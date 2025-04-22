بالنسبة إلى STUDIO 47، وهي قناة إخبارية إقليمية رائدة في ألمانيا، فإن تقديم تغطية إخبارية مستمرة لمنطقة شمال الراين-وستفاليا، أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان، ليس مهمة سهلة. للبقاء في صدارة الأخبار العاجلة، والصحافة الاستقصائية، والقصص المبتكرة، تحتاج STUDIO 47 إلى غرفة أخبار تعمل بإنتاجية وسرعة عاليتين مع الحفاظ على مستوى مرتفع من الجودة والدقة عند إعداد القصص. منذ دمج أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي لتبسيط إنتاج الفيديو، لم تعد STUDIO 47 تكتفي بتغطية الابتكار في المنطقة، بل أصبحت هي نفسها تصنع العناوين.

قال ساشا ديفينيه، رئيس التحرير في STUDIO 47: "هدفنا الأساسي هو إتاحة وقت الصحفيين للمهام الأعلى قيمة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي كـ"غسالة صحفية" تتولى الأعمال الروتينية، حتى يتمكن المحررون من التركيز على التحقيقات والتقارير المتعمقة."

مواجهة محدودية الموارد في غرفة الأخبار

مع أكثر من 650,000 مشاهد وقناة إخبارية تعمل على مدار 24/7، كانت محدودية الكوادر البشرية والموارد التقنية تعيق حجم المحتوى الذي يستطيع المحررون ومقدمو الأخبار إنتاجه في STUDIO 47. وعلى مستوى صناعة الصحافة المحلية بشكل أوسع، واجهت STUDIO 47 نفس التحديات التي تواجه شركات الإعلام الأخرى: ميزانيات آخذة في الانكماش، وتغيّر تفضيلات الجمهور، وارتفاع تكاليف الإنتاج. ومع ذلك، تظل أهمية القنوات الإخبارية المحلية ودورها في تقديم محتوى ملائم لجمهورها أمراً حيوياً. ويجد ساشا نفسه تحت ضغط لمساعدة شركته وغيرها من شركات الإعلام في ألمانيا على تجاوز هذه التحديات.