix في تحويل فيديوهاتها الحالية للمنتجات والمحتوى التعليمي إلى محتوى ديناميكي ومحلي، مع الاستفادة من الأفاتار والترجمات. هذه الفيديوهات، التي تُقدَّم بلغة الشركاء الأم، تضمن الوضوح وتعزّز الفهم.
أدركت TechMix أيضًا أهمية جعل المحتوى التعليمي أكثر جاذبية. ففي قطاعهم، لا يكفي تقديم تدريبات تعتمد بشكل كبير على النصوص فقط. كان عليهم التأكد من أن شركاء التوزيع يفهمون المنتجات ويشعرون بالحماس والتمكين لنقل المعرفة إلى فرقهم.
قال جون: "كنا نعلم أن الاكتفاء بتقديم محتوى مكتوب لن يكون فعّالًا في الحفاظ على تفاعل شركائنا. باستخدام أفاتارات HeyGen، أصبح بإمكاننا إنشاء محتوى معلوماتي وممتع وتفاعلي في الوقت نفسه، مما يجعل تجربة التعلّم أكثر ديناميكية."
أفاتارات قابلة للتخصيص وسير عمل لإنشاء الفيديو
مع وجود شركاء توزيع في عدة دول، كانت TechMix بحاجة إلى حل يتيح لها توسيع نطاق إنتاج المحتوى التعليمي. من خلال استخدام أداة الأفاتار من HeyGen، يقوم الفريق بتصوير فريقهم الفني في الاستوديو، وتسجيل عروض تقديمية حول تطبيقات محددة للمنتجات، مثل علاج الحالات المرتبطة بالتوتر لدى العجول. بعد ذلك تُحوَّل هذه المقاطع المصوَّرة إلى أفاتارات وتُترجم إلى لغات متعددة باستخدام قدرات الترجمة في HeyGen.
يشرح جون: "من خلال استخدام الأفاتارات، تخلّصنا من الحاجة إلى جلسات التصوير الحية، وهذا لا يوفر الوقت فقط، بل يخفف أيضًا الضغط عن فريقنا الذي لا يشعر بالارتياح أمام الكاميرا. الآن، هم فقط يقدّمون النص، ونحن نتولى الباقي في الخلفية."
بعد الانتهاء من الترجمة، يعمل فريق TechMix مع شركاء دوليين على ضبط المحتوى بدقة ليتناسب مع كل منطقة مستهدفة، بما يضمن أن تبدو الترجمة طبيعية للجمهور المستهدف. وبفضل منصة HeyGen، تقدّم TechMix فيديوهات تعليمية مخصّصة لشركائها، مما يوفر الكثير من الوقت والموارد مع الحفاظ على معايير جودة عالية.
قال جون: "لقد أتاح لنا HeyGen إنشاء مستودع من الفيديوهات التعليمية يمكن لشركائنا الوصول إليه بسهولة في أي وقت. هذا يمنحهم الثقة والمعرفة التي يحتاجونها لبيع منتجاتنا بلغتهم الأم."
إحداث ثورة في تواصل TechMix مع شركائها الدوليين
استخدام TechMix لمنصة HeyGen حسّن سير العمل الداخلي وساعد في تعزيز العلاقات مع شركائها في التوزيع حول العالم من خلال جعل المحتوى التعليمي أكثر سهولة في الوصول، وأكثر وضوحًا وجاذبية. ونتيجة لذلك، أصبح الموزعون أكثر ثقة في قدرتهم على تسويق منتجات TechMix وتطبيقها، مما أدى إلى زيادة المبيعات وبناء شراكات أقوى.
مع خطط لتوسيع استخدام HeyGen في السوق الأميركية وتعزيز التجربة التعليمية للموظفين في مزارع الأبقار والخنازير، تهيئ TechMix المشهد لمستقبل تُدعَم فيه فرقها الدولية والمحلية بأدوات متقدّمة قائمة على الذكاء الاصطناعي.
الميزات الرئيسية:
- تعلّم تفاعلي: أفاتارات HeyGen تتيح تدريبًا ديناميكيًا وجذابًا للموزعين حول العالم، مما يضمن ألا يكونوا مجرد متلقين سلبيين للمعلومات، بل مشاركين نشطين في عملية التعلّم.
- التحلية القابلة للتوسّع: بفضل قدرات HeyGen متعددة اللغات، يمكن لـ TechMix توسيع محتوى التدريب بسهولة لدعم مجموعة متنوعة من الأسواق العالمية.
- إمكانية التخصيص: تستفيد TechMix بالكامل من الأفاتارات القابلة للتخصيص وسير العمل في الفيديو داخل HeyGen، مما يتيح لها إنشاء محتوى تعليمي يتوافق مع الاحتياجات المحددة لكل فئة مستهدفة.
مع HeyGen، أصبحت TechMix في موقع يمكّنها من إحداث نقلة نوعية في طريقة تسويق وتطبيق منتجات صحة الحيوانات على مستوى العالم. من خلال الاستفادة من أدوات التواصل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لا تكتفي TechMix بتحسين التجربة التعليمية لشركاء التوزيع لديها، بل تبني أيضًا قنوات تواصل أقوى وأكثر كفاءة تدعم تحقيق النجاح في مختلف الأسواق.