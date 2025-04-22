بالنسبة إلى STUDIO 47، وهي قناة إخبارية إقليمية رائدة في ألمانيا، فإن تقديم تغطية إخبارية مستمرة لمنطقة شمال الراين-وستفاليا، أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان، ليس مهمة سهلة. للبقاء في صدارة الأخبار العاجلة، والصحافة الاستقصائية، والقصص المبتكرة، تحتاج STUDIO 47 إلى غرفة أخبار تعمل بإنتاجية وسرعة عاليتين مع الحفاظ على مستوى مرتفع من الجودة والدقة عند إعداد القصص. منذ دمج أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي لتبسيط إنتاج الفيديو، لم تعد STUDIO 47 تكتفي بتغطية الابتكار في المنطقة، بل أصبحت هي نفسها تصنع العناوين.
قال ساشا ديفينيه، رئيس التحرير في STUDIO 47: "هدفنا الأساسي هو إتاحة وقت الصحفيين للمهام الأعلى قيمة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي كـ"غسالة صحفية" تتولى الأعمال الروتينية، حتى يتمكن المحررون من التركيز على التحقيقات والتقارير المتعمقة."
مواجهة محدودية الموارد في غرفة الأخبار
مع أكثر من 650,000 مشاهد وقناة إخبارية تعمل على مدار 24/7، كانت محدودية الكوادر البشرية والموارد التقنية تعيق حجم المحتوى الذي يستطيع المحررون ومقدمو الأخبار إنتاجه في STUDIO 47. وعلى مستوى صناعة الصحافة المحلية بشكل أوسع، واجهت STUDIO 47 نفس التحديات التي تواجه شركات الإعلام الأخرى: ميزانيات آخذة في الانكماش، وتغيّر تفضيلات الجمهور، وارتفاع تكاليف الإنتاج. ومع ذلك، تظل أهمية القنوات الإخبارية المحلية ودورها في تقديم محتوى ملائم لجمهورها أمراً حيوياً. ويجد ساشا نفسه تحت ضغط لمساعدة شركته وغيرها من شركات الإعلام في ألمانيا على تجاوز هذه التحديات.
في مقال مدونة حديث، يوضح: "الوضع الاقتصادي يؤثر على العديد من شركات الإعلام الإقليمية والمحلية التي تبحث عن تحسين التكاليف. وبما أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة يمكن أن يكونا وسيلة فعّالة لخفض التكاليف دون فقدان الجودة، فلا ينبغي أن نخاف منهما. بل علينا أن نتبنّاهما ونحسن استخدامهما في عملنا التحريري."
الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي من HeyGen لتوسيع نطاق المحتوى عالي الجودة
مع تركيز STUDIO 47 على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحديث سير العمل، لجأت إلى HeyGen لتشغيل NewsHub، منصة غرفة الأخبار الخاصة بها. من خلال مزايا HeyGen، يمكن للفريق استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء النصوص، وأتمتة إنتاج التعليق الصوتي، وإنشاء أفاتارات بالذكاء الاصطناعي لمقدمي الأخبار، ومواءمة المحتوى للتوزيع عبر قنوات متعددة تشمل التلفزيون والويب ووسائل التواصل الاجتماعي. تتيح HeyGen سرداً سلساً، وتوسيع نطاق الوصول من خلال التوطين المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتسريع تقديم الأخبار، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، يعمل تكامل HeyGen عبر واجهة API بسلاسة داخل حزمة أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية لغرفة أخبار STUDIO 47، بما في ذلك NewsHub وBotCast وClipSense.
نظرًا لاعتماد هذا القطاع على مقدمي الأخبار والمراسلين، فإن أكثر ما يميّز STUDIO 47 هو أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي القابلة للتوسّع وعالية الجودة.
قبل استخدام HeyGen، كان إنتاج الأخبار اليومية والعاجلة يستهلك الكثير من الموارد والتكاليف؛ إذ كان يتطلّب وقتًا مخصصًا في الاستوديو، ويعتمد على توافر محدود للمقدّمين، ويتضمّن أعمال مونتاج ما بعد الإنتاج بتكلفة مرتفعة. مع HeyGen، أنشأ الفريق أفاتارات رقمية لمقدّمي البرامج التلفزيونية المحبوبين، لتظلّ وجوهًا مألوفة لمشاهديهم الكُثر.
أفاتارات HeyGen عالية الجودة بالذكاء الاصطناعي غيّرت سير العمل في STUDIO 47 من خلال إلغاء الحاجة إلى تسجيلات الاستوديو وجدولة المراسلين. مكّنت الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي إنتاج المحتوى على مدار 24/7، ووسّعت العروض متعدّدة اللغات، وقلّلت تكاليف الإنتاج بنسبة 60%، مما أتاح في النهاية لـ STUDIO 47 توسيع حجم المحتوى الإخباري الذي يقدّمه.
قال ساشا: "HeyGen غيّرت بشكل جذري طريقة إنتاج STUDIO 47 للأخبار. من خلال دمج أفاتارات بالذكاء الاصطناعي في غرفة الأخبار لدينا، أعدنا تعريف الصحافة الإقليمية، وجعلناها قابلة للتوسّع، وفعّالة من حيث التكلفة، ومهيّأة للمستقبل."
حلول البث لقطاع أوسع من الصناعة
بالإضافة إلى تقديم الأخبار الإقليمية إلى أكبر ولاية من حيث عدد السكان في ألمانيا، يقدّم STUDIO 47 خدمات إنتاج إعلامي لعملاء في مختلف أنحاء ألمانيا والنمسا وهولندا، بما في ذلك المؤسسات الإعلامية الإقليمية والمحلية، ومنصات الإعلام عبر الإنترنت، وغرف الأخبار الرقمية. وتشمل هذه الخدمات الإنتاجية الإعلامية الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي طوّروها لتمكين غرف أخبار وشركات إعلامية أخرى. مع HeyGen، حقق STUDIO 47 تسريعًا لإنتاج الأخبار بنسبة 80% وتقليلًا في التكاليف بنسبة 60% في نفقات الاستوديو وما بعد الإنتاج.
من خلال هذه الشراكة يمكن لـ STUDIO 47 إعادة صياغة قواعد العمل في الصحافة، مما يضمن في النهاية مواكبة الصناعة للمستقبل عبر خفض التكاليف وبناء محرّك محتوى مستمر.