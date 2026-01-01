Tamer Abdel هو خبير تقني ورائد أعمال طوال حياته المهنية، يمتلك أكثر من 25 عامًا من الخبرة، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة The AI Department، وهي شركة خدمات ذكاء اصطناعي متكاملة تقدّم حلولًا جاهزة تساعد الشركات على تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات التسويق والعمليات والأتمتة والفيديو.

بينما تخدم الشركة قطاعات متنوّعة تمتد من الرعاية الصحية إلى القانون وصناعة السيارات، أصبح قطاع العقارات واحدًا من أسرع مجالاتها نموًا. اليوم، تعمل The AI Department مع شركات الوساطة العقارية وأكثر من 100 وكيل عقاري، لمساعدتهم على بناء علامات تجارية شخصية أقوى من خلال فيديوهات منتظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

قال تامر: "في الواقع، نحن نقرن خبيرًا بشريًا بالمهمة والنتيجة معًا. بدلًا من تركيب مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، تقوم بإنشاء قسم واحد موحّد للذكاء الاصطناعي."

هذه الفلسفة تشكّل كل ما يبنونه، وخاصة الفيديو.

تحويل إنشاء الفيديو إلى عملية قابلة للتكرار

وفقًا لتامر، يكاد كل عميل يرغب في التحدث عن الفيديو أولًا.

"أود أن أقول إن حوالي 90% من عملائنا، عندما يأتون إلينا، يكون أول شيء يريدون التحدث عنه هو التسويق"، قال.

المشكلة ليست في نقص الأفكار، بل في كل ما يحدث قبل أن يضغط أحدهم على زر التسجيل.

قال تامر: "لقد حددته في تقويمك ليوم الخميس الساعة 1 مساءً، لكن عندما يحلّ صباح الخميس، تجد نفسك تنظر إلى خانة الساعة الواحدة هذه وتهزّ رأسك."

حتى عندما يجلس المحترفون أخيرًا للتسجيل، لا يختفي الضغط.

قال: "عندما تمتلك الشجاعة فعليًا لإنشاء هذا الفيديو، تجد نفسك تعيد تسجيله 10 أو 15 مرة فقط لتحصل على اللقطة المثالية بسبب كل القلق الذي تراكم داخلك."

بالنسبة للمهنيين المشغولين الذين يديرون بالفعل أعمالًا ناجحة، يصبح تسجيل الفيديوهات مهمة إضافية لا تصل أبدًا إلى أعلى قائمة الأولويات.

"عرضنا بسيط،" قال تامر. "لم تعد بحاجة إلى إضاعة الوقت أو الشعور بالقلق بسبب التسجيل. نحن نتولى كل ذلك بالنيابة عنك."

يقوم فريقه بإنشاء أفاتار لكل عميل مرة واحدة فقط، ثم يتولى كتابة النصوص، والإنتاج، والمونتاج، والنشر. وقد كان الأثر واضحًا بشكل خاص في مجال العقارات.

قال تامر: "لدينا أكثر من 100 وكيل في بلدتنا الصغيرة يعملون معنا. عندما يبدأ السمسار في استخدامه، ويرى الجميع المحتوى، يريدون جميعًا أن يحذوا حذوه."

بدلًا من النشر مرة واحدة في الأسبوع أو مرة في الشهر، أصبح الوكلاء الآن ينشرون بشكل منتظم.

قال تامر: "الشخص الذي كان ينشر مرة واحدة في الأسبوع أو مرة واحدة في الشهر أصبح الآن قادرًا على النشر سبعة أيام في الأسبوع."

إنشاء سير عمل للوساطة قابل للتوسّع

بدلًا من إضافة منصة تسويق جديدة تحتاج شركات الوساطة إلى تعلّمها، أنشأ قسم الذكاء الاصطناعي سير عمل متكاملًا للمحتوى يعتمد على HeyGen.

يسجّل الوكلاء الدخول إلى لوحة تحكم مليئة بأفكار المحتوى التي تغطي موضوعات مثل تحديثات السوق، والمشترين لأول مرة، ورؤى عن الأحياء السكنية، وتثقيف العملاء حول تملّك المنازل.

يختارون موضوعًا، ويقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء نص مخصص بنبرة صوتهم نفسها، ثم تنشئ HeyGen النسخة الأولى من الفيديو.

بعد ذلك، يراجع محررو قسم الذكاء الاصطناعي كل فيديو، ويجرون ضمان الجودة، ويضيفون العناصر البصرية الداعمة ولقطات الـB-roll، ويجهزون النسخة النهائية للنشر.

قال تامر: "لدينا خبير بشري هو صاحب الذوق الذي يقف وراء كل فيديو على حدة. لا يوجد أي فيديو يتم إنشاؤه ثم نشره تلقائيًا. هم من يجرون التعديلات، وهذه التعديلات تعتمد على النتيجة التي يريدها العميل."

لسنوات، وصف تامر سير العمل بأنه نموذج 80/20.

"سير العمل يقوم بـ80% من المهمة، ثم يُنجز الـ20% المتبقية الخبير البشري."

مع استمرار تطوّر HeyGen، تغيّل هذا التوازن.

"نجد أنفسنا الآن نميل إلى نسبة 90/10."

من خلال إبقاء جزء أكبر من عملية الإنتاج داخل HeyGen، يقدّم فريقه فيديوهات مصقولة بشكل أسرع، مع قضاء وقت أقل في نقل المشاريع بين أدوات المونتاج المختلفة.

بناء الثقة بدلًا من ملاحقة المشاهدات

بالنسبة لتامر، النجاح لا يُقاس بعدد المشاهدات، بل يُقاس بمستوى الثقة.

"نحن لا نركّز عادةً على زيادة عدد المشاهدات،" قال. "نحن نركّز على بناء الثقة."

هذه الفلسفة تشكّل كل قطعة محتوى ينشئها فريقه. وبدلًا من ملاحقة الترندات، يساعد قسم الذكاء الاصطناعي وكلاء العقارات على نشر تحديثات السوق، والفيديوهات التعليمية، ورؤى المجتمع المحلي، والإجابات عن أسئلة العملاء الشائعة بشكل مستمر، مما يرسّخ صورتهم كخبراء محلّيين موثوقين.

قال تامر: "الثقة هي العملة قبل أن تتم أي صفقة."

منذ اعتماد HeyGen، أنتج قسم الذكاء الاصطناعي أكثر من 1,500 فيديو مع خدمة أكثر من 100 عميل نشط. يتلقى كل عميل حوالي 15 فيديو شهريًا، أي ما يزيد عن 100 فيديو يُنشر يوميًا عبر قاعدة عملائه.

تتجاوز النتائج مجرد الحفاظ على الاتساق. العملاء الذين كانوا ينفقون من 3,000 إلى 5,000 دولار شهريًا على إنتاج الفيديو التقليدي يمكنهم الآن إنشاء قدر أكبر بكثير من المحتوى بجزء بسيط من هذه التكلفة.

قال تامر: "مع HeyGen نستطيع الدخول هناك بتكلفة أقل بكثير، وإنشاء عدد أكبر بكثير من مقاطع الفيديو عالية الجودة."

بالنسبة له، مع ذلك، فإن أكبر مكسب ليس ماليًا.

قال: "أفضل ما يحب أي محترف سماعه هو أنه لن يضطر لتسجيل أي فيديو مرة أخرى."

بدلًا من إضاعة الوقت في التصوير، يمكن للوكلاء التركيز على خدمة العملاء مع الاستمرار في بناء علامتهم الشخصية من خلال الفيديو.